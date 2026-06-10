Ciencia

Identifican en un atlas de 2,2 millones de células la raíz genética de la enfermedad inflamatoria intestinal

El trabajo, publicado en Nature, permitió vincular variantes hereditarias con linajes específicos del intestino y la sangre. El avance puede ayudar a entender por qué se desarrolla la enfermedad de Crohn y orientar futuras terapias más precisas

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Mujer con bata blanca observa una pantalla holográfica con un intestino humano ampliado, células, una doble hélice de ADN y conexiones genéticas luminosas.
Un atlas de 2,2 millones de células aportó nuevas pistas sobre la enfermedad inflamatoria intestinal y su base genética (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad inflamatoria intestinal suele explicarse como un trastorno crónico del sistema digestivo, pero su origen es mucho más complejo. En una misma patología conviven predisposición genética, alteraciones inmunológicas, inflamación persistente y fallas en la barrera que protege al intestino.

Durante años, la ciencia logró identificar regiones del ADN asociadas con mayor riesgo, aunque muchas de esas señales no explicaban por sí solas qué ocurría dentro de los tejidos.

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Ese vacío empezó a reducirse con una nueva investigación internacional publicada en la revista Nature. Científicos del Wellcome Sanger Institute, Open Targets y Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust construyeron un atlas celular a gran escala para observar, célula por célula, cómo ciertas variantes genéticas influyen en la actividad del intestino y la sangre.

Ilustración detallada del intestino humano con una lupa enfocando una cadena de ADN y varias células, representando la investigación genética.
El estudio publicado en Nature vinculó variantes genéticas con células específicas del intestino y la sangre en la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo analizó casi 2,2 millones de células de 421 personas, incluidas 125 con enfermedad inflamatoria intestinal. A partir de esa información, el equipo generó IBDverse, una base de datos de secuenciación de ARN de célula única que permite ver qué genes se activan o se apagan en tipos celulares específicos.

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La enfermedad inflamatoria intestinal incluye principalmente dos cuadros: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ambas provocan inflamación crónica en el tracto gastrointestinal y pueden causar dolor abdominal, diarrea, fatiga, pérdida de peso y complicaciones que afectan la calidad de vida. Según los datos citados por el estudio, estas patologías afectan a más de 4,9 millones de personas en el mundo.

Por qué era difícil entender el peso de la genética

Los estudios genéticos ya habían identificado muchas regiones del ADN vinculadas al riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. El problema era interpretar qué hacían esas variantes.

Más del 90% de los cambios genéticos asociados con enfermedades complejas se ubican fuera de las regiones del ADN que producen proteínas. Esto significa que, en muchos casos, no modifican directamente la estructura de una proteína, sino la intensidad con la que determinados genes se activan o se silencian.

Ilustración 3D: Doble hélice de ADN sobre un intestino humano translúcido, con haces de luz conectando el ADN a células inmunitarias, epiteliales y dendríticas.
La secuenciación de ARN de célula única permitió identificar qué genes se activan o se apagan en células individuales del intestino afectadas por la enfermedad inflamatoria intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos simples, esas variantes pueden funcionar como reguladores. No cambian necesariamente la “pieza” que fabrica el cuerpo, pero sí pueden alterar cuándo, dónde o con qué fuerza se usa una instrucción genética.

La dificultad es que el intestino no está formado por un solo tipo de célula. Tiene células inmunitarias, células epiteliales que recubren la superficie interna, células madre, células de sostén y muchas otras. Cuando se analiza un tejido completo, esas señales se mezclan. Un cambio importante en un tipo celular minoritario puede quedar oculto en el promedio general.

Qué permitió ver el nuevo atlas celular

Para resolver ese problema, los investigadores usaron secuenciación de ARN de célula única. Esta técnica permite medir la actividad de miles de genes en células individuales, en lugar de analizar el tejido como un bloque.

Las muestras fueron obtenidas en el Hospital de Addenbrooke, en Cambridge, a partir de sangre y biopsias intestinales. El equipo se concentró en zonas relevantes para la enfermedad, como el íleon terminal, una región frecuentemente afectada en la enfermedad de Crohn, y el recto, más vinculado con la colitis ulcerosa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El trabajo detectó posibles genes implicados en más de la mitad de las regiones de riesgo conocidas para la enfermedad inflamatoria intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese nivel de detalle, los especialistas pudieron ver en qué células actuaban algunas variantes heredadas. Además, identificaron posibles genes implicados en más de la mitad de las regiones de riesgo conocidas para la enfermedad inflamatoria intestinal.

Una de las señales más relevantes apareció en células inmunitarias, en particular en células dendríticas. Estas células ayudan a coordinar la respuesta inmune: detectan señales del entorno y participan en la activación de otras defensas.

Allí, los investigadores observaron alteraciones relacionadas con la vía Notch, un sistema de comunicación celular involucrado en la regulación de respuestas inmunitarias en el intestino.

El trabajo también encontró cambios en células epiteliales, que forman parte de la barrera intestinal. En ese caso, las variantes se relacionaron con genes regulados por la vía Wnt, importante para la renovación celular y la reparación del tejido. La interpretación de los autores es que una falla en esa renovación podría debilitar el revestimiento del intestino y favorecer la inflamación.

Una enfermedad que no depende de una sola causa

El avance no significa que la genética explique todo. La enfermedad inflamatoria intestinal es multifactorial: intervienen la predisposición heredada, el sistema inmune, la microbiota, el ambiente y otros factores que todavía se investigan.

Lo novedoso es que el atlas permite ubicar con más precisión dónde actúan algunas señales genéticas. En lugar de decir solamente que una región del ADN aumenta el riesgo, el estudio ayuda a responder una pregunta más útil: qué gen puede estar implicado, en qué célula y mediante qué proceso biológico.

Un hombre en camiseta gris se sujeta el abdomen, que muestra una superposición transparente de intestinos con una zona roja indicando inflamación.
El atlas celular puede orientar futuros tratamientos más precisos y ayudar a explicar por qué la metformina causa molestias gastrointestinales en algunas personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese nivel de detalle puede ayudar a orientar futuros tratamientos. Si los científicos logran identificar qué célula está alterada y qué proceso participa en la inflamación, pueden buscar medicamentos dirigidos a ese punto específico. El atlas no ofrece una terapia inmediata, pero mejora el mapa para encontrar nuevos caminos.

El estudio también mostró una posible explicación para efectos secundarios intestinales de algunos medicamentos. Entre los genes analizados, los autores encontraron señales que podrían ayudar a entender por qué la metformina, usada ampliamente en diabetes tipo 2, puede causar molestias gastrointestinales en algunas personas.

Qué significa para futuros tratamientos

El atlas no ofrece una terapia inmediata, pero mejora el mapa de la enfermedad. Al mostrar qué células están alteradas y qué procesos biológicos participan, puede ayudar a buscar medicamentos dirigidos a puntos más específicos o a reutilizar fármacos existentes con mayor criterio.

También puede servir para anticipar efectos no deseados, ya que una misma vía genética puede comportarse de manera distinta según el tejido en el que actúe. Los autores señalan que este enfoque podría aplicarse a otras enfermedades complejas, como asma, psoriasis o endometriosis.

Representación conceptual del torso humano como una radiografía con el sistema digestivo iluminado en rojo y naranja, mostrando el colon y el intestino delgado.
Las células epiteliales presentaron cambios relacionados con genes regulados por la vía Wnt, clave para la renovación celular y la barrera intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el avance es importante, todavía se necesitan más estudios para confirmar qué cambios son causales y cuáles forman parte del proceso inflamatorio. Además, el grupo analizado incluyó principalmente pacientes con enfermedad de Crohn, por lo que los resultados deberán ampliarse en cohortes más diversas y con mayor representación de colitis ulcerosa.

Aun así, el aporte central es claro: el estudio permite mirar la enfermedad inflamatoria intestinal con más resolución. Ya no se trata solo de saber qué regiones del ADN están asociadas al riesgo, sino de entender en qué células actúan y qué procesos podrían estar empujando la inflamación crónica.

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