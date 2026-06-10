El Dibu Martínez acordó un contrato con un gigante de la Serie A y podría cambiar de equipo tras el Mundial

El Dibu Martínez tendría un acuerdo contractual con Juventus (REUTERS/Rodrigo Valle)

Emiliano Dibu Martínez alcanzó un acuerdo contractual con la Juventus, uno de los clubes más destacados de la Serie A, y se encuentra a la espera de que las negociaciones entre la institución italiana y el Aston Villa lleguen a buen puerto. El portero argentino, figura de la Selección en Qatar 2022 y referente en el arco del club inglés, dio el visto bueno a la propuesta de la Vecchia Signora para sumarse a su plantel en la próxima temporada, según informaron diversos medios medios italianos.

La noticia sobre el avance en las gestiones la lanzó Tuttosport, que detalló que Martínez aceptó la propuesta de la Juventus y considera que este movimiento es ideal para la etapa final de su carrera profesional. El acuerdo contempla un vínculo por tres años con condiciones salariales inferiores a las que percibe actualmente en el Aston Villa, lo que denota la determinación del arquero por desembarcar en el fútbol italiano.

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Sky Sport amplió la información y aseguró que la Juventus y el entorno del jugador alcanzaron “prácticamente” un entendimiento total, y que la decisión del argentino de rebajar sus pretensiones económicas facilitó el acercamiento. De acuerdo con el medio, “Martínez acepta un contrato de tres años con un salario reducido en comparación con lo que ganaba en Inglaterra, para facilitar su traspaso a la Juve (un paso que considera crucial para su carrera y para tener la oportunidad de ganar títulos). ”.

Según las publicaciones de ambos medios, el siguiente paso en la operación será la negociación directa entre la Juventus y el Aston Villa, club con el que Martínez tiene contrato vigente hasta 2029 y con el que acaba de levantar la Europa League y clasificar a la próxima edición de la Champions League. El club de Turín busca obtener al arquero sin realizar un desembolso elevado por el traspaso, debido a que el argentino cumple 34 años en septiembre y consideran prioritaria la gestión financiera en la operación. El Dibu ha sido uno de los protagonistas de la Premier League durante las últimas temporadas, lo que incrementa el valor de su ficha.

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Desde la dirigencia de la Juventus se filtró que la preferencia es acordar condiciones favorables para la transferencia, evitando un gasto considerable por el pase. La prensa italiana informó que la entidad inglesa aún no definió su postura definitiva respecto a la posible salida del arquero, lo que deja la resolución en suspenso.

El Dibu Martínez viene de ganar la Europa League con Aston Villa (REUTERS/Manon Cruz)

El interés de la Juventus en sumar a Martínez responde a la búsqueda de un portero experimentado y con trayectoria internacional, con el objetivo de fortalecer el arco y apuntalar un plantel que aspira a pelear los primeros puestos tanto en la Serie A como en los torneos continentales. La posibilidad de cerrar la operación en las próximas semanas está sujeta a la flexibilidad que muestre el Aston Villa en la negociación.

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Durante su paso por el Aston Villa, Martínez se consolidó como uno de los arqueros más solventes de la liga inglesa, con actuaciones determinantes que lo catapultaron a la Selección Argentina y lo convirtieron en una figura de referencia para el conjunto de Birmingham. Su desempeño en el Mundial de Qatar y los títulos obtenidos con la albiceleste incrementaron su proyección internacional.

En las próximas semanas, las gestiones entre clubes determinarán si el arquero argentino se convierte en refuerzo de la Juventus. Hasta el momento, según Tuttosport, “el primer paso ya está dado: resta saber si llegará el visto bueno definitivo desde Birmingham”.

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Vale recordar que el interés por el arquero argentino no es nuevo. El club ya había iniciado conversaciones a fines del invierno europeo, pero la posibilidad de incorporar a Alisson postergó la negociación. Ahora, con la puerta cerrada en Liverpool, Juventus reactivó los contactos con el representante de Martínez, Gustavo Goni, durante la semana pasada.

Mientras esto avanza, el Dibu Martínez tiene la cabeza puesta en recuperarse de su lesión y estar en óptimas condiciones para el estreno de la selección argentina en el Mundial el próximo 16 de junio ante Argelia. La Albiceleste, que defiende el título, también comparte el Grupo J con Austria y Jordania.

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