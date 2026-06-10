Panamá

Municipios en Panamá se repartirán $196 millones durante el 2027 para generar proyectos

Gobierno señala que la medida busca fortalecer las finanzas municipales mediante la asignación de los recursos generados por el Impuesto de Bienes Inmuebles

Guardar
Google icon
Los municipios contarán con los recursos que les corresponden, dijo Roxana Méndez, Autoridad Nacional de Descentralización. (AND)
Los municipios contarán con los recursos que les corresponden, dijo Roxana Méndez, Autoridad Nacional de Descentralización. (AND)

Los 81 municipios del país recibirán en 2027 la totalidad estimada de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas aprobara la incorporación de $196 millones al presupuesto regular del Estado, según la Autoridad Nacional de Descentralización.

Será la primera vez desde 2021 que los municipios reciban el monto completo estimado por este tributo, de acuerdo con la Autoridad Nacional de Descentralización.

La entidad sostuvo que la medida busca fortalecer las finanzas municipales mediante la asignación de los recursos generados por el impuesto.

La inclusión de los $196 millones proyectados en el presupuesto regular para la vigencia 2027 deja atrás las transferencias extraordinarias parciales que se utilizaban hasta ahora, según la entidad

PUBLICIDAD

El cambio ofrece mayor previsibilidad y mejores condiciones para ejecutar proyectos en las comunidades, se afirmó.

Autoridades aseguran que los fondos permitirán responder de manera más efectiva a las necesidades de la población. REUTERS/Sam Mircovich
Autoridades aseguran que los fondos permitirán responder de manera más efectiva a las necesidades de la población. REUTERS/Sam Mircovich

El anuncio fue hecho por la institución estatal, que vinculó la decisión con una mayor capacidad de los gobiernos locales para programar inversiones y responder a las demandas de la población.

Su directora general, Roxana Méndez, afirmó que este resultado responde a gestiones sostenidas durante los últimos meses ante el Ministerio de Economía y Finanzas para asegurar que los municipios cuenten con los recursos que por ley les corresponden.

De acuerdo con la funcionaria, esos fondos permitirán responder de manera más efectiva a las necesidades de la población.

Méndez reiteró que a partir de 2027 los municipios recibirán el total estimado de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles dentro del presupuesto estatal aprobado, en lugar de depender de asignaciones parciales.

PUBLICIDAD

La Autoridad Nacional de Descentralización presentó esa modificación como un mecanismo para ordenar el flujo de recursos hacia los gobiernos locales.

Funcionarios de la Autoridad Nacional de Descentralización supervisan las obras en ejecución. (AND)
Funcionarios de la Autoridad Nacional de Descentralización supervisan las obras en ejecución. (AND)

En 2025 por intermedio de esta entidad se transfirieron $186,694,320.73 para financiar, 4,640 proyectos de los programas de inversión de municipios y juntas comunales, cumpliendo con la programación establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La información oficial manifiesta que la Autoridad Nacional de Descentralización también fortaleció las capacidades administrativas y financieras de alcaldías y juntas comunales mediante herramientas de planificación, una guía para la formulación y aprobación de proyectos, foros nacionales, jornadas de capacitación que beneficiaron a 1,300 autoridades locales y asesorías técnicas especializadas.

Asimismo, implementó una nueva plataforma de trámite electrónico que garantiza una mayor transparencia y agilidad en los procesos.

La Autoridad Nacional de Descentralización señaló que mantiene un sistema integral de control, supervisión y transparencia sobre los recursos que el gobierno transfiere a municipios y juntas comunales.

Según la institución, ese esquema busca garantizar un uso responsable de los fondos y su aplicación directa en beneficio de las comunidades.

Desde la Autoridad Nacional de Descentralización se analiza la viabilidad de los proyectos. (AND)
Desde la Autoridad Nacional de Descentralización se analiza la viabilidad de los proyectos. (AND)

La institución aplica mecanismos de verificación en cada etapa del proceso, desde la aprobación de los proyectos de inversión hasta la inspección de las obras en ejecución, fortaleciendo la confianza ciudadana y la correcta administración de los fondos públicos.

Para el uso correcto de los recursos la entidad informó que antes de que los fondos sean utilizados, los proyectos de inversión deben ser evaluados y aprobados por su Junta Directiva, verificando su viabilidad y el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y administrativos establecidos.

La ciudadanía puede consultar en cualquier momento los proyectos aprobados y en ejecución a través del portal oficial, donde se publica información relacionada con las inversiones que se desarrollan en todo el país.

Equipos técnicos realizan más de 150 visitas técnicas cada mes para verificar el avance físico de las obras, dar seguimiento a la ejecución de los proyectos y asegurar que los recursos transferidos sean utilizados conforme a los fines aprobados.

Temas Relacionados

MunicipiosPanamáGenerarDescentralizaciónAutoridadFinanzasMunicipales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ministerio de Salud de Costa Rica intensifica la vigilancia en locales de alimentos y clausura 39 comercios tras operativo nacional

Más de 700 establecimientos fueron inspeccionados en una semana, con órdenes sanitarias y decomisos por incumplimientos

Ministerio de Salud de Costa Rica intensifica la vigilancia en locales de alimentos y clausura 39 comercios tras operativo nacional

Policía promete nuevas estrategias para erradicar la extorsión en Honduras

La Policía Nacional anunció el fortalecimiento de sus estrategias operativas, investigativas y tecnológicas con el objetivo de combatir las estructuras criminales dedicadas a la extorsión y mejorar la seguridad ciudadana en Honduras

Policía promete nuevas estrategias para erradicar la extorsión en Honduras

Tormenta tropical Cristina avanza hacia El Salvador con lluvias intensas y riesgo de inundaciones

El fenómeno, ubicado al sureste de la capital, provocará aguaceros intermitentes, oleaje elevado y posibles inundaciones en distintas regiones del territorio salvadoreño

Tormenta tropical Cristina avanza hacia El Salvador con lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Rescatan con vida a pescador nicaragüense desaparecido tras naufragio en playa costarricense

Jonny Rodríguez Oporta fue hallado mar adentro con severa deshidratación, mientras continúa la búsqueda de otros desaparecidos por el fuerte oleaje provocado por la tormenta tropical Cristina

Rescatan con vida a pescador nicaragüense desaparecido tras naufragio en playa costarricense

Estragos por el mar y alarma ante acumulación de basura en la franja costera de Guatemala

El avance del mar, impulsado por la tormenta tropical Cristina, destruyó viviendas y dañó un cementerio en Iztapa, mientras la costa de Ocós, en San Marcos, quedó cubierta por toneladas de residuos

Estragos por el mar y alarma ante acumulación de basura en la franja costera de Guatemala

TECNO

Qué es y qué significa que te digan jochi: así es la tendencia en TikTok e Instagram

Qué es y qué significa que te digan jochi: así es la tendencia en TikTok e Instagram

Meta enfrenta una nueva presión de Europa: deberá hacer compatible WhatsApp con chatbots de IA de terceros

Todo sobre macOS 27 Golden Gate: novedades, funciones y cambios del nuevo sistema de Apple

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este miércoles 10 de junio?

El viaje del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA antes de llegar a la sede oficial en México: 150 días y un final con J Balvin y Kaká

ENTRETENIMIENTO

Llega “Elle” la precuela de “Legalmente rubia” a Prime Video

Llega “Elle” la precuela de “Legalmente rubia” a Prime Video

Ariana Grande debutó en el número 1 del Billboard Hot 100 con “Hate That I Made You Love Me” y alcanzó un nuevo récord

Scott Eastwood aclara el estado de su padre y si se retira del cine: “No lo he oído de su boca de momento”

“Para mí fue un punto de inflexión”: Jon Bernthal recordó cómo su papel en The Walking Dead cambió su carrera

Tom Cruise, una tarta de chocolate y 100 tomas: la historia detrás de una de sus escenas más extremas

MUNDO

El momento en que el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona

El momento en que el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona

Trump advirtió que Irán tendrá que pagar las consecuencias tras la nueva escalada militar: “¡El matón de Medio Oriente está MUERTO!”

Rusia lanzó más de 200 drones contra Ucrania y Kiev respondió con ataques a objetivos clave del Kremlin

Israel eliminó a Khathar Jmazi, jefe de la infraestructura de transferencias de fondos de Hamas en la Franja de Gaza

Los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán ponen a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente