Municipios en Panamá se repartirán $196 millones durante el 2027 para generar proyectos

Los municipios contarán con los recursos que les corresponden, dijo Roxana Méndez, Autoridad Nacional de Descentralización. (AND)

Los 81 municipios del país recibirán en 2027 la totalidad estimada de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas aprobara la incorporación de $196 millones al presupuesto regular del Estado, según la Autoridad Nacional de Descentralización.

Será la primera vez desde 2021 que los municipios reciban el monto completo estimado por este tributo, de acuerdo con la Autoridad Nacional de Descentralización.

La entidad sostuvo que la medida busca fortalecer las finanzas municipales mediante la asignación de los recursos generados por el impuesto.

La inclusión de los $196 millones proyectados en el presupuesto regular para la vigencia 2027 deja atrás las transferencias extraordinarias parciales que se utilizaban hasta ahora, según la entidad

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El cambio ofrece mayor previsibilidad y mejores condiciones para ejecutar proyectos en las comunidades, se afirmó.

Autoridades aseguran que los fondos permitirán responder de manera más efectiva a las necesidades de la población. REUTERS/Sam Mircovich

El anuncio fue hecho por la institución estatal, que vinculó la decisión con una mayor capacidad de los gobiernos locales para programar inversiones y responder a las demandas de la población.

Su directora general, Roxana Méndez, afirmó que este resultado responde a gestiones sostenidas durante los últimos meses ante el Ministerio de Economía y Finanzas para asegurar que los municipios cuenten con los recursos que por ley les corresponden.

De acuerdo con la funcionaria, esos fondos permitirán responder de manera más efectiva a las necesidades de la población.

Méndez reiteró que a partir de 2027 los municipios recibirán el total estimado de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles dentro del presupuesto estatal aprobado, en lugar de depender de asignaciones parciales.

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La Autoridad Nacional de Descentralización presentó esa modificación como un mecanismo para ordenar el flujo de recursos hacia los gobiernos locales.

Funcionarios de la Autoridad Nacional de Descentralización supervisan las obras en ejecución. (AND)

En 2025 por intermedio de esta entidad se transfirieron $186,694,320.73 para financiar, 4,640 proyectos de los programas de inversión de municipios y juntas comunales, cumpliendo con la programación establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La información oficial manifiesta que la Autoridad Nacional de Descentralización también fortaleció las capacidades administrativas y financieras de alcaldías y juntas comunales mediante herramientas de planificación, una guía para la formulación y aprobación de proyectos, foros nacionales, jornadas de capacitación que beneficiaron a 1,300 autoridades locales y asesorías técnicas especializadas.

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Asimismo, implementó una nueva plataforma de trámite electrónico que garantiza una mayor transparencia y agilidad en los procesos.

La Autoridad Nacional de Descentralización señaló que mantiene un sistema integral de control, supervisión y transparencia sobre los recursos que el gobierno transfiere a municipios y juntas comunales.

Según la institución, ese esquema busca garantizar un uso responsable de los fondos y su aplicación directa en beneficio de las comunidades.

Desde la Autoridad Nacional de Descentralización se analiza la viabilidad de los proyectos. (AND)

La institución aplica mecanismos de verificación en cada etapa del proceso, desde la aprobación de los proyectos de inversión hasta la inspección de las obras en ejecución, fortaleciendo la confianza ciudadana y la correcta administración de los fondos públicos.

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Para el uso correcto de los recursos la entidad informó que antes de que los fondos sean utilizados, los proyectos de inversión deben ser evaluados y aprobados por su Junta Directiva, verificando su viabilidad y el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y administrativos establecidos.

La ciudadanía puede consultar en cualquier momento los proyectos aprobados y en ejecución a través del portal oficial, donde se publica información relacionada con las inversiones que se desarrollan en todo el país.

Equipos técnicos realizan más de 150 visitas técnicas cada mes para verificar el avance físico de las obras, dar seguimiento a la ejecución de los proyectos y asegurar que los recursos transferidos sean utilizados conforme a los fines aprobados.

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