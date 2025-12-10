Ciencia

Menopausia temprana: por qué puede adelantarse y cuándo consultar a un especialista

La aparición anticipada de cambios hormonales puede ocurrir por causas genéticas o médicas, con efectos en la salud física y emocional. Consultar a tiempo permite abordarla con un enfoque integral

La menopausia suele ocurrir cerca
La menopausia suele ocurrir cerca de los 51 años, pero puede presentarse antes en forma precoz o prematura en algunas mujeres

La menopausia es una etapa en la vida de la mujer caracterizada por el fin de la etapa reproductiva y de los períodos menstruales. Naturalmente, suele ocurrir alrededor de los 51 años. Una vez que se pasan 12 meses seguidos sin menstruar, se ha llegado a la menopausia.

Pero puede adelantarse y ser precoz y prematura. Estas son afecciones en las que la mujer experimenta la menopausia a una edad más temprana de lo esperado.

¿Cuál es la diferencia entre la menopausia precoz y prematura?

De acuerdo a la Clínica Cleveland de Estados Unidos, la diferencia radica en el momento en que ocurre. La menopausia no es un proceso, sino un momento en el que termina la menstruación.

  • La menopausia precoz es cuando la menopausia ocurre antes de los 45 años.
  • La menopausia prematura es cuando la menopausia ocurre antes de los 40 años.
Alrededor del 5 por ciento
Alrededor del 5 por ciento de las mujeres experimenta menopausia precoz, según datos de la Clínica Cleveland de Estados Unidos

La Sociedad de la Menopausia de Estados Unidos afirmó que la menopausia prematura afecta a cerca de tres de cada 100 mujeres.

De acuerdo a la Clínica Cleveland, la menopausia precoz se presenta en aproximadamente el 5% de las mujeres. La menopausia prematura se presenta en aproximadamente el 1% de las mujeres. Es poco común experimentar la menopausia a los 20 años. Esto ocurre en aproximadamente el 0,1% de las mujeres.

Este fenómeno anticipado puede tener un impacto considerable en la salud física y emocional, así como en la fertilidad de quienes lo experimentan. También pueden presentar riesgos de salud específicos que pueden abordarse con monitoreo y tratamiento.

Las causas de la menopausia prematura

Sofocos, sudores nocturnos y sequedad
Sofocos, sudores nocturnos y sequedad vaginal son síntomas frecuentes al inicio de la menopausia prematura o precoz en mujeres jóvenes

La menopausia prematura puede deberse a diferentes motivos. En muchos casos, ocurre de manera espontánea, pero también puede ser consecuencia de intervenciones médicas.

La llamada menopausia inducida se produce cuando tratamientos como la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia dañan o eliminan ambos ovarios.

La extirpación quirúrgica de los ovarios suele estar relacionada con el tratamiento o la prevención de cánceres ginecológicos, como el de ovario o el de mama en mujeres con alto riesgo. Por su parte, la quimioterapia y la radioterapia, empleadas para tratar diversos tipos de cáncer, pueden afectar de forma irreversible la función ovárica.

Otra causa relevante es la insuficiencia ovárica primaria (IOP), una afección en la que mujeres jóvenes presentan varios periodos consecutivos sin menstruación o la ausencia total de esta. La IOP se produce por la pérdida prematura de folículos ováricos, lo que reduce los niveles de hormonas reproductivas femeninas.

La menopausia prematura afecta aproximadamente
La menopausia prematura afecta aproximadamente al 1 por ciento de las mujeres, siendo más extraña aún en menores de 30 años

La Clínica Cleveland explicó que la IOP no es lo mismo que la menopausia prematura o temprana, ya que con la IOP existe la posibilidad de que la menstruación regrese. “Las personas con IOP pueden ovular, menstruar o quedar embarazadas. Con la menopausia prematura o temprana, no se ovula ni se menstrúa, y se pierde la capacidad de quedar embarazada", señaló la clínica.

Según la Oficina para la Mujer de los Estados Unidos, quienes cuentan con un historial familiar de menopausia precoz o prematura tienen más probabilidades de presentar estos cuadros.

Por otro lado, también el tabaquismo puede ser una causa. "Las mujeres que fuman pueden llegar a la menopausia hasta dos años antes que las que no fuman“.

Los síntomas de que se está entrando en menopausia

Causas médicas como cirugía, quimioterapia
Causas médicas como cirugía, quimioterapia y radioterapia pueden provocar una menopausia anticipada y afectar la función ovárica

Ciclos menstruales más largos o más cortos, manchado entre periodos o cambios en el sangrado vaginal suelen ser algunos de los primeros signos de la menopausia, describió la Clínica Cleveland.

Otros signos de menopausia prematura y temprana incluyen muchos de los síntomas típicos de la menopausia. Se puede experimentar:

  • Sofocos (calor repentino que se extiende por todo el cuerpo).
  • Sudores nocturnos.
  • Sequedad vaginal y molestias durante las relaciones sexuales.
  • Necesidad frecuente de orinar.
  • Infecciones del tracto urinario (ITU) más frecuentes .
  • Dificultad para dormir (insomnio).
  • Cambios emocionales (irritabilidad, cambios de humor, depresión o ansiedad).
  • Piel seca, ojos secos o boca seca.
  • Sensibilidad en los senos.
  • Corazón acelerado.
  • Dolores de cabeza.
  • Dolores y molestias articulares y musculares.
  • Cambios en su deseo sexual (libido).
  • Dificultad para concentrarse o ser más olvidadizo.
  • Aumento o pérdida de peso.
  • Pérdida o adelgazamiento del cabello.

Cómo afecta la menopausia prematura a la salud

La insuficiencia ovárica primaria puede
La insuficiencia ovárica primaria puede generar largos periodos sin menstruación pero no es igual a la menopausia temprana ni prematura

El impacto de la menopausia prematura en la salud es amplio y abarca riesgos óseos, cardíacos, cognitivos y emocionales, explicó la Sociedad de la Menopausia:

  • Desde el punto de vista físico, la pérdida temprana de estrógenos acelera la disminución de la densidad ósea, lo que incrementa el riesgo de fracturas asociadas a la osteoporosis. Para contrarrestar este efecto, además de la terapia con estrógenos, se recomienda adoptar hábitos que favorezcan la salud ósea, como la actividad física regular.

En cuanto a la salud cardiovascular, la menopausia prematura eleva el riesgo de enfermedades cardíacas en etapas posteriores de la vida. Mantener un estilo de vida saludable resulta fundamental: no fumar, alcanzar y conservar un peso adecuado, realizar ejercicio de manera regular y seguir una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales.

El monitoreo periódico de los niveles de colesterol y glucosa en sangre, así como el uso de medicamentos cuando sea necesario, contribuyen a reducir estos riesgos.

Cambios emocionales como irritabilidad, niebla
Cambios emocionales como irritabilidad, niebla mental, ansiedad o depresión pueden aparecer debido a una menopausia prematura o precoz
  • El ámbito cognitivo también se ve afectado, ya que el estrógeno ejerce un efecto protector sobre el cerebro. “Además, se ha demostrado que muchos de los mismos hábitos de vida que se utilizan para la salud cardíaca son beneficiosos para la memoria y ayudan a proteger el cerebro contra la demencia”, expresó la Sociedad de la Menopausia.
  • En el plano emocional, la menopausia temprana puede generar angustia relacionada con la autoestima, la imagen corporal, la sexualidad y la percepción de envejecimiento prematuro. En el caso de la IOP, el diagnóstico tardío puede aumentar la frustración y la incertidumbre.
Dolor de cabeza, sofocos, sudores
Dolor de cabeza, sofocos, sudores nocturnos, sequedad vaginal, irritabilidad e insomnio pueden indicar el inicio de menopausia prematura

Ante este panorama, las recomendaciones para las mujeres afectadas incluyen una evaluación médica exhaustiva, el monitoreo regular de la salud ósea y cardiovascular, y la consideración de tratamientos hormonales cuando estén indicados.

Además, se aconseja buscar apoyo emocional y orientación profesional para afrontar los desafíos psicológicos y sociales que pueden surgir.

En muchos casos, las mujeres que experimentan menopausia prematura deben continuar con el tratamiento de la condición médica que originó este proceso, lo que añade una dimensión adicional a su atención y seguimiento.

La terapia de reemplazo hormonal

La terapia de reemplazo hormonal
La terapia de reemplazo hormonal ayuda a reducir síntomas y previene afecciones asociadas a la menopausia precoz o prematura

El tratamiento para la menopausia precoz o prematura puede variar según el motivo de su inicio antes de lo normal. En general, los médicos recomiendan la terapia de reemplazo hormonal (TRH) , a menos que exista una razón por la que no sea segura (por ejemplo, si se ha tenido cáncer de mama).

La Clínica Cleveland explicó que la terapia de reemplazo hormonal (TRH) reemplaza algunas de las hormonas perdidas en el cuerpo. Esto ayuda a reducir los síntomas y efectos secundarios de la menopausia, y disminuye el riesgo de padecer afecciones causadas por una menopausia precoz o prematura. Los profesionales de la salud suelen recetar TRH hasta los 51 años (fecha en que la mayoría de las mujeres alcanzan la menopausia).

En cuanto a la posibilidad de tener hijos, la clínica señaló que es posible quedar embarazada mediante fecundación in vitro (FIV) después de la menopausia. “Puedes usar óvulos de una donante o tus propios óvulos (si los congelaste antes de la menopausia). Los óvulos que quedan después de la menopausia no suelen ser viables. La gestación subrogada y la adopción también son opciones".

