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El show de Simeone en el empate del Atlético: el alocado festejo por el penal que no le cobraron al Arsenal y el enojo con un rival

El técnico argentino vivió con intensidad la semifinal de la Champions League en el Metropolitano

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Atlético de Madrid empató como local 1-1 ante el Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions League y todo se resolverá la semana próxima en Londres. Fiel a su estilo, Diego Simeone vivió el partido con intensidad, con protestas al árbitro neerlandés Danny Makkelie y un festejo efusivo en el gol de Julián Álvarez que evitó la derrota en el Metropolitano. También se refirió a los cambios de la Araña y su hijo Giuliano.

El Cholo comenzó su show en el campo de juego cuando Makkelie sancionó un penal por una infracción de David Hancko contra Viktor Gyökeres en el final del primer tiempo. El entrenador argentino intentó llamar la atención del juez moviendo sus dedos en señal de que no existió la falta y le pidió explicaciones al cuarto árbitro. No hubo caso porque el neerlandés mantuvo firme su decisión y tampoco fue llamado por el VAR para observar la jugada.

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A los 12 minutos del segundo tiempo llegó el empate del Atlético luego de otro penal, sancionado a instancias del VAR, por una mano estirada de Ben White tras un intento de Marcos Llorente. El Cholo salió disparado del corralito agitando sus brazos e indicando la infracción del defensor del Arsenal. Instantes después, festejó alocadamente el tanto de Julián Álvarez.

Pero habría tiempo para un reacción más del técnico argentino, cuando otra vez Makkenie sancionó un penal por una falta de Hancko sobre Eberechi Eze. El referí recurrió otra vez al monitor para cerciorar de que el contacto del defensor esloveno con el botín del atacante inglés no tenía entidad de infracción y, por lo tanto, se retractó. Simeone siguió de cerca las acciones y terminó festejando como un gol la nueva decisión del árbitro. Sobre el final, mostró su enojo con Ben White, quien pisó el escudo del Atlético del Madrid al salir del campo de juego. Las imágenes captaron al Cholo dándole unas palmadas en la espalda al jugador inglés, quien se lo tomó mal y reaccionó. La situación no pasó a mayores porque el DT fue separado del tumulto.

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Ben White pisó el escudo del Atlético de Madrid al retirarse del campo de juego y el Cholo se enojó

Luego del partido, Diego Simeone habló con la prensa en zona mixta y expresó acerca de la salida de Julián Álvarez por un golpe en el tobillo tras un choque con Eze en el segundo tiempo. “Esperemos que sea lo menos posible. Me dijo que tenía un golpe y pidió salir”, indicó ante la pregunta. Además, explicó que Guliano “tuvo un contacto con Hincapié en el inicio, con un golpe en la cintura”.

Acerca de su protesta en el penal que sancionaron en favor del Arsenal, el Cholo dijo: “Para cobrar un penal en semifinales de Champions tienen que ser penales. Me parece que es una semifinal y el contacto me pareció mínimo y me parecía que podía no ser penal”.

En cuanto al juego y el empate en Madrid, explicó: “No creo en el tipo de fortuna, sí en si tenes menos o más contundencia. Creo que el primer tiempo fue parejo, mejor ellos quizá con mayor tenencia de pelota, con pocas situaciones para los dos. Arsenal es un equipo muy bueno que no ha perdido ningún partido en Champions, va primero en la Premier League, entraron los suplentes y son mejores que los titulares. Todo espectacular para un buen segundo tiempo nuestro, donde tuvimos situaciones para poder ganarlo, pero no tuvimos la contundencia. Ellos bajaron un poco su intensidad y crecimos nosotros, recuperamos pelotas, jugamos mejor en la última línea del área y ahí aparecieron las situaciones, como la de Griezmann y Lookman".

Por último, acerca del apoyo de más de 70 mil hinchas en el Metropolitano, el técnico expresó: “Hoy fue increíble el apoyo de los hinchas, la llegada fue espectacular, el estadio creo que muy pocas veces ha igualado el ambiente que tuvimos sobre todo en el inicio del partido y en la continuidad del segundo tiempo cuando necesitamos a nuestra gente y no estarán presentes, pero sus almas y corazones van a estar ahí (en Londres)”.

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