El nuevo antibiótico que abre esperanza para tratar infecciones intrahospitalarias graves

La resistencia antimicrobiana aparece cuando bacterias, virus, hongos o parásitos dejan de responder a los medicamentos habituales, haciéndose inmunes a sus efectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, las infecciones que aparecen durante la internación en hospitales causan más de 28.000 muertes al año y presentan una tasa de mortalidad del 11,5%, agravada por la resistencia de las bacterias a los tratamientos habituales. Ante este panorama, un nuevo antibiótico ofrece una alternativa concreta para pacientes con infecciones intrahospitalarias graves y difíciles de tratar, como las intraabdominales, urinarias y neumonías.

La ANMAT aprobó para uso hospitalario en adultos una combinación de aztreonam y avibactam, desarrollada por la empresa farmacéutica de origen estadounidense Pfizer y que ya está disponible en hospitales del país para enfrentar bacterias multirresistentes y ampliar las opciones terapéuticas en situaciones críticas. Se trata de una alternativa concreta ante la creciente amenaza que plantean estos patógenos en hospitales y unidades de cuidados intensivos.

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Las características del nuevo antibiótico

El aztreonam-avibactam está indicado para adultos que presentan infecciones intraabdominales complicadas, neumonía intrahospitalaria —incluida la asociada a la ventilación mecánica— e infecciones urinarias graves. También se dirige a cuadros provocados por bacterias gramnegativas resistentes a varios tratamientos, incluidas aquellas productoras de metalo-β-lactamasas, consideradas de difícil abordaje terapéutico.

Las infecciones intraabdominales son un grupo diverso de procesos inflamatorios del peritoneo o de órganos viscerales causados por microorganismos, principalmente bacterias de la flora gastrointestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación del nuevo medicamento se sustenta en los resultados obtenidos en ensayos clínicos de Fase 3 como REVISIT y ASSEMBLE, los cuales han demostrado eficacia, seguridad y tolerabilidad en infecciones graves producidas por patógenos gramnegativos multirresistentes. La molécula incorpora, además, datos previos de aztreonam en monoterapia y estudios farmacocinéticos de avibactam, consolidando así su perfil de seguridad.

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La médica infectóloga Wanda Cornistein, jefa del servicio de prevención y control de infecciones del Hospital Universitario Austral, explicó que hasta el momento no existían combinaciones aprobadas para atacar a los patógenos productores de metalo-β-lactamasas.

En diálogo con Infobae, explicó que el nuevo antibiótico se administra exclusivamente por vía endovenosa. “La droga se administra en infusión intravenosa, con una dosis cada seis horas, en una infusión que dura tres horas. Existe una dosis de carga inicial, ligeramente mayor, para alcanzar niveles terapéuticos rápidamente, y luego se continúa con la dosis de mantenimiento cada seis horas, siempre en infusión de tres horas”, explicó la especialista.

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En los últimos años, el escenario del tratamiento de infecciones hospitalarias graves ha cambiado gracias a varios avances. Según Cornistein, la detección precoz de mecanismos de resistencia, la implementación de programas para optimizar el uso de antimicrobianos y la disponibilidad de nuevos antibióticos como aztreonam-avibactam han sido factores clave. Esta combinación une dos fármacos: aztreonam, un monobactám activo frente a bacterias productoras de metalobetalactamasas, y avibactam, un inhibidor de beta-lactamasas que bloquea otros mecanismos de resistencia y permite que el antibiótico actúe de manera efectiva.

Impacto de las infecciones intrahospitalarias y la resistencia antimicrobiana

Hasta ahora, muchos pacientes adultos con infecciones causadas por esas bacterias multirresistentes no contaban con tratamientos específicos y efectivos. Esta nueva opción amplía las alternativas terapéuticas disponibles en un contexto donde la resistencia antimicrobiana incrementa tanto la mortalidad como el impacto económico y sanitario, afectando directamente la salud pública argentina.

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La resistencia antimicrobiana aparece cuando bacterias, virus, hongos o parásitos dejan de responder a los medicamentos habituales, haciéndose inmunes a sus efectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, las infecciones adquiridas en hospitales provocan la muerte de más de 28.000 personas cada año. Este panorama se agrava por la resistencia antimicrobiana, que genera una tasa de mortalidad del 11,5% y costos anuales superiores a USD 250 millones en el sistema sanitario.

El problema es más severo en las unidades de cuidados intensivos: el 29,2% de las infecciones detectadas en pacientes internados está asociado a bacterias multirresistentes. Además, el 15,1% de los adultos en terapia intensiva adquiere infecciones por este tipo de microorganismos, reduciendo aún más las alternativas de tratamiento efectivo.

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Cornistein subrayó que aztreonam-avibactam ya está recomendado en las guías de la Sociedad Americana de Infectología en Estados Unidos y en las guías europeas como fármaco de elección, aunque su uso en la región suele demorarse respecto a otros mercados. El acceso a este tratamiento en Argentina es visto como un avance importante, ya que permite modificar el pronóstico y la mortalidad de los pacientes con infecciones graves.

La médica enfatizó que ahora se dispone de información precisa sobre el “target”, la dosificación y la administración, lo que reemplaza la incertidumbre previa con un abordaje basado en evidencia. “Sabemos cómo va a funcionar en el sitio de acción”, recalcó. Y remarcó que el antibiótico está indicado exclusivamente para infecciones causadas por bacterias multirresistentes, no para cuadros leves como anginas o gripes.

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La resistencia antimicrobiana como reto sanitario global

La resistencia antimicrobiana aparece cuando bacterias, virus, hongos o parásitos dejan de responder a los medicamentos habituales, haciéndose inmunes a sus efectos. Este proceso natural se acelera debido al uso inadecuado de antibióticos, interrupciones en los tratamientos y falta de métodos diagnósticos eficaces.

La Organización Mundial de la Salud identifica la resistencia a los antimicrobianos como una de las diez principales amenazas para la salud pública. El uso indebido y el abuso de antibióticos son factores clave que favorecen la aparición de patógenos resistentes. Además, la falta de acceso a agua potable, el saneamiento deficiente y la insuficiencia de medidas preventivas facilitan la propagación de infecciones hospitalarias difíciles de controlar.

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Cornistein advierte sobre una “emergencia sanitaria silenciosa” que conjuga infecciones evitables y resistencia antimicrobiana, señalando que el impacto negativo afecta tanto a los pacientes como al sistema de salud. Además, enfatiza que los antibióticos “no son eficaces contra infecciones virales” como la gripe y que su consumo indiscriminado empeora la problemática.

Estrategias de prevención para enfrentar las infecciones graves

Existen estrategias básicas que permiten prevenir el contagio entre profesionales de la salud y pacientes. Cornistein destacó la importancia de la higiene de manos, el uso de guantes y camisolín como medidas fundamentales. La médica advirtió que, en contextos donde se utilizan numerosos antibióticos y suele haber baja adherencia a las precauciones estándar, los pacientes pueden colonizarse, es decir, su tubo digestivo se llena de bacterias resistentes.

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En Argentina, predominan las enterobacterias productoras de metalobetalactamasas, y la infección suele estar asociada al uso de dispositivos médicos como respiradores, catéteres venosos centrales y sondas vesicales, o a procedimientos quirúrgicos. Estas bacterias, explicó, no suelen encontrarse fuera del ámbito hospitalario: su aparición está ligada al uso de antibióticos y a la baja adherencia a las medidas de prevención, lo que favorece el desarrollo de infecciones asociadas a la atención sanitaria.

En Argentina, predominan las enterobacterias productoras de metalobetalactamasas, y la infección suele estar asociada al uso de dispositivos médicos como respiradores, catéteres venosos centrales y sondas vesicales, o a procedimientos quirúrgicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, el especialista en microbiología clínica Fernando Pasteran, investigador del ANLIS/Malbrán, insistió en la necesidad de “implementar políticas estrictas de prevención, diagnóstico temprano y uso racional de antibióticos” para frenar el avance de infecciones resistentes.