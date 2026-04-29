Los entretelones del encuentro entre Messi y Colapinto: cómo se gestó la reunión cumbre y de qué charlaron

Leo Messi y Franco Colapinto en el esperado encuentro realizado el martes (Prensa YPF)

Este martes se cumplió un viejo anhelo de Franco Colapinto: conocer personalmente a Lionel Messi. Si bien el encuentro fue en el marco de una campaña promocional, el piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 es un gran admirador del mejor futbolista del mundo. Desde hace tiempo que el corredor quería conocer al capitán de la selección argentina y varias veces expresó su idilio con el crack rosarino. Finalmente, la cumbre se pudo dar y hay una historia detrás de esa foto que recorrió el mundo.

Colapinto, de 22 años, es muy respetuoso con los deportistas más allá de las distintas disciplinas. El ejemplo más claro fue el 19 de diciembre de 2024 en la entrega de los Premios Olimpia, cuando aplaudió a cada uno de los ternados y premiados. Se mostró sorprendido cuando obtuvo la estatuilla de oro, compartida con Emiliano “Dibu” Martínez. Además, suele practicar otras actividades como entrenamiento físico como el ciclismo y el pádel, que lo llevó a ser amigo de Fernando Belasteguín, un astro argentino de ese deporte.

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Con Messi, Franco siempre tuvo una devoción en particular debido a su ejemplo de resiliencia, dedicación y ejemplo por no bajar los brazos. El 18 de diciembre de 2022, el día de la épica final entre Argentina y Francia, Colapinto se mostró celebrando la obtención de la tercera estrella para la Albiceleste.

Los primeros guiños públicos fueron 2024, cuando Franco le mandó un casco a Messi y éste le correspondió con una remera de entrenamiento de la Selección que autografió. Colapinto la lució con orgullo en su único triunfo en la Fórmula 2, el 18 de mayo de ese año en Imola. Ese día también gestionó con Bizarrap (clave para conseguirle sponsors) el envío de un casco al futbolista. “Leo, muchísimas gracias por esta camiseta y me trajo muchísima suerte hoy. Esta camiseta la voy a mandar a encuadrar”, contó muy contento el corredor bonaerense.

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La felicidad de Franco Colapinto por la remera firmada por Lionel Messi

El padre del piloto, Aníbal Colapinto, anticipó que Bizarrap los acercaría, ya que es amigo de ambos. De hecho, el DJ y productor musical le llevó a Leo el mencionado casco obsequiado por Franco. “Messi es el número 1, ¿a quién no le gustaría juntarse con Messi? Se van a juntar, en algún momento se van a juntar. Se van a enterar por ellos”, dijo Aníbal a fines de septiembre de 2024 en diálogo con La Nación + .

Dos meses más tarde, el competidor pilarense estrenó un casco en Qatar que fue en homenaje a la Selección, ya que allí se había dado la conquista del Mundial. El tributo se focalizó en el combinado nacional y sobresalieron los colores celeste y blanco. La imagen de la Copa del Mundo y de Messi se destacaron, junto a las tres estrellas. Por aquellos días, Franco había terminado su primera temporada en la Fórmula 3, en la que había conseguido dos victorias. Dos semanas más tarde, confirmó su ingreso a la academia de Williams.

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El año pasado, en pleno Mundial de Clubes, Leo, que disputó ese certamen con el Inter Miami, fue sorprendido con un regalo de su compatriota. Messi recibió en sus manos uno de los cascos que Colapinto había utilizado durante su participación en la Fórmula 2.

La conexión siguió y hasta el propio el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, amante del automovilismo, reveló en su momento que había hablado con María Catarineu (manager de Colapinto) para poder conocer a Franco. Ya no era solo Messi el que podía llegar a reunirse con el corredor de F1.

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Messi con un casco que le regaló Colapinto

Este año, Franco volvió a mostrar su respetó por Messi y ,en la previa al Gran Premio de China, durante una recorrida por Shanghái, le mostró a unos ciudadanos locales su termo con autoadhesivos de Messi y les dijo: “Argentina. Messi, número uno. Dios”. Ese fin de semana fue especial para el bonaerense, ya que sumó su primer punto con Alpine al resultar décimo.

Mientras tanto, Infobae pudo saber que el contacto entre ambos existe y que han intercambiado mensajes, pero debido al respeto que Franco tiene por Leo, no quiso forzar un encuentro, como el propio piloto reconoció este domingo en el marco del multitudinario road show en Palermo.

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Este medio, además, pudo saber que el encuentro empezó a gestarse durante el domingo en el mencionado evento, cuando Colapinto tuvo algunas conversaciones con representantes de la petrolera estatal. Él y Messi son sus embajadores y, aprovechando una campaña promocional de dicha empresa para este fin de semana en Miami, se concretó el esperado cónclave.

Desde la petrolera se contactaron con Messi para ver si existía la posibilidad de plasmar la reunión con Colapinto y Leo accedió de inmediato, porque también estaba bastante impresionado por lo que había pasado en Buenos Aires con Franco y la movida que se había armado en torno a él.

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Colapinto muestra los nuevos stickers que personalizan su termo y entre ellos hay uno de Messi (@francolapinto)

Cuando llegó a Miami, Colapinto se encontró con Messi en el centro de entrenamiento del Inter Miami. Charlaron cerca de media hora de forma muy distendida, sin un temario específico. Hablaron de cómo venía la carrera en Miami, de cómo era el circuito y no mucho más.

De momento, no hay previsto un nuevo encuentro, al menos desde la agenda de la petrolera, que no organizó otro encuentro ya sea de Colapinto para presenciar el clásico de la Florida entre Inter Miami y Orlando City o la presencia de Messi en el Gran Premio al otro día. Infobae averiguó que Alpine tampoco está al tanto de una posible visita del futbolista durante el fin de semana. En caso de darse, sería algo organizado entre los propios deportistas. Incluso, es posible que entre Leo y Franco arreglen un encuentro, pero ya completamente de forma personal sin mediar la intervención de la mencionada empresa de energía.

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El encuentro de este martes fue en el marco de una campaña promocional de la petrolera, donde sus clientes participaron en sorteos y los ganadores tendrán acceso a ver a Messi y Rodrigo de Paul (que también representa a la petrolera) en el Inter Miami, y luego verán la carrera de F1 con Colapinto en el circuito callejero de Miami.

Las imágenes de esas cinco millones de personas que salieron a las calles a celebrar el título de la Selección el martes 20 de diciembre de 2022 y las más de 500 mil que estuvieron este domingo en Palermo en el road show de Franco Colapinto, dan cuenta de cómo la pasión popular se encolumna detrás de sus ídolos. Ahora, el piloto pudo cumplir un viejo sueño, pero también hay que destacar la predisposición y gentileza de Lionel Messi. Fue la primera reunión entre dos de los máximos representantes argentinos en el deporte.

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