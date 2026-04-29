El emotivo homenaje de Cris Morena a Juan Carlos Mesa y su histórico programa: “¡Qué viva por siempre!"

El recuerdo de la actriz por el mítico programa creado por Juan Carlos Mesa (Video: TV Pública)

Cris Morena compartió en su cuenta de Instagram una emotiva foto de sus años en Mesa de noticias, el ciclo creado por Juan Carlos Mesa que marcó una etapa significativa en la televisión argentina y, sobre todo, en su propia carrera.

“¡Encontré esta foto maravillosa de la maravillosa Mesa de noticias, uno de los proyectos más lindos, divertidos y grandiosos que viví con mucha alegría y emoción!”, escribió la productora en un posteo que recibió comentarios y corazones de aquellos que asistieron a sus comienzos en la televisión.

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En la imagen se la observa junto a varios integrantes históricos del programa, entre ellos Juan Carlos Mesa, Gianni Lunadei, Gino Renni, Alberto Fernández de Rosa, Anamá Ferreira, Carmen Barbieri, María Esther Lovero, Alberto Irizar, Edgardo Mesa, Leticia Laurenz, Gerardo Baamonde y Patsy Crawley. Además, añadió un mensaje en homenaje al creador: “¡Que viva por siempre Mesa de noticias y su creador Juan Carlos Mesa: un soñador de la vida!”.

Cris Morena recordó sus años en Mesa de noticias, el emblemático programa creado por Juan Carlos Mesa (Instagram)

En una entrevista que concedió hace unos años al canal Volver, Cris Morena evocó sus años en el emblemático programa de comedia. “Conocerlo a Juan Carlos fue algo... No sé si es como un segundo padre para mí o algo muy particular, porque él fue el primero que se metió dentro mío y hurgó todas las posibilidades que yo tenía para poder mostrar lo mejor de mí”, destacó sobre su vínculo con Juan Carlos Mesa, manifestó:

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Entre los recuerdos de la creadora de éxitos como Jugate conmigo, Chiquititas hasta Casi Ángeles y Margarita, relató cómo la creación de su personaje se inspiró en vivencias personales, como el hecho de cambiarse de ropa en el ascensor de su casa debido a que sus padres no le permitían usar minifaldas. “Me inventé un personaje muy divertido que tenía que ver con cosas reales mías. Él inventó ese personaje que era maravilloso y que jamás me lo voy a olvidar”.

Cris Morena, Carmen Barbieri y Norma Kraider junto a Juan Carlos Mesa en Mesa de Noticias de ATC en 1985

La experiencia en el programa de comedia fue definida por Cris como “un momento de mi vida inolvidable”. “Te diría que uno de los mejores momentos de mi vida. Fueron cinco años increíbles con gente maravillosa que siguen siendo amigos míos”, resaltó. Destacó el ritmo y la producción del programa, describiéndolo como “una miscelánea de una vida mágica”.

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“Era como un noticiero gigante, pero con diez mil cosas que no existían en la realidad, que eran maravillosas. Desde aparatos que bajaban del techo para mirar al otro, como esos cosas que tienen los submarinos, y era una locura. Todos los personajes eran muy divertidos”, expresó, mientras subrayaba el carácter familiar del producto y el éxito que alcanzó, resaltando la contención que le brindaba su creador. “Era una persona súpercontenedora para todos y nos sentíamos súperseguros con la pluma de él. Así que no tengo palabras para agradecerle todo lo que hizo por mí”, afirmó.

“Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Fueron cinco años increíbles con gente maravillosa que siguen siendo amigos míos”, aseguró Cris Morena sobre su paso por Mesa de noticias

Entre 1983 y 1987, Cris Morena se consolidó como una de las figuras destacadas de Mesa de noticias, la comedia televisiva argentina que se convirtió en un clásico y alcanzó promedios de entre 25 y 30 puntos de rating. En el ciclo, Morena interpretaba a una de las recepcionistas del noticiero junto a Mónica Gonzaga y Beatriz Bonnet. “El humor es como una bengala. Si se tira hacia el cielo, ilumina. Si se arroja en la cara, lastima”, definiía Juan Carlos Mesa al estilo del humor que imprimía al programa como autor.

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Durante su paso por el programa, su rol evolucionó desde la atención a la computadora y la recepción del canal hasta participar activamente en sketches y momentos musicales. El éxito del programa fue decisivo para el desarrollo de su carrera y su posterior etapa como productora en la televisión argentina.