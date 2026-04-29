Teleshow

El emotivo homenaje de Cris Morena a Juan Carlos Mesa y su histórico programa: “¡Qué viva por siempre!"

La productora sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen de sus años en el exitoso ciclo Mesa de noticias

Guardar
El recuerdo de la actriz por el mítico programa creado por Juan Carlos Mesa (Video: TV Pública)

Cris Morena compartió en su cuenta de Instagram una emotiva foto de sus años en Mesa de noticias, el ciclo creado por Juan Carlos Mesa que marcó una etapa significativa en la televisión argentina y, sobre todo, en su propia carrera.

“¡Encontré esta foto maravillosa de la maravillosa Mesa de noticias, uno de los proyectos más lindos, divertidos y grandiosos que viví con mucha alegría y emoción!”, escribió la productora en un posteo que recibió comentarios y corazones de aquellos que asistieron a sus comienzos en la televisión.

PUBLICIDAD

En la imagen se la observa junto a varios integrantes históricos del programa, entre ellos Juan Carlos Mesa, Gianni Lunadei, Gino Renni, Alberto Fernández de Rosa, Anamá Ferreira, Carmen Barbieri, María Esther Lovero, Alberto Irizar, Edgardo Mesa, Leticia Laurenz, Gerardo Baamonde y Patsy Crawley. Además, añadió un mensaje en homenaje al creador: “¡Que viva por siempre Mesa de noticias y su creador Juan Carlos Mesa: un soñador de la vida!”.

cris morena
Cris Morena recordó sus años en Mesa de noticias, el emblemático programa creado por Juan Carlos Mesa (Instagram)

En una entrevista que concedió hace unos años al canal Volver, Cris Morena evocó sus años en el emblemático programa de comedia. “Conocerlo a Juan Carlos fue algo... No sé si es como un segundo padre para mí o algo muy particular, porque él fue el primero que se metió dentro mío y hurgó todas las posibilidades que yo tenía para poder mostrar lo mejor de mí”, destacó sobre su vínculo con Juan Carlos Mesa, manifestó:

PUBLICIDAD

Entre los recuerdos de la creadora de éxitos como Jugate conmigo, Chiquititas hasta Casi Ángeles y Margarita, relató cómo la creación de su personaje se inspiró en vivencias personales, como el hecho de cambiarse de ropa en el ascensor de su casa debido a que sus padres no le permitían usar minifaldas. “Me inventé un personaje muy divertido que tenía que ver con cosas reales mías. Él inventó ese personaje que era maravilloso y que jamás me lo voy a olvidar”.

cris morena juan carlos mesa mesa de noticias
Cris Morena, Carmen Barbieri y Norma Kraider junto a Juan Carlos Mesa en Mesa de Noticias de ATC en 1985

La experiencia en el programa de comedia fue definida por Cris como “un momento de mi vida inolvidable”. “Te diría que uno de los mejores momentos de mi vida. Fueron cinco años increíbles con gente maravillosa que siguen siendo amigos míos”, resaltó. Destacó el ritmo y la producción del programa, describiéndolo como “una miscelánea de una vida mágica”.

“Era como un noticiero gigante, pero con diez mil cosas que no existían en la realidad, que eran maravillosas. Desde aparatos que bajaban del techo para mirar al otro, como esos cosas que tienen los submarinos, y era una locura. Todos los personajes eran muy divertidos”, expresó, mientras subrayaba el carácter familiar del producto y el éxito que alcanzó, resaltando la contención que le brindaba su creador. “Era una persona súpercontenedora para todos y nos sentíamos súperseguros con la pluma de él. Así que no tengo palabras para agradecerle todo lo que hizo por mí”, afirmó.

cris morena juan carlos mesa
“Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Fueron cinco años increíbles con gente maravillosa que siguen siendo amigos míos”, aseguró Cris Morena sobre su paso por Mesa de noticias

Entre 1983 y 1987, Cris Morena se consolidó como una de las figuras destacadas de Mesa de noticias, la comedia televisiva argentina que se convirtió en un clásico y alcanzó promedios de entre 25 y 30 puntos de rating. En el ciclo, Morena interpretaba a una de las recepcionistas del noticiero junto a Mónica Gonzaga y Beatriz Bonnet. “El humor es como una bengala. Si se tira hacia el cielo, ilumina. Si se arroja en la cara, lastima”, definiía Juan Carlos Mesa al estilo del humor que imprimía al programa como autor.

Durante su paso por el programa, su rol evolucionó desde la atención a la computadora y la recepción del canal hasta participar activamente en sketches y momentos musicales. El éxito del programa fue decisivo para el desarrollo de su carrera y su posterior etapa como productora en la televisión argentina.

Temas Relacionados

Cris MorenaJuan Carlos MesaMesa de noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pablo Echarri y Andy Kusnetzoff recordaron en vivo su pelea en CQC: “Qué juventud”

Durante una divertida videoreacción en radio, el actor y el conductor revivieron aquel “tenso” cruce de finales de los noventa, dejando atrás viejas chicanas y recordando con humor cómo se veían en esa época

Pablo Echarri y Andy Kusnetzoff recordaron en vivo su pelea en CQC: “Qué juventud”

Julieta Poggio reveló cuál es el animal que le produce fobia: “Era capaz de patear personas para salir”

Lejos de polémicas y críticas en redes, la influencer compartió en vivo el insólito temor que la acompaña desde sus días en el colegio, generando risas y asombro entre sus compañeros

Julieta Poggio reveló cuál es el animal que le produce fobia: “Era capaz de patear personas para salir”

La furia de Yanina Latorre tras las críticas a su hija Lola en redes sociales: “¿No te da vergüenza?”

La conductora de televisión no dudó en contestar a quienes cuestionaron a la joven por su viaje y éxito como influencer, generando un fuerte debate

La furia de Yanina Latorre tras las críticas a su hija Lola en redes sociales: “¿No te da vergüenza?”

Ivana Figueiras recordó los crueles mensajes que recibió tras elegir a la China Suárez para una campaña: “No esperaba tanto”

La empresaria contó sin filtros cómo la colaboración con la actriz llevó a su marca de lencería a ser tendencia nacional, pero también la expuso a una oleada de mensajes hostiles

Ivana Figueiras recordó los crueles mensajes que recibió tras elegir a la China Suárez para una campaña: “No esperaba tanto”

Tini Stoessel deslumbró con un álbum íntimo de su show en Rosario junto a Nicki Nicole y La Joaqui

La cantante compartió imágenes inéditas de su multitudinario concierto, mostrando desde la emoción en el escenario hasta momentos únicos en backstage, colaboraciones sorpresivas y el cariño incondicional de su público y colegas

Tini Stoessel deslumbró con un álbum íntimo de su show en Rosario junto a Nicki Nicole y La Joaqui
DEPORTES
Cuál es la lesión que sufrió Julián Álvarez en la semifinal de la Champions league: la palabra de Simeone

Cuál es la lesión que sufrió Julián Álvarez en la semifinal de la Champions league: la palabra de Simeone

La Conmebol anunció el lanzamiento de la serie de la Copa Libertadores

Los entretelones del encuentro entre Messi y Colapinto: cómo se gestó la reunión cumbre y de qué charlaron

El show de Simeone en el empate del Atlético: el alocado festejo por el penal que no le cobraron al Arsenal y el enojo con un rival

El gesto de Mauro Icardi con uno de los hijos de la China Suárez en medio de la multitudinaria práctica abierta del Galatasaray

TELESHOW
Pablo Echarri y Andy Kusnetzoff recordaron en vivo su pelea en CQC: “Qué juventud”

Pablo Echarri y Andy Kusnetzoff recordaron en vivo su pelea en CQC: “Qué juventud”

Julieta Poggio reveló cuál es el animal que le produce fobia: “Era capaz de patear personas para salir”

La furia de Yanina Latorre tras las críticas a su hija Lola en redes sociales: “¿No te da vergüenza?”

Ivana Figueiras recordó los crueles mensajes que recibió tras elegir a la China Suárez para una campaña: “No esperaba tanto”

Tini Stoessel deslumbró con un álbum íntimo de su show en Rosario junto a Nicki Nicole y La Joaqui

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Chaves veta reforma que buscaba ajustar pensiones para jubilados del Magisterio Nacional

Rodrigo Chaves veta reforma que buscaba ajustar pensiones para jubilados del Magisterio Nacional

Ecuador activa consulados móviles en España para atender solicitudes para el proceso de regularización

El Ministerio de Salud intensifica vacunación contra el sarampión en empresas y escuelas de Guatemala

Activista interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública por operativo en traspaso presidencial de Laura Fernández

Honduras enfrenta alto incumplimiento del salario mínimo: unos 850 mil trabajadores no reciben salario mínimo