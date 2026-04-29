Honduras enfrenta alto incumplimiento del salario mínimo: unos 850 mil trabajadores no reciben salario mínimo

Honduras ajusta salario mínimo para 2026 y 2027, pero miles de trabajadores siguen fuera de la ley laboral. (FOTO: Asociación de Maquilladores)

Para 2026, el ajuste salarial oscilará entre el 6 % y el 7 %, dependiendo del tamaño de la empresa. Las compañías con entre uno y diez trabajadores tendrán un incremento del 6 %, al igual que aquellas con entre 11 y 50 empleados, mientras que las empresas con más de 50 trabajadores aplicarán aumentos de hasta el 7 %.

En el caso de 2027, los incrementos seguirán una estructura similar, con ajustes de hasta el 7.5 % para empresas con mayor número de empleados. Sin embargo, expertos advierten que estos aumentos solo tendrán un efecto real si se garantiza su cumplimiento.

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#ComunicadoCOHEP Acuerdo de fijación del salario mínimo para 2026 y 2027 en Honduras. 🇭🇳 pic.twitter.com/eXJ4GUVc7l — COHEP (@COHEPHonduras) April 28, 2026

El problema del salario mínimo en Honduras está estrechamente vinculado a la informalidad laboral y a la limitada capacidad de fiscalización del Estado.

En muchos casos, trabajadores del sector informal o de pequeñas empresas no cuentan con mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.

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En ese sentido, el Gobierno insiste en que las sanciones serán un elemento clave para corregir esta situación. “Las empresas que no cumplan con el pago del salario mínimo serán sancionadas”, advirtió Puerto, al subrayar que las multas están calculadas en función del daño económico causado.

La Secretaría de Trabajo anunció el refuerzo de inspecciones para garantizar el cumplimiento del salario mínimo. (FOTO: Contracorriente)

Analistas laborales consideran que el reto no solo radica en aplicar sanciones, sino también en promover una cultura de cumplimiento y fortalecer la formalización del empleo. Sin estas condiciones, el problema podría persistir incluso con incrementos salariales.

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El dato de que casi la mitad de los trabajadores no recibe el salario mínimo refleja una problemática estructural que impacta directamente en la calidad de vida de miles de familias.

Para muchos hogares, este ingreso representa la base de su subsistencia, por lo que su incumplimiento agrava las condiciones de pobreza y desigualdad.

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Mientras tanto, las autoridades buscan cerrar la brecha entre la normativa y la realidad laboral, en un contexto donde el cumplimiento del salario mínimo se mantiene como uno de los principales desafíos económicos y sociales del país.

Autoridades advierten que las empresas que incumplan la ley enfrentarán sanciones económicas más severas. (FOTO: Asociación de Maquilladores)

El incumplimiento del salario mínimo no solo representa una falta a la legislación laboral, sino que tiene un impacto directo en la calidad de vida de miles de familias hondureñas. En un contexto marcado por el aumento en el costo de productos básicos, el acceso a un ingreso mínimo legal se vuelve determinante para cubrir necesidades esenciales como alimentación, transporte, vivienda y servicios.

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En los últimos años, el costo de la canasta básica ha mantenido una tendencia al alza, presionando el poder adquisitivo de los trabajadores. Aunque se han aprobado ajustes al salario mínimo, estos incrementos suelen ser percibidos como insuficientes frente al ritmo de la inflación. Esto genera una brecha entre lo que una persona gana y lo que realmente necesita para sostener a su familia.

Expertos en materia laboral señalan que el problema no se limita únicamente al monto del salario, sino también a la alta informalidad en el mercado laboral hondureño.

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Casi la mitad de empleados en Honduras no gana el salario mínimo pese a recientes ajustes salariales. (FOTO: El Heraldo)

Un gran porcentaje de trabajadores se desempeña fuera del sistema formal, lo que dificulta la supervisión del cumplimiento de las normas y reduce el alcance de las políticas salariales.

En este escenario, el fortalecimiento de las inspecciones laborales se convierte en una herramienta clave. Sin embargo, también se requiere una estrategia integral que promueva la formalización del empleo, incentive el cumplimiento por parte de los empleadores y garantice condiciones laborales dignas.

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El debate sobre el salario mínimo también está ligado al desarrollo económico del país. Mientras algunos sectores empresariales advierten que incrementos elevados podrían afectar la sostenibilidad de las empresas, especialmente las pequeñas, organizaciones laborales insisten en que un salario justo es fundamental para reducir la pobreza y dinamizar la economía interna.