Una proteína, dos funciones: cómo el cerebro combina comunicación y defensa

Un estudio revela la doble función de la proteína Adgrl2 en el cerebro humano, clave para la comunicación neuronal y la defensa cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cerebro humano funciona como una red compleja en la que cada elemento cumple tareas específicas. Pero, en algunos casos, una sola pieza puede asumir más de un rol. Un estudio reciente liderado por investigadores de la University of California - Riverside descubrió que la proteína Adgrl2 desempeña una doble función esencial: participa en la comunicación entre neuronas y, al mismo tiempo, protege al cerebro al evitar que sustancias dañinas pasen desde la sangre.

El hallazgo, publicado en The Journal of Neuroscience, aporta una nueva mirada sobre cómo el sistema nervioso optimiza sus recursos. La clave está en un mecanismo biológico llamado “empalme alternativo del ARN”, que permite que una misma instrucción genética genere versiones distintas de una proteína según el tipo de célula en la que se produzca.

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Una proteína, múltiples funciones según el contexto celular

Para entender la importancia de este descubrimiento, primero hay que comprender qué significa ese mecanismo. El empalme alternativo del ARN es un proceso mediante el cual las células “editan” la información genética antes de fabricar una proteína. Es como si, a partir de una misma receta, se pudieran preparar distintos platos según qué ingredientes se utilicen o se descarten.

Gracias a este sistema, la proteína Adgrl2 adopta formas ligeramente diferentes —conocidas como isoformas— dependiendo de la célula que la produzca. En las neuronas, su función principal es facilitar la formación de sinapsis, es decir, los puntos de contacto a través de los cuales las células nerviosas se comunican entre sí. Este proceso es fundamental para el pensamiento, la memoria y el aprendizaje.

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La proteína Adgrl2 facilita la formación de sinapsis en las neuronas, procesos esenciales para el aprendizaje, la memoria y el pensamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, en las células endoteliales —las que recubren los vasos sanguíneos—, la misma proteína cumple una tarea completamente distinta: ayuda a mantener los vasos cerebrales estables y sellados. Esto es crucial para preservar la barrera hematoencefálica, un sistema de defensa que actúa como un filtro y evita que sustancias potencialmente dañinas ingresen al cerebro desde la sangre.

Cómo el cerebro mantiene su equilibrio interno

Los investigadores comprobaron estas diferencias al analizar el ARN de miles de células cerebrales, tanto en modelos animales como en tejidos humanos. Detectaron que ciertos fragmentos del gen de Adgrl2 se incluyen o se excluyen según el tipo celular, lo que determina la función final de la proteína.

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Cuando este equilibrio se rompe, las consecuencias pueden ser importantes. En experimentos con ratones, al eliminar la proteína Adgrl2 en las células que recubren los vasos sanguíneos del cerebro, la barrera que lo protege dejó de funcionar correctamente. En lugar de actuar como un filtro selectivo, comenzó a permitir el paso de sustancias que normalmente permanecerían fuera.

En las células endoteliales, Adgrl2 mantiene la barrera hematoencefálica, impidiendo el paso de sustancias dañinas desde la sangre al cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno expone al cerebro a compuestos potencialmente tóxicos, lo que podría aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades neurológicas. Según explicó el investigador Garret R. Anderson, líder del estudio, sin esta proteína los vasos sanguíneos pierden su capacidad de protección y dejan al sistema nervioso en una situación vulnerable.

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Cuando las células “se confunden” de función

El equipo también exploró qué ocurre cuando las células producen la versión equivocada de la proteína. En otro experimento, indujeron a las células endoteliales a fabricar la variante neuronal de Adgrl2. El resultado fue sorprendente: estas células comenzaron a comportarse de manera inusual, estableciendo contactos similares a sinapsis con las neuronas.

Este cambio alteró el equilibrio del sistema. En lugar de cumplir su rol protector, las células endoteliales parecían intentar integrarse en la red neuronal. Como resultado, la barrera que regula el paso entre la sangre y el cerebro se volvió demasiado rígida y alteró el intercambio normal de fluidos.

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El descubrimiento de las múltiples funciones de Adgrl2 ejemplifica cómo el cerebro maximiza su eficiencia genética mediante la diversidad proteica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los efectos más llamativos fue la aparición de hidrocefalia, una condición caracterizada por la acumulación excesiva de líquido en el cerebro. Además, se observó un crecimiento del plexo coroideo, una estructura encargada de producir el líquido cefalorraquídeo. En humanos, este tipo de alteración se asocia a trastornos como la hiperplasia del plexo coroideo.

Los científicos interpretan estos resultados como una muestra de eficiencia biológica. En lugar de necesitar múltiples genes para distintas funciones, el organismo utiliza mecanismos como el empalme alternativo para generar diversidad a partir de una misma base genética.

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Este enfoque permite al cerebro ampliar su repertorio de proteínas sin aumentar la cantidad de información genética, algo que resulta clave en un órgano tan complejo y exigente en términos de funcionamiento.

Implicancias para la salud cerebral y el desarrollo de terapias

Más allá de su valor teórico, el descubrimiento tiene implicancias concretas en el campo de la salud. Comprender cómo funciona Adgrl2 y cómo se regula su actividad podría abrir nuevas vías para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan la relación entre la sangre y el cerebro.

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Este hallazgo abre nuevas posibilidades para diagnosticar y tratar trastornos cerebrales relacionados con la disfunción en la barrera sangre-cerebro y el equilibrio de líquidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trastornos como la hidrocefalia, que involucran un desequilibrio en los fluidos cerebrales, podrían estar relacionados con alteraciones en esta proteína. Además, cualquier falla en la barrera hematoencefálica —un componente clave para la protección del sistema nervioso— podría tener su origen en mecanismos similares.

Los investigadores destacan que confirmar estos procesos en el cerebro humano representa un paso importante hacia el desarrollo de estrategias terapéuticas más precisas. En este contexto, Adgrl2 se perfila como una pieza fundamental para comprender cómo el cerebro mantiene su equilibrio interno y cómo ese balance puede romperse.

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