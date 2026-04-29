América Latina

Ecuador activa consulados móviles en España para atender solicitudes para el proceso de regularización

La medida busca descongestionar la alta demanda en ciudades como Madrid en medio del proceso extraordinario de regularización de migrantes en España

Guardar
MADRID, 20/04/2026.-Vista de la Oficina Principal de Correos en Madrid, situada en el Paseo del Prado, donde la mañana de este lunes han empezado a tramitarse de forma presencial las solicitudes para la regularización extraordinaria de inmigrantes. Este lunes comienza el plazo en España para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de inmigrantes para todos aquellos que hayan pedido previamente cita en una de las más de 400 oficinas disponibles para empezar los trámites. EFE/ Laura López López
MADRID, 20/04/2026.-Vista de la Oficina Principal de Correos en Madrid, situada en el Paseo del Prado, donde la mañana de este lunes han empezado a tramitarse de forma presencial las solicitudes para la regularización extraordinaria de inmigrantes. Este lunes comienza el plazo en España para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de inmigrantes para todos aquellos que hayan pedido previamente cita en una de las más de 400 oficinas disponibles para empezar los trámites. EFE/ Laura López López

La alta demanda de certificados de vulnerabilidad, requisito clave para una parte de los migrantes que buscan regularizar su situación en España, ha desbordado la capacidad de atención en ciudades como Madrid y obligado a activar medidas extraordinarias. Entre ellas, el Gobierno de Ecuador puso en marcha consulados móviles como una alternativa para acercar servicios y aliviar la congestión en medio de un proceso que podría beneficiar a cientos de miles de personas.

El cuello de botella se originó tras la implementación del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Ejecutivo español en 2026, que contempla diferentes vías para que migrantes en situación irregular obtengan permisos de residencia. Una de esas rutas exige la presentación de un certificado de vulnerabilidad, documento que acredita condiciones de exclusión social o precariedad y que no es requerido para todos los solicitantes, sino principalmente para quienes no cuentan con contrato laboral ni vínculos familiares formales en el país.

PUBLICIDAD

La introducción de este requisito generó confusión entre los migrantes, muchos de los cuales acudieron masivamente a solicitarlo, incluso sin necesitarlo. El resultado ha sido una presión sin precedentes sobre los servicios sociales municipales y las organizaciones no gubernamentales autorizadas para emitir el certificado. En Madrid, por ejemplo, las solicitudes diarias pasaron de alrededor de 1.500 a cerca de 4.000 en pocas semanas, lo que derivó en largas filas, demoras en la asignación de citas y saturación institucional.

Personas migrantes hacen cola para la tramitación de su regularización en Almería. (Marian León / Europa Press)
Personas migrantes hacen cola para la tramitación de su regularización en Almería. (Marian León / Europa Press)

En este contexto, la Embajada de Ecuador en España desplegó consulados móviles en distintas localidades como una respuesta operativa para acercar la atención consular a los ciudadanos ecuatorianos. Estos dispositivos itinerantes no sustituyen a los consulados tradicionales, pero permiten brindar orientación, revisar documentación y canalizar a los migrantes hacia las entidades competentes que sí pueden emitir el certificado.

PUBLICIDAD

Uno de los operativos más recientes se realizó en el municipio de Parla, en la Comunidad de Madrid, donde cerca de 200 personas acudieron en busca de información y asistencia. Según reportes de medios locales y autoridades consulares, el trámite más solicitado fue precisamente el certificado de vulnerabilidad, aunque no todos los asistentes lograron avanzar en el proceso debido a las limitaciones estructurales existentes.

Los consulados móviles también han sido programados en otras ciudades como Toledo, Zaragoza, Cuenca y Asturias, con el objetivo de desconcentrar la demanda y evitar desplazamientos hacia Madrid, donde se concentra la mayor presión. Además de la atención directa, estas jornadas incluyen charlas informativas para explicar quiénes realmente necesitan el certificado y qué alternativas existen dentro del proceso de regularización.

Los consulados móviles no tienen la competencia legal para emitir el certificado de vulnerabilidad, ya que esta facultad recae en servicios sociales locales y organizaciones acreditadas. En la práctica, esto significa que, aunque los migrantes reciben orientación, deben seguir enfrentando las mismas dificultades para conseguir citas y completar el trámite.

Imagen 5C5UAVOSUZH3NIKBH54KVEE2DA

La saturación también ha tenido efectos colaterales. Organizaciones sociales han alertado sobre la aparición de intermediarios informales que ofrecen gestionar el certificado a cambio de dinero, pese a que el proceso es gratuito. Estas prácticas han encendido las alarmas por posibles estafas y por el riesgo de que personas en situación de vulnerabilidad sean explotadas en medio de la urgencia por regularizar su estatus antes del plazo límite, fijado para el 30 de junio de 2026.

Mientras el plazo avanza, miles de migrantes permanecen en incertidumbre, enfrentando largas esperas y un sistema que no logra absorber la demanda generada por una política que, en teoría, busca precisamente lo contrario: facilitar su integración legal en el país.

Aunque el despliegue de consulados móviles representa un intento de respuesta rápida por parte del Estado ecuatoriano, la presión sigue concentrada en los organismos españoles encargados de emitir los certificados, que continúan operando al límite de su capacidad.

Temas Relacionados

Regularización de migrantes España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Senado de Brasil rechazó al candidato de Lula para la Corte Suprema y marcó el primer veto en 132 años

El actual procurador general del país no alcanzó los votos necesarios tras una sesión marcada por tensiones políticas y la proximidad de las elecciones

El Senado de Brasil rechazó al candidato de Lula para la Corte Suprema y marcó el primer veto en 132 años

Rodrigo Chaves veta reforma que buscaba ajustar pensiones para jubilados del Magisterio Nacional

La decisión impide aplicar aumentos automáticos por costo de vida a unos 30 mil jubilados afectados desde 2020 por la regla fiscal, dejando el futuro de la iniciativa en manos de la nueva Asamblea Legislativa

Rodrigo Chaves veta reforma que buscaba ajustar pensiones para jubilados del Magisterio Nacional

Pacto entre el régimen de Nicaragua y Rusia mantiene la presencia rusa en Centroamérica

Las autoridades nicaragüenses y rusas institucionalizan actividades conjuntas para reforzar capacidades militares, adaptar estrategias frente a desafíos internacionales y formalizar la relación de apoyo mutuo ante sanciones y presiones externas

Pacto entre el régimen de Nicaragua y Rusia mantiene la presencia rusa en Centroamérica

El Ministerio de Salud intensifica vacunación contra el sarampión en empresas y escuelas de Guatemala

La campaña sanitaria abarca centros laborales, aulas y espacios con alta circulación de personas, con el objetivo de detener el incremento de contagios y ampliar la cobertura para los grupos de mayor riesgo, especialmente menores de 50 años

El Ministerio de Salud intensifica vacunación contra el sarampión en empresas y escuelas de Guatemala

El Salvador asegura financiamiento de más de USD 23.7 millones para alumbrado vial LED

La deuda permitirá al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte instalar luminarias LED en rutas estratégicas, con aportes internacionales y locales bajo un modelo de contratación pública respaldado por normativa vigente

El Salvador asegura financiamiento de más de USD 23.7 millones para alumbrado vial LED
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desarticularon el pabellón VIP de una cárcel en La Plata: negocios clandestinos, consolas, celulares y cobros por privilegios

Desarticularon el pabellón VIP de una cárcel en La Plata: negocios clandestinos, consolas, celulares y cobros por privilegios

¿Chicharito como figura en Atlante? Dueño del club no descarta su llegada

Ministerio del Interior encargará a FAME la compra de 31.045 pistolas para la Policía tras anulada licitación internacional

Bizcocho de avena con plátano y canela: una opción alta en proteína ideal para comenzar el día con energía

Feriado viernes 1 de mayo: ¿A qué hora atenderán Tottus, Plaza Vea, Metro y centros comerciales?

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Chaves veta reforma que buscaba ajustar pensiones para jubilados del Magisterio Nacional

Rodrigo Chaves veta reforma que buscaba ajustar pensiones para jubilados del Magisterio Nacional

Yellowstone lleva 70.000 años dormido, pero podría acabar con la civilización: cuándo podría despertar

De un hotel en Londres a los escenarios del mundo: la impactante exposición inmersiva de una casa de lujo en Milán

El Ministerio de Salud intensifica vacunación contra el sarampión en empresas y escuelas de Guatemala

Activista interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública por operativo en traspaso presidencial de Laura Fernández

ENTRETENIMIENTO

El director de la nueva Star Wars habló sobre la IA en Hollywood y su postura dividió opiniones

El director de la nueva Star Wars habló sobre la IA en Hollywood y su postura dividió opiniones

Meryl Streep reveló que pensó en retirarse de Hollywood antes de protagonizar ‘El diablo viste a la moda’

Esta es la vida actual del doctor de Michael Jackson que fue condenado por su muerte

Anne Hathaway besa a Dakota Johnson en el inquietante tráiler de “Verity”, el bestseller de Colleen Hoover que llega al cine

Cara Delevingne anuncia su debut musical: estas son las fechas y ciudades donde se presentará