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Julieta Poggio reveló cuál es el animal que le produce fobia: “Era capaz de patear personas para salir”

Lejos de polémicas y críticas en redes, la influencer compartió en vivo el insólito temor que la acompaña desde sus días en el colegio, generando risas y asombro entre sus compañeros

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La exparticipante de Gran Hermano reveló su particular miedo

Lejos de la polémica en torno al retoque estético que se hizo en sus dientes, o del hate que recibe en redes sociales, este miércoles, Julieta Poggio sorprendió al confesar cuál es el animal que le produce fobia. Para esto, la joven recordó sus años de estudio en el colegio y contó uno de los peores momentos que experimentó años atrás.

Todo comenzó en Rumis (La Casa streaming) cuando Michelle Masson le preguntó a sus compañeros: “Y algo que les dé asco, que digan no, me da como...”. Una vez que llegó su turno, Poggio comenzó diciendo: “A mí los pies no me gustan. Las uñas de los pies, los pelos de los pies”.

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Fue entonces cuando su compañero Manu Dons quiso ahondar en el tema y le preguntó: “¿Pero vos me estás diciendo que vos estás en invierno, enroscadita con tu pareja y te toca con el pie y hacés: ‘uh’”. Con la idea de ser más detallada en los pies que le disgustaban, Julieta contó: “No, los pies de mi pareja sí, pero hay pies que me dan asco, mucho asco”.

Sorprendido por la respuesta de la exparticipante de Gran Hermano, el conductor, Lizardo Ponce, le preguntó: “¿Le tenés fobia a los pies o no?”. Lejos de afirmar la situación, la joven fue sumamente precisa: “No. Tengo fobia a las palomas. Ay, no. Te juro que me generan algo que no lo puedo explicar, amigo. Cuando empiezan a revolotear, cuando se te acerca una paloma...”.

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La incomodidad de Julieta Poggio al aire
La reacción de Julieta Poggio ante las palomas causa furor en redes sociales

Para tratar de entender a su compañera, el influencer consultó: “¿En qué situación, por ejemplo?”. Fue entonces cuando Julieta hizo memoria y se trasladó a su adolescencia cuando se encontraba en el colegio: “Cuando entraba una paloma en el aula. Ah, no, no, no entienden. Yo era capaz de patear personas para salir primera del aula”.

La influencer Julieta Poggio enfrenta un momento complejo tras convertirse en objeto de críticas en redes sociales. Todo comenzó con un video viral de un odontólogo, quien opinó sobre el estado de su dentadura y cuestionó el procedimiento de carillas al que se sometió. El especialista sostuvo que, desde una perspectiva profesional, Poggio no requería ese tratamiento y que el resultado no fue favorable. Las imágenes se difundieron rápidamente y generaron una ola de comentarios negativos.

El tema de los retoques estéticos realizados por figuras públicas como Poggio suele ser motivo de debate en plataformas como Twitter e Instagram, donde la exposición es permanente. En este caso, la controversia giró en torno a la decisión de la exintegrante de Gran Hermano de colocarse carillas dentales, un procedimiento habitual en el ambiente mediático, pero que no está exento de polémicas. Usuarios anónimos y seguidores manifestaron opiniones diversas, desde objeciones al resultado hasta cuestionamientos sobre la necesidad o el motivo de la intervención.

La influencer Juli Poggio y un acompañante participan en una entrevista en el estudio de La Casa Streaming. Ambos están sentados en una mesa de madera con micrófonos. En el fondo se observa una batería y un sofá. La transmisión presenta un cartel con la frase 'PERSONAS ENVIDIOSAS LEJOS SIEMPRE'. Se trata de un segmento de un programa de streaming.

Poggio respondió en el programa Rumis, del ciclo La Casa, donde habló sobre el impacto anímico de los comentarios negativos. “Yo estos días estuve un poquito mal, la verdad”, reconoció, y señaló que la presión y el hostigamiento en redes afectan incluso a quienes están acostumbrados a la exposición. La influencer admitió que, aunque suele manejar la atención pública, las críticas sobre su aspecto y sus decisiones personales la afectaron.

El desgaste emocional se profundizó cuando intentó responder de manera directa a quienes la cuestionaban. “Siento que eso me quita mi propia energía”, explicó, y remarcó la dificultad de interactuar con mensajes hostiles. Poggio afirmó que responder a los llamados “haters” le resultó agotador y que la hostilidad en internet aparece en todos los espacios virtuales.

En esa misma entrevista, reflexionó sobre el papel de la envidia en los ataques en línea. “Muchas cosas de las que la gente dice vienen por envidia. Son proyecciones. Te lleva a decir cosas feas”, sostuvo. Para la influencer, el hate en redes a menudo refleja frustraciones ajenas y pone en evidencia deseos o inseguridades de quienes emiten esos comentarios. También mencionó la dificultad de procesar mensajes que, en teoría, buscan ayudarla o realizar una crítica constructiva. “A veces no lo tomás de buena manera y más cuando vos estás mal”, señaló, aludiendo a cómo el estado de ánimo condiciona la forma de enfrentar la hostilidad online.

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