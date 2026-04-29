Pablo Echarri y Andy Kusnetzoff recordaron en vivo su pelea en CQC: “Qué juventud”

El reencuentro de Pablo Echarri y Andy Kusnetzoff en Urbana Play revivió su recordada pelea en CQC de 1999 (Video: Instagram)

Un archivo de televisión de hace más de dos décadas se transformó en el disparador de una inesperada catarsis en vivo. Pablo Echarri y Andy Kusnetzoff se reencontraron en el estudio de Urbana Play para reaccionar, juntos, a un fragmento histórico de CQC de 1999, donde ambos protagonizaron una entrevista cargada de tensión y chicanas. El resultado fue una mezcla de risas, ironía y nostalgia, en la que no faltaron pases de factura y bromas sobre el pasado.

La pantalla dividida marcaba el pulso de la videoreacción: en la mitad superior, imágenes del CQC original, con Echarri joven enfrentando las preguntas picantes del notero durante la grabación de la película Plata Quemada; en la inferior, los dos protagonistas, auriculares y micrófonos mediante, volvían a mirarse frente a frente, pero esta vez con la distancia que da el tiempo y la complicidad de los años.

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Las imágenes históricas de CQC retratan la tensa entrevista con Echarri y Sbaraglia durante el rodaje de la película Plata Quemada

“Pablo Echarri, ahí viene. ¿Está todo bien?”, lanzó Andy Kusnetzoff al comenzar el video, generando la primera carcajada en el estudio. La respuesta del actor, fiel a su estilo, fue directa: “Claro, loco, claro, siempre estuvo todo bien”. El clima, lejos de la tensión de antaño, se llenó de risas y guiños. Echarri no perdió la oportunidad de devolverle una de las viejas chicanas: “Trato de no ponerme a la altura tuya y listo”. Al instante, el estudio se llenó de risas y comentarios cómplices entre los presentes

La dinámica del archivo permitió que ambos volvieran sobre aquel famoso cruce. Andy, en tono de juego, preguntó: “¿Tenés ganas de pedirme disculpas?”. Echarri, sin dudar, recogió el guante: “Si hay alguien que tiene que pedir disculpas sos vos, por la forma que me trataste en la última nota”. La respuesta no tardó: “Bueno, vos también me trataste mal, te fuiste, te ofendiste…”. Y la sinceridad sin filtro: “Yo te hubiera cag... a trompadas”, admitió Echarri en el archivo. “Yo también”, devolvió Kusnetzoff, en un ida y vuelta que destiló espontaneidad.

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La propuesta de “pensarlo diez segundos” para ver quién debía disculparse fue el remate perfecto. “Bueno, loco, perdón”, concedió finalmente Andy, bajando la guardia y sumando otra cuota de humor a la escena. El clima de la videoreacción fue de camaradería, con ambos reconociendo el paso del tiempo y el crecimiento personal que vino después de aquel episodio. “Qué juventud”, repitieron varias veces, al verse reflejados en las imágenes del pasado, con menos canas y más impulsos.

Andy Kusnetzoff y Pablo Echarri intercambiaron bromas y disculpas en directo, mostrando el paso del tiempo (Captura de video)

El archivo de CQC mostraba a Echarri en plena calle, capa al viento, enfrentando preguntas incómodas y gestos inesperados. El actor, por su parte, se reía de sí mismo y de los códigos de otra época mientras Andy Kusnetzoff: “Qué bizarro. Mirá Sbaraglia, Dios mío. Otra televisión, otra época. Qué juventud”. Y es que durante el video de 1999, Andy le propuso a Leonardo Sbaraglia, que quería poner paños fríos en la pelea: “Andá a hablarle y decile que si le pone ganas, que venga y si no, todo bien”.

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“Momentos de (falsa) tensión con el notero irreverente. Gracias, Andy”, escribió el actor a través de sus historias de Instagram. Por su parte, el conductor publicó el video del momento en la radio y añadió como descripción: “Corría el 1999 y se hablaba de que Pablo Echarri no era el más copado para notas. Mención especial a Leo Sbaraglia que intermedió para que seamos todos amigos”.

Figuras reconocidas como Eleonora Pérez Caressi, Mercedes Morán y Juan Palomino reaccionaron con risas, mientras que otros fanáticos dejaron mensajes. “Amo haber vivido esa época de ustedes. Me alegraban siempre”, “Los 90 fueron los mejores años... Éramos todos jóvenes” y “Otra televisión, otra época, otro intelecto, bravo”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

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