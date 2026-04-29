Guatemala

El Ministerio de Salud intensifica vacunación contra el sarampión en empresas y escuelas de Guatemala

La campaña sanitaria abarca centros laborales, aulas y espacios con alta circulación de personas, con el objetivo de detener el incremento de contagios y ampliar la cobertura para los grupos de mayor riesgo, especialmente menores de 50 años

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Larga fila de personas, incluidos estudiantes, esperando en un pasillo. Al final de la fila, personal médico en una mesa registra y vacuna a los asistentes
Estudiantes y personal hacen fila para recibir la vacuna contra el sarampión durante una jornada organizada por el Ministerio de Salud de Guatemala en una escuela del país. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social impulsa desde abril una estrategia intensiva para llevar la vacuna contra el sarampión directamente a empresas, escuelas y espacios de alta concentración poblacional en el departamento de Guatemala. Esta iniciativa busca frenar el avance del brote, tras registrarse 5,297 casos y la muerte de cuatro bebés entre diciembre de 2025 y abril de 2026, de acuerdo con la ultima actualización del Ministerio.

Más de la mitad de los contagios se concentran en la capital y sus municipios cercanos, como Mixco y San Juan Sacatepéquez, lo que motiva intervenciones focalizadas en áreas de mayor riesgo.

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Hasta el 24 de abril, el MSPAS ha administrado 294,116 dosis de vacuna contra el sarampión en el territorio nacional. La campaña amplió su alcance al incluir la llamada “dosis cero” para los bebés de seis a once meses, un grupo especialmente vulnerable tras los fallecimientos reportados. Las cifras de vacunación y el registro de casos activos muestran la magnitud del desafío epidemiológico, lo que justifica la decisión oficial de extender la cobertura a personas menores de 50 años.

Estrategia focalizada en centros de trabajo, escuelas y espacios públicos

El director de Epidemiología y Gestión de Riesgo del MSPAS, Édgar Santos, detalló que la campaña planea llegar a alrededor de 200 empresas del área metropolitana, incluyendo trabajadores y funcionarios de Mixco y San Juan Sacatepéquez. Este despliegue se replica en escuelas, centros comerciales, terminales de autobuses, iglesias y espacios laborales como guarderías y establecimientos educativos, tanto públicos como privados, donde se concentra una parte significativa del flujo humano cotidiano.

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Este video presenta una campaña informativa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) sobre la vacunación contra el sarampión. Una trabajadora de la salud prepara una vacuna. Gabriela Oliva de la Clínica Periférica del Amparo II aparece en pantalla. El contenido incluye pantallas con los canales oficiales del MSPAS y CONRED para obtener más información sobre síntomas y centros de salud relacionados con el sarampión. Es una campaña de salud pública.

La vacunación se realiza mediante alianzas entre las autoridades sanitarias y las empresas, facilitando el acceso al biológico no solo a empleados, sino también a sus familiares. Mario Díaz, director del Centro de Atención Permanente de Canalitos, a la Agencia Guatemalteca de Noticias, puntualizó el compromiso empresarial para extender la protección entre colectivos más amplios.

El Ministerio de Salud mantiene además la disponibilidad del biológico contra el sarampión en puestos y centros de salud distribuidos en todo el país, reforzando la campaña con operativos casa por casa, especialmente en áreas con baja asistencia a la vacunación.

El brote obliga a ampliar los esquemas de atención y respuesta

La respuesta ante el brote de sarampión incluye puntos estratégicos de inmunización en lugares de alta afluencia, como el Cenma —principal centro de abasto—, así como dispositivos móviles que recorren barrios con menores coberturas. El objetivo, indicó el MSPAS citado por Diario de Centro América, es asegurar que ninguna persona menor de cincuenta años quede sin inmunizar, incluida aquella que desconoce su historial de vacunas.

La campaña prioriza al personal salubrista, trabajadores del sector turístico, comadronas, brigadas militares en tareas de salud, migrantes, socorristas, empleados del sector educativo y personal de aeropuertos. La estrategia apunta a neutralizar posibles focos de transmisión en grupos con alta exposición y movilidad.

El ministerio no ha fijado una meta numérica de personas a inmunizar en esta etapa, ya que la intervención se ajusta a la evolución de los casos confirmados y a la presencia de comunidades con baja respuesta previa a los programas de vacunación.

Características clínicas y medidas preventivas frente al brote

El sarampión presenta síntomas como fiebre, tos, ojos rojos, secreciones nasales y erupciones cutáneas. La introducción de la “dosis cero” obedece a la mortalidad registrada entre lactantes antes de cumplir el primer año, protegiendo así a quienes todavía no pueden recibir la dosis programada a los doce meses.

El esfuerzo conjunto del MSPAS y sus aliados apunta a consolidar la inmunización en todas las franjas etarias priorizadas. Vacunar en empresas, escuelas y sitios concurridos constituye la medida central para “bloquear el número de casos, principalmente en lugares de mayor concentración”, según Santos a la Agencia Guatemalteca de Noticias.

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