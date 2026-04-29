Tráfico internacional de armas: 133 allanamientos en todo el país contra una megabanda que comerciaba ametralladoras y granadas

Parte de las armas incautadas por la PFA

En los últimos días, una red de dimensiones inéditas dedicada al tráfico de armas fue el blanco de una ola de 133 allanamientos ordenados por la Justicia federal. Los investigadores sospechan que la organización se dedicaba a enviar escopetas, fusiles de asalto, ametralladoras de alto calibre y hasta explosivos a países como Chile y Uruguay, obtenidas en el mercado legal con una serie de testaferros en el RENAR, prestanombres que permitirían comprar el material.

Tras una denuncia originada por el RENAR mismo, el Departamento Antimafia de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA detuvo a 34 sospechosos en CABA y en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta, Tierra del Fuego. El expediente está a cargo del juez federal Adrián González Charvay, junto a la UFECO del fiscal Santiago Marquevich.

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El material incautado es notable. Se hallaron 25 escopetas calibre 12,70mm, 55 pistolas calibres 9mm, 45mm, y 22mm, 17 revólveres calibres 38mm, 357mm y 32mm, 7 fusiles calibre 308mm, 8 ametralladoras calibre 9mm, 5 carabinas calibre 22mm, 3 pistolones, 32 cargadores de diferentes calibres, 1 máquina de recarga, 43.100 municiones de diferentes calibres, 2 cañones de pistola, 1 granada mk2, 2 cuñetes de pólvora, diez teléfonos celulares y un surtido de tusi, cocaína y marihuana.

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