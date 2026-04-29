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Ivana Figueiras recordó los crueles mensajes que recibió tras elegir a la China Suárez para una campaña: “No esperaba tanto”

La empresaria contó sin filtros cómo la colaboración con la actriz llevó a su marca de lencería a ser tendencia nacional, pero también la expuso a una oleada de mensajes hostiles

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Ivana Figueiras reconoció el impacto inesperado de la campaña de lencería con la China Suárez, que generó masividad en redes sociales (Video: Instagram)

Ivana Figueiras nunca imaginó la magnitud del impacto cuando eligió a la China Suárez como imagen para la campaña de su marca de lencería. “Al otro día estaba todo el país hablando de mi marca”, confesó en una entrevista en el ciclo de streaming Emprendedores Argentinos, donde repasó la repercusión y el vendaval de mensajes que recibió apenas se publicaron las fotos. La producción, realizada en el Hotel Savoy, despertó una ola de comentarios en redes sociales, muchos de ellos plagados de odio y violencia, que incluso terminaron afectando a su familia. “Yo entraba a la página del Hotel Savoy, donde hicimos la producción, y no sabés la cantidad de cosas que ponía la gente. Yo decía: qué loco, ¿no? Una persona que tenga el tiempo para entrar... Archivé las fotos de mis hijas de mi Instagram porque les ponían cosas”.

La decisión de convocar a la China Suárez no fue improvisada. “Nosotras ya habíamos trabajado con ella, fluyó todo muy bien, o sea, fue todo muy profesional. Obviamente sabíamos lo que iba a suceder. Fue lo que sucedió. Creo que no me lo esperaba tanto”, reconoció Ivana, admitiendo que la magnitud del hate la sorprendió. “Te da miedo la sociedad, el nivel de odio, te juro, te da miedo”.

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China Suárez, recostada boca abajo en una cama blanca, viste lencería negra, guantes de tul transparentes y tacones negros, mirando a cámara
La campaña fotográfica realizada en el Hotel Savoy provocó una ola de comentarios negativos, afectando incluso a la familia de Ivana Figueiras

Las redes sociales explotaron en cuestión de horas. Mensajes como “Otra marca que te cargaste” y “Cómo arruinar una marca en 10 minutos” inundaron los perfiles de la firma y de las protagonistas. Frente a la intensidad de la reacción, Ivana y la China Suárez tomaron decisiones rápidas: la marca decidió publicar el material fotográfico únicamente en las cuentas personales de Instagram de Figueiras y Suárez… Ambas optaron por desactivar la opción de comentarios en esas publicaciones, con el fin de reducir la polémica y limitar las interacciones directas.

Ivana fue clara sobre el porqué de su apuesta: “Ya hice fotos con ella hace tres temporadas, trabajamos super bien y la volvimos a elegir”. Para la empresaria, la elección es profesional y no está atada a cuestiones personales: “Lo mío es trabajo, entonces yo no me meto en la vida privada”, reveló tiempo atrás en una entrevista con A La Tarde (América TV). Y fue contundente sobre el fenómeno viral: “Me parece que hoy hay que tener visibilidad, tampoco haciendo cualquier cosa. Una modelo, actriz reconocida. Es ridículo trasladarlo a la reputación de una marca”.

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La empresaria se defendió de las críticas y contó por qué decidió inclinarse por la modelo para su campaña (Video: A La Tarde, América TV)

El detrás de escena de la campaña fue tan comentado como las imágenes de la China Suárez en lencería negra con detalles satinados. El posteo de la actriz superó los 150.000 likes en menos de doce horas y el video del back se volvió tendencia. Pero la viralización no trajo solo beneficios. “Me parece que nadie está tan limpio para hablar con tanta liviandad de cosas. Y también lo que me sorprendió es, más allá de que la podés juzgar o no y que cada uno haga lo que quiera. Lo mío es trabajo, entonces, yo no me meto en la vida privada. Después, lo que a mí me sorprende es la cantidad de odio. Esto más allá de lo de la China, las mujeres, el odio que tienen, después son las primeras en criticar. Pero hasta fotos donde hay menores. Pero bueno, es también el odio, ¿no?, que hay en la sociedad", reflexionó Figueiras.

La empresaria reconoció que, aunque preveían cierta polémica, el nivel de agresividad la excedió: “Obviamente sabía que poner a la China Suárez iba a generar polémica. Pero imaginate que hace tres años que la puse, las fotos salieron increíbles, vendimos un montón. ¿Por qué no lo voy a volver a hacer ahora?”.

El costo de la viralidad fue alto a nivel personal. Ivana no ocultó el miedo que le generó leer mensajes hacia su hija en su propio Instagram y la necesidad de protegerla. La empresaria también remarcó que su hija mayor estuvo más expuesta: “La más grande está tal vez más en las redes y en lo que es todo el TikTok y todo eso, pero bueno, quedó medio anecdótico”. En tanto, la más pequeña, de nueve años, no llegó a enterarse de la magnitud del escándalo: “La chiquitita la verdad que no vio tanto. Ya tiene nueve. Sí, escuchaba de rebote, pero bueno, después la mejor, igual. En Punta del Este se cruzó con esto y la mejor. Trato de que no le llegue”.

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