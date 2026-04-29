El gesto de Mauro Icardi con uno de los hijos de la China Suárez en medio de la multitudinaria práctica abierta del Galatasaray

El delantero argentino Mauro Icardi protagonizó este miércoles una de las escenas más comentadas de la noche cuando, al término del entrenamiento abierto del Galatasaray en el estadio Rams Park de Estambul, invitó a Amancio Vicuña, el hijo menor de su pareja Eugenia “la China” Suárez, a patear la pelota en el césped del estadio, ante la mirada de decenas de miles de hinchas que llenaron las tribunas.

El acto reunió en el mismo escenario al goleador y capitán del equipo turco con el niño de seis años, fruto de la relación entre la actriz y modelo argentina y el actor Benjamín Vicuña. Las imágenes del pequeño corriendo por la cancha del Rams Park, con Icardi a su lado orientando sus pasos con la pelota, se viralizaron de inmediato en redes sociales.

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El equipo turco juntó a más de 50 mil hinchas en una práctica que pasará a la historia

La práctica fue organizada por el club como parte de los preparativos para el partido del sábado 2 de mayo ante el Samsunspor por la 32ª fecha de la Trendyol Süper Lig. Según informó el portal turco Sporx, alrededor de 40.000 hinchas colmaron las tribunas del Rams Park —estadio con capacidad para 53.978 espectadores— en lo que el propio entrenador Okan Buruk definió como “una noche preciosa”. El ambiente en las gradas reprodujo la intensidad de un partido oficial, con bengalas encendidas de manera simultánea en todos los sectores del estadio y cánticos que no cesaron durante toda la sesión.

Los jugadores salieron al campo entre una ovación generalizada. Los fanáticos fueron llamando a cada futbolista por su nombre. Las mayores muestras de fervor se concentraron en Victor Osimhen y en Icardi, quienes recibieron los aplausos más prolongados de la noche. Ambos delanteros luego posaron para fotografías con los seguidores.

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Miles de aficionados del Galatasaray crean una atmósfera espectacular con bengalas y humo rojo durante el entrenamiento abierto en su estadio. (@GalatasaraySK)

La China Suárez estuvo presente en el estadio junto a sus tres hijos: Rufina (fruto de su relación con Nicolás Cabré), y Magnolia y Amancio (de su vínculo con Vicuña). La actriz y modelo ha sido una presencia habitual en el Rams Park a lo largo de la temporada, desde que se instaló en Estambul junto a Icardi. En febrero pasado, cuando el delantero convirtió el gol que lo transformó en el máximo goleador extranjero de la historia del Galatasaray, la China siguió el partido desde un palco preferencial con los tres niños a su lado.

El vínculo entre Icardi y los hijos de su pareja ha quedado registrado en múltiples ocasiones. En noviembre de 2025, la actriz compartió en sus redes sociales imágenes del futbolista pateando la pelota con Amancio en el jardín de la casa que comparten en Estambul. En esa ocasión, el niño festejó un gol imitando uno de los gestos que Icardi suele hacer en los partidos: llevarse las manos a las orejas. El pequeño, además, entrena en la academia del Barcelona en Estambul, un detalle cargado de simbolismo dado que Icardi dio sus primeros pasos en el fútbol formativo en el club catalán.

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Los jugadores del Galatasaray participan en un entrenamiento abierto en el estadio Rams Park, ante la entusiasta multitud de aficionados que llenan las gradas. (@GalatasaraySK)

La práctica abierta de este miércoles se realizó en un momento de máxima tensión deportiva para el Galatasaray. El equipo dirigido por Okan Buruk lidera la Trendyol Süper Lig con 74 puntos en 31 fechas, con siete unidades de ventaja sobre el Fenerbahçe, su escolta. El club apunta a conquistar su cuarto título consecutivo en el torneo local, objetivo que el propio Buruk verbalizó ante los hinchas al concluir la sesión: “Esperemos terminar campeones este fin de semana”, dijo el técnico.

El entrenador del Galatasaray saluda a la eufórica multitud en el entrenamiento abierto del Galatasaray. (@GalatasaraySK)

Icardi lleva anotados más de 20 goles en la presente temporada y acumula una cifra histórica en el club. En diciembre de 2025 superó el récord de goles en la Süper Lig para jugadores extranjeros que ostentaba la leyenda rumana Gheorghe Hagi, y en febrero de 2026 se consagró como el máximo goleador foráneo en toda la historia del Galatasaray. Llegó al club turco en septiembre de 2022 cedido por el París Saint-Germain (PSG) y acumula más de 60 goles con la camiseta amarilla y roja.

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Al entrenamiento también asistieron exjugadores del club como Johan Elmander, Sabri Sarıoğlu, Ryan Babel, Ryan Donk, Emre Çolak, Yekta Kurtuluş y Jimmy Durmaz, quienes siguieron la sesión desde las tribunas y fueron ovacionados por los hinchas. “Cuando pisás este estadio, la emoción es la misma que el primer día”, dijo Emre Çolak en declaraciones recogidas por Sporx. No participaron del entrenamiento Gabriel Sara, con edema óseo en el tobillo, ni Yaser Asprilla, con una distensión en la rodilla.

Más imágenes del entrenamiento abierto del Galatasaray en el estadio

Un portero del Galatasaray realiza una estirada acrobática para atajar un balón durante un entrenamiento abierto, con el estadio lleno de aficionados presenciando la sesión. (@GalatasaraySK)

Miles de aficionados del Galatasaray llenan el estadio con bengalas rojas y humo, creando una atmósfera apasionada durante el entrenamiento abierto de su equipo en el estadio del Galatasaray. (@GalatasaraySK)

Jugadores del Galatasaray realizan un entrenamiento abierto en su estadio, mientras la afición ilumina las gradas con bengalas rojas, creando una atmósfera vibrante y llena de pasión futbolística. (@GalatasaraySK)

Aficionados del Galatasaray iluminan el estadio con pirotecnia y humo rojo durante un entrenamiento abierto, creando un ambiente vibrante para el equipo. (@GalatasaraySK)