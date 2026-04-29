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La furia de Yanina Latorre tras las críticas a su hija Lola en redes sociales: “¿No te da vergüenza?”

La conductora de televisión no dudó en contestar a quienes cuestionaron a la joven por su viaje y éxito como influencer, generando un fuerte debate

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Yanina Latorre explotó en redes tras los comentarios hacia su hija Lola y defendió su carrera
Yanina Latorre explotó en redes tras los comentarios hacia su hija Lola y defendió su carrera

Tras la reciente controversia que protagonizó con Cinthia Fernández, en medio del caso Ángel López, Lola Latorre enfrenta una nueva polémica en redes sociales. Todo comenzó cuando la joven anunció que viajará a Londres invitada por una marca de lujo por su desempeño como influencer. Sin embargo, todo explotó cuando Yanina Latorre, cansada de los mensajes que recibía su hija, decidió pronunciarse en su perfil de X.

“La exitosa abogada Lola Latorre viajó a Londres invitada por una marca de moda: ‘Mi sueño es ir a las Fashion Weeks del mundo. Tengo una cabeza muy ambiciosa’”, destacaba un posteo que provocó el enojo de la conductora de SQP (América). Al leer dicha publicación, la figura de la televisión retrucó: “¿No te da vergüenza? ¿Qué te hizo Lola? ¡Se recibió de abogada! Explicame la ironía de ‘exitosa abogada’”.

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Yanina continuó con su descargo y defendió la trayectoria de su hija: “Es mejor ser ella, estudió, tiene un título y se dedica a lo que quiere. Explicame lo tuyo...”. Además, remarcó: “Seguí mirando su vida. Ella la pasa bien mientras vos compartís estupideces”.

La reacción de Yanina Latorre se viralizó y generó una variedad de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios ironizaron sobre la situación y otros cuestionaron la postura de la conductora. Entre los mensajes destacados se leía: “Por qué su propia madre asumía que era irónico que su hija fuese exitosa”, y “Esta puede hablar de todo el mundo, pero hablan de su hija y salta. Que se banque el vuelto”.

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Lejos de esta situación, Lola compartió en sus historias de Instagram su emoción por concretar uno de sus sueños profesionales. La influencer se mostró llorando y relató que este viaje representa la realización de un objetivo planteado a comienzos de 2026: “Cuando empezó el año, hice una wish list de las cosas que quería que me pasaran. Creo que la primera o la segunda fue viajar con marcas y llegar a marcas internacionales. Entonces que de repente me estén pasando estas cosas es como, ¿es real? No lo puedo creer”.

Lola subrayó el significado de esta oportunidad y reafirmó que su deseo es continuar trabajando con marcas internacionales y asistir a las principales Fashion Weeks del mundo. “Estos viajes me hacen confirmar y reafirmar todos los días que quiero este camino. Mi sueño es trabajar con este tipo de marcas e ir a los Fashion Weeks en el mundo, es mi próximo objetivo”, expresó.

En la story que compartió con sus 783 mil seguidores, Latorre escribió: “Estoy re emocionada por sus mensajes tan lindo. Yo tampoco lo puedo creer, estoy en shock total. ¿Voy a hacer un drama cada vez que me inviten a un viaje como estos? Y la respuesta es sí rotundo. No me quiero acostumbrar nunca a esto, y siempre quiero vivirlo como si fuera la única vez para disfrutarlo al máximo, para compartirles todo lo que mis ojos vean y para que sientan que están viajando conmigo”.

Finalmente, agradeció a sus seguidores: “Hoy estoy acá y feliz. Lo voy a compartir todo con ustedes. ¡Gracias!”. Semanas atrás, Lola había vivido otro tenso episodio en redes sociales cuando Cinthia Fernández apuntó contra ella en medio del caso Ángel López, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia.

Yanina Latorre defendió a su hija Lola y apuntó contra Cinthia Fernández: “Será una abogada que no ejerce, pero no hace papelones”
Yanina Latorre defendió a su hija Lola y apuntó contra Cinthia Fernández: “Será una abogada que no ejerce, pero no hace papelones”

Con un mensaje claro, contundente y alejado del tono mediático que caracteriza a sus mayores, Lola eligió marcar su postura y, sobre todo, poner límites. “Me parece importante aclarar algo, con el respeto que amerita un caso tan delicado como el de Ángel”, comienza el texto que compartió, en el que dejó en evidencia su incomodidad por haber sido involucrada en una situación que, según remarcó, no le corresponde.

La polémica se desató luego de que Cinthia Fernández sugiriera públicamente que Lola podría colaborar “ad honorem” en la causa, apelando a su reciente título de abogada como una oportunidad de aprendizaje

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