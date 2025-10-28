Ciencia

El poder de los juegos de entrenamiento cerebral: cómo 30 minutos al día pueden mantener tu cerebro jovén

Investigadores de la Universidad McGill comprobaron que dedicar solo media hora al día a ejercicios mentales potencia la agilidad y la función cognitiva

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Media hora diaria de videojuegos
Media hora diaria de videojuegos de entrenamiento cerebral mejora la función cognitiva en adultos mayores (Freepik)

Dedicar apenas 30 minutos diarios a juegos de entrenamiento cerebral tiene el potencial de transformar el proceso de envejecimiento del cerebro. Nuevas investigaciones sugieren que, lejos de ser solo un pasatiempo, estos ejercicios digitales pueden marcar una diferencia tangible en la agilidad mental y concentración a medida que pasan los años.

Un reciente estudio de la Universidad McGill demuestra que estos ejercicios digitales no solo mejoran la concentración, sino que también estimulan la producción de acetilcolina, un neurotransmisor fundamental para la memoria y el aprendizaje.

Los hallazgos, difundidos por Self, posicionan a los juegos especializados como una herramienta respaldada por la ciencia para quienes buscan mantener su mente ágil y fortalecer su rendimiento mental a cualquier edad.

Metodología y resultados del estudio

La investigación incluyó a 92 adultos de 65 años o más. Un grupo practicó juegos de entrenamiento cerebral durante 30 minutos diarios, durante diez semanas.

El estudio de la Universidad
El estudio de la Universidad McGill asocia ejercicios digitales con un aumento de neurotransmisores clave y mayor agilidad mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos utilizaron tomografías por emisión de positrones (TEP) y un trazador radiactivo para medir la producción de acetilcolina antes y después del ensayo. Aquellos que entrenaron el cerebro con juegos registraron un aumento del 2,3% en la producción de acetilcolina en áreas vinculadas con la atención, la memoria y la función ejecutiva.

El grupo de control no mostró cambios notorios. Este hallazgo destaca porque la producción de acetilcolina suele reducirse con la edad, lo que afecta la concentración y las funciones cognitivas.

Mouna Attarha, PhD, coautora del estudio y científica de Posit Science, explicó a Self que el entrenamiento cerebral provoca cambios biológicos en el sistema colinérgico, responsable de la generación de acetilcolina.

“Estos ejercicios se centran en el sistema cerebral que produce acetilcolina, sustancia que impulsa la atención. Esto impacta en todo el cerebro, ya que la acetilcolina influye en la cognición, el aprendizaje y el comportamiento”, señaló Attarha.

La dificultad adaptativa y la
La dificultad adaptativa y la presión de tiempo son claves en los videojuegos que mejoran la concentración y la agilidad mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, consideró que los beneficios pueden extenderse a cualquier edad, ya que el sistema colinérgico es fundamental para la plasticidad sináptica, es decir, la capacidad del cerebro para modificar sus conexiones según la experiencia.

Experiencia sensorial y comparación con el deporte

El neurólogo Clifford Segil, DO, del Providence Saint John’s Health Center, indicó que estos juegos activan múltiples vías sensoriales y de asociación, integrando información visual y auditiva y estimulando áreas relacionadas con la competencia y la recompensa.

“Jugar a un juego exige activar varias vías sensoriales, integrar entradas visuales y auditivas y después reaccionar con rapidez”, sostuvo Segil.

Comparó esta estimulación cerebral con la que ocurre en deportes como el fútbol o el básquet, donde se demanda procesamiento rápido y respuesta inmediata. La selección del tipo de juego resulta determinante para acceder a estos beneficios. En la investigación, los participantes usaron títulos como “Doble Decisión” y “Congelar Imagen” de BrainHQ, que exigen rapidez y decisiones bajo presión.

La estimulación cerebral de los
La estimulación cerebral de los videojuegos se asemeja a la de deportes como el fútbol y el básquet (Imagen Ilustrativa Infobae)

Attarha aclaró que estos juegos se diseñaron sobre principios neurocientíficos: el cerebro aprende mejor cuando enfrenta desafíos moderados, por lo que la dificultad se adapta según el usuario, exigiendo rapidez y precisión, pero evitando frustración o aburrimiento.

Alexander C. Conley, PhD, profesor asistente de investigación en el Centro de Medicina Cognitiva de la Universidad de Vanderbilt, afirmó que los juegos que progresan junto al usuario son cruciales para estimular la mejora cerebral. En ese sentido, afirmó que “es importante seguir desarrollando esas vías en el cerebro, se asemeja a un músculo”.

Segil también consideró que los juegos que requieren reflexión y estrategia suelen ser más útiles que aquellos basados en acciones repetitivas. “Distintos juegos de ejercicio computarizado activan distintas partes del cerebro, como distintos ejercicios trabajan distintos músculos”, explicó.

Juegos populares versus entrenamiento específico

No todos los juegos generan los mismos efectos. Attarha advirtió que juegos populares como Wordle, Sudoku, solitario o crucigramas no otorgan los beneficios en concentración que sí producen los específicamente diseñados para el entrenamiento cerebral.

“Estos juegos suelen carecer de la presión de tiempo y no ajustan la dificultad según tus habilidades. Permiten pausas y no exigen una atención constante”, explicó.

Los juegos de entrenamiento cerebral
Los juegos de entrenamiento cerebral ajustan la dificultad y exigen atención constante, a diferencia de los juegos populares (Freepik)

Sin radares, ni comunicación por radio, existen otras estrategias que permiten estimular la concentración. Attarha sugiere modificar las rutinas, buscar novedades —como recorrer rutas distintas o prestar mayor atención al entorno— y realizar actividades que exijan improvisación, tales como cocinar sin receta o resolver operaciones mentalmente.

Además, aprender una habilidad nueva y afrontar cada etapa con esfuerzo fortalece la capacidad de atención. Una vez que una tarea se completa con soltura, buscar hacerlo más rápido mantiene el desafío cerebral.

Asimismo, Conley puntualizó que el estilo de vida incide en la concentración. Dormir bien, adoptar una dieta equilibrada, ejercitarse y socializar son factores que ayudan a mantener la atención y la eficacia diaria del cerebro.

Los expertos consultados por Self coinciden: cuanto más se ejercita el cerebro, mayores son las posibilidades de optimizar la atención y otras funciones mentales, sin importar la edad.

Temas Relacionados

Videojuegos de entrenamiento cerebralConcentraciónAcetilcolinaUniversidad McGillBrainHQEstimulación cognitivaatenciónejercicios mentalesJuegosSelfNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La pista de la nueva ANMAT: cómo actualiza controles a laboratorios y flexibiliza la regulación de productos

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, había anticipado a Infobae que la agencia reguladora se focalizará en medicamentos y alimentos, lo que implica simplificar controles en otros rubros. Las últimas medidas

La pista de la nueva

Científicos de Harvard descifraron cómo el ajolote regenera sus miembros: qué implica para la medicina del futuro

Detectaron que el anfibio genera una respuesta sistémica que prepara tejidos distantes para regenerarse rápidamente. Cómo ese fenómeno podría utilizarse para mejorar tratamientos médicos

Científicos de Harvard descifraron cómo

Cómo la diabetes afecta la salud bucal y cuáles son los síntomas de alerta, según un experto de Harvard

Determinadas alteraciones pueden indicar el desarrollo de problemas en las encías. Un referente académico de la Facultad de Medicina Dental de la institución estadounidense detalla las señales a vigilar y las estrategias de prevención más efectivas

Cómo la diabetes afecta la

Control del peso y salud: por qué moverse más siempre suma en el balance calórico diario

La evidencia respalda el modelo aditivo, que establece que los movimientos cotidianos y el ejercicio sostenido marcan la diferencia para prevenir enfermedades y mejorar el metabolismo

Control del peso y salud:

Cómo influye la duración de las caminatas en la prevención de enfermedades cardíacas

Investigadores analizaron la relación entre el tiempo dedicado a caminar y el impacto en la salud

Cómo influye la duración de
ÚLTIMAS NOTICIAS
10 disfraces de Halloween para

10 disfraces de Halloween para niños que se pueden hacer en casa

Para qué sirve mezclar menta y bicarbonato de sodio: todos los beneficios

“La Toretto” deberá asistir a una nueva audiencia preliminar antes del juicio por la muerte del músico en La Plata

Detuvieron a un hombre que quiso ingresar marihuana a un penal oculta en frascos de shampoo y acondicionador

Sobreseyeron a una mujer de una causa por drogas luego de llevar 60 bizcochuelos a un centro comunitario

INFOBAE AMÉRICA
Un brutal accidente lo desfiguró,

Un brutal accidente lo desfiguró, tuvieron que extirparle un ojo, pero una innovadora prótesis impresa en 3D le devolvió el rostro

El sorprendente caso de los “lagartos piratas” que sobreviven con solo tres patas

Los superpoderes biológicos que permiten a las aves volar durante 11 días sin comer

Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras

Familia de Mario Vargas Llosa evalúa demandar a Isabel Preysler por publicar cartas íntimas del Nobel: “Un auténtico desprestigio”

TELESHOW
Ángela Torres sorprendió al contar

Ángela Torres sorprendió al contar cuál es su verdadero nombre y el de Diego Torres: “Este dato les va a cambiar la vida”

La noche de terror de La Joaqui en MasterChef Celebrity entre gritos, desesperación y kebabs: “Colapsada”

Emilia Attias habló de su historia de amor con Guillermo Freire y apuntó contra los jurados de MasterChef Celebrity

La terminante reacción de Maxi López sobre una posible reconciliación con Mauro Icardi: “Si me lo cruzo”

Todas las fotos de la espectacular fiesta de 15 de Matilda, la hija de Mariana Fabbiani: “Bailamos hasta las cinco”