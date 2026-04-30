Cómo identificar y abordar el dolor de muela: señales de alerta y cuándo acudir al especialista

La consulta profesional debe ser prioritaria y el abordaje farmacológico debe ser siempre individualizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de muela es una de las afecciones más comunes en la consulta odontológica y puede tener repercusiones importantes en la calidad de vida, el sueño y la capacidad de concentración diaria. Esta molestia puede presentarse de manera repentina o progresiva, y su intensidad varía desde una incomodidad leve hasta episodios agudos que dificultan incluso las tareas más básicas, como masticar, hablar o mantener el descanso nocturno.

El dolor dental suele irradiar hacia el oído, la mandíbula o la cabeza, generando un malestar generalizado que puede afectar tanto el estado de ánimo como el rendimiento laboral o escolar.

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Las causas más frecuentes incluyen caries profundas, infecciones bacterianas, abscesos, fracturas dentales, inflamación de encías por acumulación de placa, o complicaciones asociadas a tratamientos previos como obturaciones o coronas.

Además, factores sistémicos como enfermedades autoinmunes, diabetes mal controlada o deficiencias nutricionales pueden predisponer a la aparición de infecciones bucales y agravar la sintomatología. El estrés, el consumo excesivo de azúcares, la mala higiene oral y el bruxismo nocturno también contribuyen a desencadenar episodios de dolor o a acentuar molestias preexistentes.

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El paracetamol es el analgésico recomendado para el dolor de muela leve sin inflamación, ideal para quienes tienen sensibilidad gástrica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación clínica minuciosa es fundamental para determinar el origen exacto del dolor y descartar complicaciones como infecciones diseminadas o compromiso de los tejidos blandos circundantes.

La elección del fármaco más adecuado debe considerar múltiples variables: la causa identificada, la intensidad del dolor, el estado general de salud del paciente, la presencia de enfermedades crónicas, alergias medicamentosas y posibles interacciones con otros tratamientos.

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Según Cleveland Clinic, la automedicación prolongada no solo puede enmascarar síntomas relevantes, sino también retrasar el diagnóstico y favorecer la evolución de infecciones hacia cuadros más graves, como celulitis facial o abscesos maxilofaciales. Por estas razones, la consulta profesional debe ser prioritaria y el abordaje farmacológico debe ser siempre individualizado, seguro y orientado a resolver tanto el dolor como su causa subyacente, previniendo así complicaciones a largo plazo.

Analgésicos para el dolor leve y moderado

Las guías clínicas recomiendan el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como ibuprofeno o naproxeno, y en algunos casos su combinación con paracetamol (acetaminofén), como primera línea para el manejo del dolor dental agudo. Los opioides solo se indican cuando las opciones anteriores están contraindicadas o resultan insuficientes:

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El naproxeno ofrece un efecto prolongado y puede ser útil para mantener el alivio durante varias horas. La elección depende de la tolerancia individual y de la indicación médica.

Manejo del dolor intenso y advertencias clave

El ibuprofeno es el antiinflamatorio de elección para el dolor de muela moderado con inflamación, aliviando tanto el dolor como la hinchazón - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante dolor dental intenso e incapacitante, ciertos especialistas sugieren combinar paracetamol con ibuprofeno —siempre bajo orientación profesional— para potenciar el efecto analgésico sin incrementar la dosis de un solo fármaco. En casos graves, pueden indicarse medicamentos como ketorolaco o dexketoprofeno, con acción más potente, aunque estos requieren mayor control médico debido a riesgos gastrointestinales y renales.

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También existen anestésicos tópicos de uso odontológico, como geles con benzocaína, que proporcionan alivio temporal al insensibilizar la zona, aunque su efecto es limitado y suelen emplearse en procedimientos profesionales.

No se debe prolongar el uso de analgésicos sin consulta odontológica, ya que la automedicación puede enmascarar problemas mayores y retrasar el tratamiento. Si el dolor persiste más de 48 horas, aumenta, o se acompaña de fiebre, hinchazón o dificultad para abrir la boca, es imprescindible acudir a un odontólogo para evitar complicaciones.

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