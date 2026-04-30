Ciencia

Cómo identificar y abordar el dolor de muela: señales de alerta y cuándo acudir al especialista

Las molestias dentales pueden influir en la calidad del sueño y el desempeño cotidiano. Conocer las causas más habituales y las opciones de tratamiento ayuda a evitar complicaciones y protege la salud bucal

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La consulta profesional debe ser prioritaria y el abordaje farmacológico debe ser siempre individualizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de muela es una de las afecciones más comunes en la consulta odontológica y puede tener repercusiones importantes en la calidad de vida, el sueño y la capacidad de concentración diaria. Esta molestia puede presentarse de manera repentina o progresiva, y su intensidad varía desde una incomodidad leve hasta episodios agudos que dificultan incluso las tareas más básicas, como masticar, hablar o mantener el descanso nocturno.

El dolor dental suele irradiar hacia el oído, la mandíbula o la cabeza, generando un malestar generalizado que puede afectar tanto el estado de ánimo como el rendimiento laboral o escolar.

PUBLICIDAD

Las causas más frecuentes incluyen caries profundas, infecciones bacterianas, abscesos, fracturas dentales, inflamación de encías por acumulación de placa, o complicaciones asociadas a tratamientos previos como obturaciones o coronas.

Además, factores sistémicos como enfermedades autoinmunes, diabetes mal controlada o deficiencias nutricionales pueden predisponer a la aparición de infecciones bucales y agravar la sintomatología. El estrés, el consumo excesivo de azúcares, la mala higiene oral y el bruxismo nocturno también contribuyen a desencadenar episodios de dolor o a acentuar molestias preexistentes.

PUBLICIDAD

Odontólogo con lupas y guantes azules examina la boca abierta de una paciente. Se ven instrumentos dentales y una lámpara en un consultorio.
El paracetamol es el analgésico recomendado para el dolor de muela leve sin inflamación, ideal para quienes tienen sensibilidad gástrica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación clínica minuciosa es fundamental para determinar el origen exacto del dolor y descartar complicaciones como infecciones diseminadas o compromiso de los tejidos blandos circundantes.

La elección del fármaco más adecuado debe considerar múltiples variables: la causa identificada, la intensidad del dolor, el estado general de salud del paciente, la presencia de enfermedades crónicas, alergias medicamentosas y posibles interacciones con otros tratamientos.

Según Cleveland Clinic, la automedicación prolongada no solo puede enmascarar síntomas relevantes, sino también retrasar el diagnóstico y favorecer la evolución de infecciones hacia cuadros más graves, como celulitis facial o abscesos maxilofaciales. Por estas razones, la consulta profesional debe ser prioritaria y el abordaje farmacológico debe ser siempre individualizado, seguro y orientado a resolver tanto el dolor como su causa subyacente, previniendo así complicaciones a largo plazo.

Analgésicos para el dolor leve y moderado

Las guías clínicas recomiendan el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como ibuprofeno o naproxeno, y en algunos casos su combinación con paracetamol (acetaminofén), como primera línea para el manejo del dolor dental agudo. Los opioides solo se indican cuando las opciones anteriores están contraindicadas o resultan insuficientes:

El naproxeno ofrece un efecto prolongado y puede ser útil para mantener el alivio durante varias horas. La elección depende de la tolerancia individual y de la indicación médica.

Manejo del dolor intenso y advertencias clave

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ibuprofeno es el antiinflamatorio de elección para el dolor de muela moderado con inflamación, aliviando tanto el dolor como la hinchazón - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante dolor dental intenso e incapacitante, ciertos especialistas sugieren combinar paracetamol con ibuprofeno —siempre bajo orientación profesional— para potenciar el efecto analgésico sin incrementar la dosis de un solo fármaco. En casos graves, pueden indicarse medicamentos como ketorolaco o dexketoprofeno, con acción más potente, aunque estos requieren mayor control médico debido a riesgos gastrointestinales y renales.

También existen anestésicos tópicos de uso odontológico, como geles con benzocaína, que proporcionan alivio temporal al insensibilizar la zona, aunque su efecto es limitado y suelen emplearse en procedimientos profesionales.

No se debe prolongar el uso de analgésicos sin consulta odontológica, ya que la automedicación puede enmascarar problemas mayores y retrasar el tratamiento. Si el dolor persiste más de 48 horas, aumenta, o se acompaña de fiebre, hinchazón o dificultad para abrir la boca, es imprescindible acudir a un odontólogo para evitar complicaciones.

Temas Relacionados

Dolor DentalAnalgésicosAutomedicaciónOdontologíaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo la distribución muscular en las piernas influye en la progresión de la artrosis de rodilla

Un estudio reveló nuevos detalles sobre las causas de la artrosis en las articulaciones de la rodilla. Hallaron que la composición de la masa muscular resulta clave para prevenir y anticipar esta patología

Cómo la distribución muscular en las piernas influye en la progresión de la artrosis de rodilla

Cómo el cerebro conecta ideas: identifican una región clave detrás de la creatividad

Un estudio del Paris Brain Institute mostró que una zona del lóbulo frontal actúa como un puente entre redes que permiten generar y organizar pensamientos. El hallazgo ayuda a entender cómo las enfermedades neurológicas afectan esta capacidad

Cómo el cerebro conecta ideas: identifican una región clave detrás de la creatividad

La emotiva historia del niño de 2 años que superó un cáncer de hígado agresivo tras recibir un trasplante

Crew Dearth tenía apenas 11 meses cuando fue diagnosticado con un tipo raro y maligno de tumor hepático que se había extendido a sus pulmones. Su recuperación fue posible gracias a la donación de parte del hígado de su tía, en una cirugía pionera

La emotiva historia del niño de 2 años que superó un cáncer de hígado agresivo tras recibir un trasplante

Por qué las rayas desarrollan manchas con forma de ojo: claves de un estudio evolutivo

Científicos de Suecia analizaron 580 especies de peces cartilaginosos. Qué relación tienen los resultados con las estrategias de supervivencia de los animales

Por qué las rayas desarrollan manchas con forma de ojo: claves de un estudio evolutivo

Descubren biomarcadores en la sangre que permiten diferenciar 4 enfermedades neurodegenerativas: cómo funcionan

Un estudio de la Universidad de Washington en St. Louis, identificó combinaciones de proteínas que permiten distinguir entre Alzheimer, Párkinson y otros trastornos con síntomas similares. El avance podría facilitar diagnósticos más tempranos y menos invasivos

Descubren biomarcadores en la sangre que permiten diferenciar 4 enfermedades neurodegenerativas: cómo funcionan
DEPORTES
Masajistas, psicólogos equinos y dietas de atleta de élite: los secretos del entrenamiento de los caballos del Kentucky Derby

Masajistas, psicólogos equinos y dietas de atleta de élite: los secretos del entrenamiento de los caballos del Kentucky Derby

Sofia Cook, la futbolista con raíces argentinas que deslumbra en Estados Unidos: el sueño pendiente con Messi

Los 10 puntos clave del proyecto de ampliación de La Bombonera tras la aprobación de la CNRT

De Arrascaeta sufrió una lesión en Flamengo y encendió las alarmas en Uruguay de cara al Mundial: el preocupante parte médico

El arquero de Palestino atajó tres penales en 5 minutos ante Gremio por la Sudamericana: el histórico récord que ostenta un argentino

TELESHOW
Violeta Urtizberea contó la drástica decisión que tomó respecto a sus redes para no ser tóxica con Juan Ingaramo

Violeta Urtizberea contó la drástica decisión que tomó respecto a sus redes para no ser tóxica con Juan Ingaramo

La escandalosa separación de Diego Maradona Jr. y su esposa: “Ella estaría de novia con el mejor amigo de él”

Sorpresa en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron nominados después de una explosiva gala

El tierno gesto de Enzo Fernández con Valentina Cervantes tras su balance mensual: “Algo sabés de esto”

Eugenia Tobal mostró cómo le enseña educación financiera a su hija Ema: “Aprendan a cuidar su plata”

INFOBAE AMÉRICA

El Rey Carlos III y la reina Camila rindieron homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en su visita a Nueva York

El Rey Carlos III y la reina Camila rindieron homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en su visita a Nueva York

Cómo opera el Partido Comunista Chino para socavar la democracia en América Latina, según el Instituto Republicano Internacional

Qatar bajo la alfombra de la Corte Penal Internacional

El camino de Taiwán hacia la eliminación de la hepatitis C como amenaza para la salud pública

Armenia y Azerbaiyán avanzaron con las negociaciones para delimitar la frontera común tras décadas de desacuerdos