El explosivo cruce de un entrenador argentino con los periodistas tras el triunfo de su equipo: “Hacen cada pregunta boluda”

El entrenador argentino Horacio Melgarejo protagonizó una acalorada conferencia de prensa tensa tras la victoria 1-0 de Cienciano de Perú frente a Atlético Mineiro de Brasil, resultado que deja al equipo peruano como líder del Grupo A con 7 puntos en tres fechas de la Copa Sudamericana. El estratega de 52 años y oriundo de Santa Fe, no ocultó su molestia ante las preguntas y lanzó críticas directas contra los periodistas presentes.

Durante el encuentro con la prensa, el técnico de Cienciano reprochó el tipo de consultas recibidas: “¡Qué malos que son haciendo preguntas!”, exclamó al inicio. El malestar se intensificó ante preguntas sobre el rendimiento, a lo que respondió con sarcasmo: “Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos. Sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Mi mamá hace veinte años pesaba 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté”.

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Cambiando el foco hacia las expectativas del resultado, Melgarejo interrumpió una consulta sobre si el equipo debió golear: “Otro, otro, siguiente pregunta o me paro y me voy. A ti te quiero felicitar por las palabras que me dijiste cuando perdimos. Acá parece que son todos de Mineiro, de Garcilaso o de Cusco. A vos no te voy a contestar más, otra pregunta o me voy”. Respecto a la posibilidad de una mayor diferencia en el marcador, afirmó mientras transformaba su rostro con un gesto de evidente disgusto: “Claro que todos queremos ganar por más goles, los jugadores son seres humanos, les corre sangre, se equivocan, están cansados, el arquero de ellos también trabaja”.

Finalmente, Melgarejo concluyó su intervención con una crítica general al periodismo presente: “Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son!, mirá que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear. Qué lo parió. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar. Una cosa de locos son, increíble”.

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El técnico asumió el cargo en Cienciano a comienzos de 2023 tras su paso por la Asociación Deportiva Tarma y después de diez años como asistente de su compatriota Gustavo Siviero. En la liga peruana, los de Cusco marchan en el tercer puesto a 6 puntos de los líderes Alianza Lima y Los Chankas. Vale recordar que Cienciano hizo historia en los años 2003 y 2004, cuando se impuso -respectivamente- en las finales de la Sudamericana y la Recopa Sudamericana a River y Boca.

En la próxima jornada, Cienciano visitará a Puerto Cabello en Venezuela, mientras que Juventud Las Piedras recibirá a Atlético Mineiro en Uruguay. Los brasileños, dirigidos por Eduardo Domínguez, cerrarán justamente en Belo Horizonte ante el elenco peruano de Melgarejo y los venezolanos. Vale mencionar que el primero de cada grupo se clasificará de forma directa a octavos de final y el segundo irá al repechaje de 16avos contra un tercero de zona de Libertadores.

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