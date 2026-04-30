República Dominicana

La Policía Nacional informó la detención de cinco personas por quemar a un gato en República Dominicana

Un grupo fue arrestado tras ser señalado por la agresión a un felino en Majagual, en un operativo coordinado por diversas entidades estatales, luego de que el caso se difundiera a través de plataformas digitales

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Imágenes perturbadoras circulan y fiscales intervienen mientras la sociedad exige justicia por uno de los episodios más alarmantes en defensa de los derechos animales (Foto cortesía Policía Nacional)
Imágenes perturbadoras circulan y fiscales intervienen mientras la sociedad exige justicia por uno de los episodios más alarmantes en defensa de los derechos animales (Foto cortesía Policía Nacional)

Cinco hombres fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional de República Dominicana tras ser identificados como responsables de un acto de extrema crueldad contra un gato en el sector Majagual, Sabana Perdida, según informó Diego Pesqueira, vocero de la institución. El grupo, integrado por Ángel M. (alias “Caco de Loca”), Óscar Manuel V., Daniel G. S., Justin Emmanuel H. y Obie J. Z., enfrenta cargos bajo la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable.

La participación de miembros de la Policía Preventiva, DICRIM, el Ministerio Público y el Departamento de Protección Animal y Medio Ambiente permitió la detención y el traslado de los acusados ante la justicia, detalló el portavoz policial.

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Las autoridades informaron que los detenidos rociaron al animal con un líquido inflamable y lo incendiaron, causándole graves heridas. Un video del incidente, difundido ampliamente en redes sociales, posibilitó la rápida identificación de los responsables.

Hasta este martes, solamente medio locales habían difundido que los sujetos implicados en el acto de maltrato animal habían sido detenidos por las autoridades, fue hasta este miércoles cuando ya la institución lo confirmó.

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Conmoción y condena generalizada impulsan respuestas inmediatas desde organismos especializados que buscan fortalecer la justicia y proteger a víctimas vulnerables en entornos urbanos (Imagen restaurada con IA)
Conmoción y condena generalizada impulsan respuestas inmediatas desde organismos especializados que buscan fortalecer la justicia y proteger a víctimas vulnerables en entornos urbanos (Imagen restaurada con IA)

El caso como síntoma de una problemática más amplia: voces y reacciones

El comunicador Julio Samuel Sierra, en declaraciones para el programa El Nuevo Diario en la Tarde por El Nuevo Diario TV, advirtió sobre el riesgo de minimizar la violencia contra animales, sosteniendo que “la violencia contra animales puede ser un indicador de conductas más peligrosas en el futuro”. Sierra propuso la necesidad tanto de evaluar como de brindar tratamiento psicológico a los implicados, junto con el cumplimiento de las sanciones legales.

Desde el panel del programa El Show (Canal 9), los presentadores subrayaron la corresponsabilidad en la captura y la difusión del acto, expresando: “El que quemó y el que grabó, los dos deberían de estar presos. Uno por cómplice y otro por hacer el crimen”. Además, remarcaron que la situación de abandono animal es otra dimensión del problema, y que el sufrimiento de estos seres no puede ser relegado en la agenda social.

El medio A Primera Hora calificó el suceso como un ejemplo de crueldad extrema y advirtió que “quien es capaz de torturar así a un animal, representa un peligro inminente para niños, ancianos y toda la sociedad”. Esta perspectiva fue compartida por organizaciones civiles y comunitarios que, según Cibao Noticias, insisten en que el maltrato animal suele advertir la presencia de conductas violentas de mayor gravedad y que la sociedad demanda justicia para evitar que estos hechos queden impunes.

Las imágenes viralizadas, según Luna TV, mostraron que el gato sobrevivió al ataque, aunque sufrió heridas graves. Esta particularidad se ajusta a la definición de crueldad establecida por la legislación dominicana, que prohíbe infligir daño o dolor grave a un animal, incluso en ausencia de motivo justificable.

Cinco jóvenes identificados como presuntos responsables de un acto de crueldad animal, tras rápida intervención del Departamento de Protección Animal Anticuatrero. Video cortesía.

La Ley 248-12 exige, asimismo, la implementación de planes educativos que aborden el tema desde la prevención, con el objetivo de modificar conductas violentas desde edades tempranas y erradicar la naturalización del maltrato animal en el entorno social.

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