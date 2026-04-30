Fatal accidente en Maryland cobra la vida de madre salvadoreña y deja a dos hijos en la orfandad

Un vehículo destrozado es remolcado de la escena de un accidente fatal en Maryland que cobró la vida de una madre salvadoreña, con un ramo de flores a un lado como tributo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad latina de Laurel se encuentra de luto tras la partida inesperada de María Fuentes, una madre salvadoreña de tan solo 34 años, quien falleció la madrugada del pasado sábado 25 de abril de 2026. Lo que comenzó como una jornada tranquila terminó en una escena devastadora en la intersección de la Calle 11 y la Ruta 198, dejando a dos menores en la orfandad y a una familia destrozada que hoy clama por justicia.

De acuerdo con los reportes oficiales del Departamento de Policía, la tragedia se desencadenó alrededor de las 3:36 a.m. En ese momento, el silencio de la madrugada fue interrumpido por el estruendo de una colisión violenta entre dos vehículos.

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Al llegar al sitio del siniestro, los paramédicos y oficiales de policía se encontraron con una escena desgarradora. María Fuentes, quien se encontraba al volante de uno de los autos, presentaba lesiones de tal gravedad que los esfuerzos por reanimarla fueron en vano; fue declarada muerta en el lugar. El conductor del segundo vehículo involucrado fue trasladado de urgencia a un hospital local con heridas de consideración, donde permanece bajo vigilancia médica.

Restos del accidente donde perdió la vida la madre salvadoreña. Las autoridades investigan si el alcohol fue un factor determinante (Cortesía Univisión).

Aunque el equipo de investigación de accidentes viales continúa recabando evidencia física y revisando cámaras de seguridad de la zona, las autoridades han revelado un detalle que ha encendido la indignación de la comunidad: una de las principales líneas de investigación apunta al consumo de alcohol por parte del otro conductor.

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Si bien el peritaje oficial aún no ha concluido, la familia de la víctima ha sido más directa en sus declaraciones públicas. En una plataforma de recaudación de fondos donde buscan apoyo, los familiares expresaron con dolor:

“Trágicamente, la vida de María se vio truncada cuando un conductor ebrio chocó contra su auto, dejando a sus hijos y seres queridos desconsolados y enfrentando una pérdida inimaginable”.

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“El pilar de nuestro hogar”: El legado de una madre

Más allá de las cifras y los reportes policiales, Fuentes es recordada como una mujer cuya vida giraba en torno a sus hijos, Joslyn y Liam. Para ellos, María no solo era su madre, sino la fuerza que mantenía los cimientos de su hogar en pie.

En un emotivo mensaje compartido por sus hijos, el dolor se mezcla con el agradecimiento por los años compartidos:

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“La fortaleza de nuestra madre nos mantuvo unidos y fue la luz que nos guío a mi hermano y a mí a casa. Aunque nuestro corazón está apesadumbrado y la pérdida es inconmensurable, siempre estaremos agradecidos por tu amor incondicional. Tu legado de bondad perdura en nosotros”.

La comunidad salvadoreña llora la partida de María Fuentes, una madre dedicada que emigró buscando un mejor futuro para sus hijos (Cortesía Mariajosy_).

Amigos y allegados describen a María como una madre salvadoreña ejemplar, trabajadora y dedicada, que emigró con el sueño de darles un futuro mejor a sus hijos, un sueño que se vio interrumpido de forma violenta en una carretera de Maryland.

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Ante la repentina pérdida, la familia Fuentes enfrenta no solo un vacío emocional profundo, sino también una situación económica crítica. María era el principal sustento de su hogar, y los costos funerarios, sumados a la manutención de los niños, representan una carga abrumadora.

Por ello, se ha habilitado una campaña en GoFundMe con el objetivo de cubrir los gastos de sepelio y crear un fondo de apoyo para Joslyn y Liam. “Cada contribución, sin importar el tamaño, ayudará a aliviar la carga financiera y permitirá que los seres queridos de María se concentren en sanar y honrar su memoria”, indicaron los organizadores de la colecta.

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La familia Fuentes ha habilitado una cuenta de GoFundMe para costear los gastos funerarios y asegurar el futuro de los menores.

Este incidente vuelve a poner sobre la mesa el grave peligro de conducir bajo la influencia de sustancias. Las autoridades han pedido que cualquier persona que haya presenciado el accidente o tenga información relevante se comunique con los investigadores.

Por ahora, mientras las flores y velas comienzan a aparecer en la intersección de la Ruta 198, dos niños esperan una justicia que no les devolverá a su madre, pero que al menos promete no dejar su muerte en la impunidad.

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