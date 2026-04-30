Griselda Siciliani habló de su presente sentimental y de los rumores tras el video junto a Luciano Castro

La actriz de Envidiosa se refirió a su escandalosa separación y cómo vive su presente sentimental (LAM - América)

A cuatro meses de su ruptura con Luciano Castro, Griselda Siciliani se reencontró con el torbellino mediático que suele acompañar cada paso de su vida personal. Esta vez, la actriz de Envidiosa (Netflix) fue abordada por el equipo de LAM (América) en un contexto marcado por rumores de reconciliación, después de que un video en el que se la veía junto a su ex recorriera las redes y avivara las especulaciones. Sin perder el humor ni la sinceridad, Siciliani aceptó hablar de su presente y de cómo atraviesa esta etapa, donde la exposición y las preguntas personales parecen no darle tregua.

El notero abrió el juego preguntándole cómo se sentía después de varios meses intensos. Griselda, auténtica y directa, respondió: “Muy bien. Estoy muy bien, muy contenta”. Al indagar sobre si el proceso de la separación ya era cosa del pasado, la actriz profundizó: “Sí, ahí cada uno... Cada persona tiene sus procesos. Me siento muy bien. Estoy muy conectada con lo que me pasa, con las cosas que son más lindas, más divertidas y las que no tanto. Pero muy bien. Es la vida”.

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La charla avanzó hacia el impacto mediático que sigue generando su relación con Castro, incluso meses después del final. Cuando le preguntaron cómo se toma que la sigan vinculando al actor o que reaparezcan imágenes del pasado, Griselda fue tajante: “Viejo, viejísimo”. Luego reflexionó sobre la dinámica de los medios: “Lo entiendo. Hay rubros y hay cosas. Entiendo que ustedes, por el rubro, tienen que preguntar algunas cosas que por ahí, en otro tipo de comunicadores, no necesitan hacerlo o no les piden hacerlo. Entonces, bueno, ahí hay diferentes momentos. Vengo de hablar de lo profesional. Sé que ustedes me van a preguntar por lo personal. Ustedes también saben que yo nunca digo nada, pero entiendo que ocurra”.

La actriz aseguró que el video suyo con Castro era viejo (Captura de video/TikTok)

También se refirió al video que volvió a ponerlos en el centro de la escena y aclaró que se enteró tarde de su viralización, pero fue categórica: “No, si es viejísimo”. Desdramatizando y dejando en claro que nunca entra en detalles sobre su vida privada: “Yo no doy detalles de ninguna cuestión personal. Nunca. No solo con esto”.

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La pregunta sobre Luciano Castro no tardó en llegar. “¿Volviste a hablar con Luciano?”, consultó el notero de LAM. Griselda fue contundente: “No, no, estamos separados. Tenemos la mejor”. Y sumó: “Muy buena onda, pero no. Como cualquier pareja que se separa, se separa. Ya está”. Así, despejó cualquier especulación sobre una reconciliación y dejó en claro que el vínculo con su ex es cordial, pero que cada uno sigue su camino.

La entrevista giró luego hacia su presente sentimental y la posibilidad de abrirse a una nueva relación. Cuando le preguntaron si más adelante se imagina en pareja o si prefiere la soledad, la actriz no dudó: “Obvio, siempre, siempre. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho estar sola. Ustedes lo saben. Es algo que disfruto y que me llevo bien conmigo y me divierto con mi vida, pero siempre me dan ganas”.

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"A mí me gusta mucho estar sola. Ustedes lo saben", aseguró Siciliani al referirse a su presente sentimental (Instagram)

Al consultarle si hay alguien que actualmente despierte su interés, respondió con sinceridad: “No, pero siempre, siempre uno si en el momento en que ve a alguien que me convoca, sí, siempre. Está bueno vincularse”. No obstante, aclaró que por ahora no está en ese plan: “No hay nadie todavía”.

El diálogo también abordó el mundo de las redes sociales y los mensajes inesperados que recibe. “¿Algún mensaje que te haya sorprendido?”, indagaron. “Siempre hay algún mensaje que digas: ‘Mirá qué bien’, pero no estoy en esa, no estoy en ese plan”, contestó, divertida. Sobre si responde a quienes la contactan, fue tajante: “No, no contesto nada. Yo si contesto es porque alguien me interesa”. Así, dejó en claro que, aunque las propuestas existen, hoy su prioridad es su bienestar y la conexión consigo misma.

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En definitiva, Griselda atraviesa un momento de autoconocimiento y disfrute, lejos de los escándalos y enfocada en su presente profesional. Con la serenidad y el humor que la caracterizan, dejó en claro que el pasado con Castro es parte de una etapa cerrada y que ahora elige la calma, la independencia y la liviandad.