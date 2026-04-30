Un anillo solar en la Luna: la apuesta japonesa para revolucionar la energía mundial

Esta es una visión del proyecto japonés Luna Ring, que propone un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para generar energía inagotable y transmitirla a la Tierra, prometiendo una revolución energética global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carrera por una fuente de energía verdaderamente inagotable suma ahora una idea que parece salida de la ciencia ficción.

Un grupo de científicos y técnicos japoneses propone la construcción de un anillo formado por paneles solares que rodearía toda la Luna, con la intención de transformar la superficie lunar en el mayor generador eléctrico del sistema solar.

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Este plan, conocido como Luna Ring, imagina un futuro en el que la electricidad viaje desde la Luna a la Tierra sin depender de las limitaciones del clima, la noche o las estaciones, y promete una transformación radical en la matriz energética mundial.

La propuesta parte de un problema concreto que afecta a la energía solar tradicional: la alternancia entre día y noche, sumada a la variabilidad climática, limita la cantidad de energía que se puede generar y almacenar en la superficie terrestre.

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En cambio, la Luna ofrece una superficie que recibe radiación solar de manera mucho más estable y previsible.

El plan de la empresa japonesa Shimizu Corporation consiste en aprovechar esa ventaja para generar electricidad de forma continua y enviarla a la Tierra mediante haces de microondas y láseres dirigidos a estaciones receptoras.

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Los paneles solares del anillo lunar captarían energía de manera constante, evitando los límites del clima y del ciclo día-noche terrestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Luna Ring se concibe como una infraestructura de escala sin precedentes. El diseño plantea cubrir el ecuador lunar, un cinturón de aproximadamente 11.000 kilómetros de longitud, con paneles solares distribuidos a lo largo de su circunferencia.

Estos paneles tendrían un ancho variable, desde algunos kilómetros hasta 400 kilómetros, y estarían conectados por redes internas de transmisión de energía. La electricidad captada se transportaría por cable hasta estaciones en la cara visible de la Luna, donde se reconvertiría en microondas o rayos láser orientados hacia la Tierra.

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La ambición de la propuesta queda clara en los números. El proyecto, en su versión más ambiciosa, podría generar hasta 13.000 teravatios-hora de energía al año, un nivel que supera ampliamente el consumo eléctrico mundial actual. El plan fue presentado como una respuesta al debate energético global y a la necesidad japonesa de encontrar vías de abastecimiento seguras después del desastre nuclear de Fukushima. Si se concretara a escala planetaria, la humanidad podría cubrir toda su demanda energética sin depender de combustibles fósiles ni enfrentar las emisiones de carbono que aquejan al planeta.

La clave tecnológica para el funcionamiento de Luna Ring reside en la posibilidad de transformar la energía solar captada en la Luna en haces de microondas y láseres suficientemente potentes y precisos como para cruzar los 384.000 kilómetros que separan la Luna de la Tierra y ser recibidos de manera eficiente y segura. Las estaciones terrestres, conocidas como rectenas, tendrían la misión de captar esos haces y reconvertirlos en electricidad utilizable en la red.

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Shimizu Corporation estima que el Luna Ring podría producir hasta 13.000 teravatios-hora por año, superando el consumo eléctrico mundial actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema plantea varios desafíos. En primer lugar, la transmisión de energía por microondas o láseres a larga distancia exige niveles de precisión, redundancia y seguridad muy superiores a los sistemas actuales. Las rectenas receptoras deberían mantener la fiabilidad incluso bajo condiciones atmosféricas variables, garantizando que la energía no se pierda ni ocasione riesgos. Además, el sistema requeriría protocolos de seguridad para evitar desvíos accidentales de los haces, así como tecnologías que permitan mantener la eficiencia a lo largo del tiempo.

La construcción del anillo lunar implica retos logísticos y de ingeniería que no tienen precedentes en la historia humana. La propuesta de Shimizu incluye la utilización de materiales disponibles en la propia Luna para fabricar concreto, vidrio y cerámica.

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Se planea procesar la arena lunar para obtener hormigón y fabricar fibra de vidrio y bloques estructurales en el lugar. La mayor parte de la construcción recaería sobre robots controlados a distancia desde la Tierra, lo que minimizaría la necesidad de presencia humana directa en la superficie lunar, aunque no la eliminaría por completo.

El presidente de Shimizu Corporation, Tetsuji Yoshida, sostuvo que “la inversión sostenida en investigación podría desarrollar las tecnologías necesarias para convertir el Anillo Lunar en realidad”. En palabras del propio Yoshida, la iniciativa se formula como “una propuesta seria a largo plazo, más que como una visión especulativa”.

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El sistema prevé transformar la electricidad lunar en microondas apuntadas a rectenas terrestres, donde se reconvertirá en energía utilizable EFE/ Miguel Gutiérrez

El diseño del Luna Ring se diferencia de otros conceptos de energía solar espacial, como las plataformas orbitales, por su escala y por el uso intensivo de recursos locales en la Luna. La posibilidad de fabricar los materiales directamente en el satélite permitiría reducir en parte los costos y la complejidad asociados al transporte desde la Tierra.

Además, la instalación de paneles solares en el ecuador lunar aprovecharía la exposición casi constante a la luz solar en esa región, evitando las interrupciones debidas a eclipses o variaciones en el ángulo de incidencia.

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Sin embargo, la propuesta enfrenta obstáculos claros. El costo de la energía solar espacial, incluyendo la construcción de instalaciones en la Luna y el envío de equipos especializados, se describe como astronómico. La logística de trasladar maquinaria, robots y personal técnico hasta el satélite natural de la Tierra supone desafíos técnicos y económicos de magnitud inédita.

El proyecto Luna Ring también requiere un marco internacional de cooperación y regulación. La instalación de infraestructuras de esa magnitud fuera de la Tierra plantea interrogantes sobre la soberanía, el uso de recursos extraterrestres y la responsabilidad en caso de incidentes. La coordinación entre naciones, empresas y organismos internacionales sería clave para sortear posibles conflictos y garantizar el acceso equitativo a la energía generada.

Otra cuestión es la eficiencia y la seguridad de la transmisión de energía a gran escala. Los sistemas propuestos por Shimizu dependen de la capacidad de apuntar y mantener haces de microondas y láseres de alta potencia a lo largo de vastas distancias, sin desvíos ni pérdidas considerables.

La misión Artemis II de la NASA capta una vista asombrosa de la Tierra asomándose sobre el horizonte lunar, aparentemente 'escondiéndose' detrás de la Luna.

El almacenamiento y la distribución de la energía en la Tierra también forman parte del diseño. El proyecto contempla la posibilidad de almacenar parte de la electricidad generada en la Luna o transformarla en hidrógeno, lo que permitiría una mayor flexibilidad en el uso y la integración con las redes energéticas terrestres existentes. La infraestructura podría adaptarse para abastecer regiones enteras, alimentar industrias o incluso servir de respaldo en situaciones de emergencia.

La iniciativa del Luna Ring no tiene aún un cronograma de ejecución concreto ni una fecha estimada de inicio.

La idea surgió en Japón en el contexto posterior al desastre nuclear de Fukushima, cuando el país buscaba alternativas energéticas más seguras y sostenibles. La apuesta por la energía solar espacial se enmarca en una tendencia global hacia la diversificación de fuentes y la reducción de la huella de carbono.

Si la humanidad logra superar los desafíos técnicos, económicos y regulatorios, el Luna Ring podría abrir una nueva era en la generación y distribución de energía limpia.

El Luna Ring resume el espíritu de una época en la que las fronteras de la tecnología y la imaginación se han vuelto difusas. La posibilidad de aprovechar la radiación solar desde la superficie lunar y enviar energía limpia a la Tierra de manera continua ya no pertenece solo a la ciencia ficción.

Aunque los desafíos son inmensos, la propuesta muestra que el futuro de la energía podría estar más allá de nuestro planeta y que la Luna podría convertirse, en un futuro no tan lejano, en el motor silencioso de la civilización.