Laura Pausini, la noche que unió generaciones en Costa Rica: tributos a íconos latinos, sorpresas inesperadas y un emotivo viaje musical

Laura Pausini protagonizó un concierto de tres horas en el que la música asumió un rol central ante miles de asistentes.

La noche del 29 de abril de 2026 en el Estadio Nacional de Costa Rica fue el escenario de una celebración inigualable: Laura Pausini protagonizó un concierto de tres horas en el que la música asumió un rol central ante miles de asistentes, detallaron varios medios locales.

La artista italiana hiló emociones canción tras canción, rindiendo homenaje al arte que trasciende generaciones.

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La artista italiana hiló emociones canción tras canción, rindiendo homenaje al arte que trasciende generaciones.

La presentación se caracterizó por un recorrido musical donde la intérprete no solo revivió sus éxitos, sino que rindió tributo a figuras emblemáticas de la música latinoamericana.

A lo largo de la velada, Pausini interpretó piezas de Shakira, Mecano, José Luis Perales, Alejandro Sanz, Gloria Estefan, Bad Bunny y Madonna, entre otros.

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Lució en distintas ocasiones trajes que hacían alusión a armaduras y coronas, encarnando el papel de guardiana de la música mientras establecía lazos de complicidad con el público costarricense a través de relatos, melodías y gestos.

Un espectáculo que fusionó géneros y generaciones

Desde los primeros acordes, la artista manifestó su propósito: “ser defensora del arte, de la pasión y la inspiración”. Su potente voz y la energía de su banda envolvieron al público en una causa común, donde el amor por la música fue el vínculo predominante.

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Durante el concierto, Laura Pausini alternó éxitos personales como Escucha tu corazón, Emergencia de amor, Entre tú y mil mares y El primer paso en la luna, con versiones de clásicos incluidas en su álbum tributo, Yo canto 2.

Este video muestra un concierto de Laura Pausini en Costa Rica. La artista canta en un escenario con un fondo que simula una estructura arquitectónica con ventanales rojos. Viste un traje plateado brillante y botas altas. Es acompañada por varios músicos, incluyendo bajista y guitarrista. Una pantalla gigante detrás de ella proyecta primeros planos durante su actuación. Se observa a Pausini interactuando con la audiencia. Este contenido documenta la cobertura de un evento musical.

La selección de temas impulsó un viaje emocional que llevó a la audiencia de la nostalgia a la euforia, con momentos memorables como la interpretación de Hijo de la luna: la cantante apareció coronada y sosteniendo a un niño de piel en brazos, generando una potente carga simbólica.

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El espectáculo ofreció un repaso por grandes éxitos, homenajes a los íconos de la música latina e internacional, y una experiencia compartida entre artista y público, marcada por la interacción, los cambios de vestuario y coreografías, en un evento que se extendió por más de dos horas y media.

La diversidad de géneros marcó uno de los sellos de la noche. Además de baladas, Pausini exploró el pop, la salsa y el rock setentero.

Tributos, sorpresas y conexión con el público

La diversidad de géneros marcó uno de los sellos de la noche. Además de baladas, Pausini exploró el pop, la salsa y el rock setentero. Canciones como Antología, Cuando nadie me ve, No soy una señora, Mi banda toca el rock, La isla bonita, La vida es un carnaval y Oye mi canto ampliaron el repertorio, demostrando la versatilidad de la italiana para apropiarse de estilos y décadas distintas.

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La italiana rememoró sus 32 años de carrera, agradeciendo el apoyo de quienes la han acompañado en ese trayecto.

En uno de los momentos más recordados, invitó a fans de diferentes nacionalidades al escenario, generando una atmósfera de celebración internacional.

La espontaneidad también marcó el ritmo hacia el final: al notar el tiempo restante, la artista aceleró para incluir más temas, manteniendo la energía del público en su punto máximo.

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La aparición virtual de Ricky Martin con la interpretación de Livin’ la vida loca añadió una cuota de sorpresa y dinamismo a la velada.

Lució en distintas ocasiones trajes que hacían alusión a armaduras y coronas, encarnando el papel de guardiana de la música mientras establecía lazos de complicidad con el público costarricense.

El cierre: agradecimiento y un último tributo

En la parte final, Pausini eligió un tono íntimo y agradecido. Vestida de blanco, cantó Bachata rosa, de Juan Luis Guerra, y expresó su gratitud a los asistentes y a los seguidores que la acompañan desde distintas partes del mundo. La recta final incluyó la interpretación de Mariposa Tecknicolor, de Fito Páez, como despedida y tributo culminante al lazo entre artista, público y la “reina música”.

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Laura Pausini luciendo una camiseta roja con un logo 'CR' se dirige a la cámara desde un balcón en la noche. Detrás de ella, se observa un paisaje urbano iluminado. La artista agradece la estancia en Costa Rica y el apoyo tras el exitoso concierto.

La italiana rememoró sus 32 años de carrera, agradeciendo el apoyo de quienes la han acompañado en ese trayecto.