Este video muestra el detrás de escena de Sofía La Reini Gonet mientras se prepara para asistir a la premiere de la película El Diablo viste a la moda 2

La noche de la premiere de El Diablo viste a la Moda 2 en Buenos Aires sigue dando de qué hablar, y es que ofreció mucho más que una simple pasarela de celebridades: también mostró el lado menos glamoroso y más auténtico del mundo de la moda, especialmente cuando la ropa desafía la comodidad cotidiana. Sofía La Reini Gonet decidió compartir el proceso completo, desde los preparativos hasta la alfombra roja, revelando cómo la alta costura puede imponer retos inesperados incluso a quienes están acostumbrados a vestir atuendos llamativos.

La escena previa al evento se desarrolló en un ambiente íntimo, lejos de los flashes y la atención del público. En las imágenes y capturas del video, se ve a La Reini de pie mientras dos asistentes la ayudan a ajustarse un vestido rojo de silueta estructurada y llamativos detalles. La tensión del momento se combina con el humor: “Tengo media hora para usar este vestido hasta que no me baje la presión”, afirma ella, consciente del sacrificio físico que exige la moda. El diálogo, salpicado de risas y frases espontáneas, deja en evidencia que la estética muchas veces prevalece sobre la funcionalidad.

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Sofie la Reini Gpnet, luciendo un llamativo vestido rojo y elegantes joyas, asiste a la alfombra roja del estreno de El diablo viste a la moda 2.

Las capturas muestran cada etapa del proceso: desde el momento en que una asistente ajusta el corset en la espalda, hasta la prueba final de movilidad en la sala. En la primera imagen, Sofía mira hacia la cámara mientras el equipo trabaja en los últimos detalles del cierre. El vestido, de un rojo intenso, se ciñe al cuerpo y deja claro el nivel de ajuste necesario para lograr el efecto visual deseado. En otra de las escenas, la joven se prepara para sentarse y comprueba que la estructura del vestido limita sus movimientos, lo que origina bromas por parte de quienes la rodean: “En el auto no se va a poder sentar”.

El proceso de vestuario no transcurre en silencio. Las voces de los asistentes y de la propia Sofía generan una atmósfera de complicidad. “Pensás, ¿eh?”, dice uno de los ayudantes, mientras Sofía responde: “No, no, vos mandale. Si siento el riesgo, te lo digo”. El tono desenfadado se mantiene cuando una asistente menciona: “Me desmayo y quedo así”, ante la exigencia del ajuste al cuerpo. La jovialidad del intercambio no oculta la realidad: la moda de autor, en ocasiones, implica resignar la comodidad por el impacto visual.

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Sofie la Reini Gpnet asiste a la alfombra roja de "El diablo viste a la moda 2" luciendo un impactante vestido rojo y un collar brillante.

La secuencia continúa y finalmente el equipo celebra el diseño: “Es uno de los vestidos más hermosos que usaste”, dice una de las asistentes, reforzando el valor estético del atuendo. Las imágenes del proceso, tomadas en un ambiente doméstico y relajado, contrastan con la rigidez que impone la prenda una vez lista para la alfombra roja.

En el video, Sofía bromea sobre el futuro inmediato: “Saludenme porque me voy al cielo o al infierno en quince minutos”. La frase sintetiza el espíritu de la jornada: el desafío de lucir una prenda de alta moda y la conciencia de los límites que impone el vestuario.

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Sofie la Reini Gpnet posa con un impactante vestido rojo en la alfombra roja de la premiere de "El diablo viste a la moda 2", capturando todas las miradas.

El vestido elegido para la premiere porteña destaca por su color vibrante y su confección ceñida, que realza la silueta de Sofía gracias a un corset ajustado y una falda amplia con volumen en la parte trasera.

Las imágenes del evento muestran a Sofía posando en la alfombra roja del Malba, escenario de la premiere. La joven luce segura, aunque el propio texto que acompaña las fotos revela la dificultad: “Honrando la moda argentina para la premiere de El diablo viste a la moda 2 en el Malba con este vestido (sí, el vestido me sacó 20 cm de cintura)”. La prenda, visualmente impactante, impone restricciones a la movilidad hasta el punto de dificultar acciones tan simples como sentarse o ingresar al auto.

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Sofie la Reini Gpnet posa con un impactante vestido rojo en la alfombra roja del estreno de El diablo viste a la moda 2, cautivando a los asistentes.

El evento no solo fue una oportunidad para lucir un diseño de autor, sino también para rendir tributo a la moda nacional. Sofía remarca que su elección responde al deseo de “honrar la moda argentina”, poniendo en primer plano el trabajo de los diseñadores locales en un contexto de alto perfil internacional. La visibilidad de la prenda en la alfombra roja del Malba refuerza la presencia de la moda argentina en un circuito donde suelen predominar marcas extranjeras.

Pero la participación de Sofía La Reini Gonet en eventos vinculados a la película no se limitó a Buenos Aires. A principios de abril, la joven asistió a la premiere en México, donde compartió la alfombra roja con Marley. Para esa ocasión, eligió un vestido negro de largo midi, con detalles de encaje en la parte superior y dobladillo, cuello alto y transparencias en el escote. El look se completó con zapatos de taco rojo, generando un contraste elegante y sofisticado.

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Los looks en eventos destacados, como la avant premiere de El Diablo viste a la moda 2, posicionan a Sofía Gonet como referente fashionista (Instagram)

En la imagen correspondiente, Sofía aparece junto a Marley en un entorno al aire libre, rodeados de invitados y con una escenografía moderna y minimalista. La diferencia entre ambos atuendos destaca la versatilidad de la joven y su capacidad para adaptarse a distintos códigos de vestimenta según el país y el contexto del evento.

El detrás de escena revela la importancia del trabajo colaborativo. Las imágenes y videos muestran a Sofía acompañada de al menos dos asistentes que participan activamente en el armado del look, desde el ajuste del corset hasta la contención emocional y el humor en los momentos de tensión. Sus comentarios y bromas contribuyen a aliviar la presión y a reforzar la confianza de la protagonista.

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Sofie la Reini Gpnet posa para los fotógrafos en la alfombra roja de 'El diablo viste a la moda 2', luciendo un impactante vestido rojo y enviando un beso al público.

La complicidad del equipo, sumada a la presencia de figuras como Marley en otros eventos, demuestra que la experiencia de la alfombra roja es colectiva. El trabajo invisible de quienes preparan, asesoran y contienen resulta tan fundamental como el resultado final que se ve ante las cámaras.