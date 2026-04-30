Salud

Aprobaron un nuevo reglamento para las residencias médicas nacionales: cuáles son los cambios

El marco regulatorio comieza a regir a partir de este año e incorpora ajustes en las becas y modalidades de contratación, la carga horaria y el sistema de licencias

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Residencias médicas (Ministerio de Salud)
El nuevo reglamento sostiene el límite de ocho guardias mensuales y otorga puntos extra en el orden de mérito a quienes egresen de universidades argentinas (Ministerio de Salud)

El nuevo reglamento del Sistema Nacional de Residencias aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación, introduce cambios relevantes en las modalidades de contratación, la carga horaria, el régimen de licencias y los requisitos de ingreso, tanto para profesionales nacionales como extranjeros.

A través de la Resolución 542/2026 y bajo el marco de la Ley Nacional de Residencias (N° 22.127), el Ministerio de Salud de la Nación comunicó la entrada en vigencia del nuevo marco regulatorio desde este año. El nuevo reglamento fue elaborado luego de que la Ley de Emergencia Sanitaria dejara sin efecto al anterior.

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El nuevo marco regulatorio dispone que la Beca Nacional de Residencia será, de ahora en adelante, la única modalidad de contratación para quienes accedan a residencias en establecimientos nacionales o con convenio con el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria explicó que la medida responde a la experiencia reciente, ya que “el 80% de los residentes que ingresaron en 2025 había elegido la modalidad ‘Beca Institución’”, y por ello “se tomó la decisión de que todos los residentes que inicien su formación en instituciones dependientes o con convenios con el Ministerio de Salud de la Nación, perciban su beca con posibilidad de bonos por parte de la institución”.

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Nueva modalidad de beca y contratación unificada

Residencias médicas (Ministerio de Salud)
Quienes ya se encuentren en el sistema tendrán la posibilidad de terminar su residencia con las condiciones previas o adherirse a la modalidad de beca nacional, según lo establece el nuevo reglamento recién anunciado (Ministerio de Salud)

El nuevo reglamento establece que “la Beca Nacional de Residencia será la única modalidad de contratación” para quienes ingresen a residencias en los establecimientos dependientes o con convenio con la Nación.

Según la cartera sanitaria, esta medida busca “unificar criterios de contratación y priorizar la formación de los becarios”, asegurando así mayor “transparencia en la asignación de recursos” y “evitando la generación de diferencias que puedan afectar la equidad en la formación y la ejecución de políticas públicas”.

En este sentido, a través de un comunicado el Ministerio de Salud señaló, todos los residentes que inicien su formación percibirán su beca con posibilidad de bonos por parte de la institución: “Además, la institución también deberá cubrir el seguro de salud y de mala praxis”.

Los residentes que ya están incorporados en el sistema, podrán optar por “finalizar sus residencias bajo los términos previos o cambiarse a la nueva modalidad”.

Nuevo reglamento del Sistema Nacional de Residencias de la Salud
Nuevo reglamento del Sistema Nacional de Residencias de la Salud

Cambios en el régimen de licencias

El reglamento amplía el régimen de licencias, con nuevos derechos: “Además de la licencia anual ordinaria y de las licencias por maternidad, por paternidad y por enfermedad, el nuevo sistema contempla la posibilidad de solicitar licencias por enfermedad de familiar, por fallecimiento de familiar, cónyuge o pariente consanguíneo en primer grado y por situaciones no contempladas expresamente en el reglamento que serán otorgadas de acuerdo a aspectos específicos que contemplen la realidad operativa del hospital, las necesidades de los profesionales y de los pacientes”.

Carga horaria y orden de mérito

Se mantiene la carga horaria máxima de 45 horas semanales y un tope de 8 guardias mensuales.

El reglamento otorga “cinco puntos adicionales en el orden de mérito” a los postulantes que hayan completado sus estudios de grado en universidades argentinas.

Nuevo requisitos para profesionales extranjeros

A partir de 2027, quienes hayan realizado su formación de grado en el extranjero deberán presentar títulos provenientes de “instituciones con procesos de acreditación equivalentes a los validados por la World Federation for Medical Education (WFME)”.

La cartera sanitaria que dirige Mario Lugones fundamenta esta decisión en la necesidad de “asegurar que los profesionales que ingresen al sistema cuenten con una formación de base alineada con los más altos estándares de competencia internacional”.

El reglamento habilita que provincias y jurisdicciones definan sus propios exámenes y criterios de evaluación para cubrir los cupos en residencias públicas nacionales a partir de este año, ampliando el alcance local (Odontología UBA)
El reglamento habilita que provincias y jurisdicciones definan sus propios exámenes y criterios de evaluación para cubrir los cupos en residencias públicas nacionales a partir de este año, ampliando el alcance local (Odontología UBA)

Nuevo sistema de exámenes y alcance jurisdiccional

El reglamento dispone que, desde este año, “cada jurisdicción realizará sus propios exámenes de ingreso con evaluaciones y criterios definidos localmente”.

Los cambios regirán exclusivamente para los cupos a cubrir en los establecimientos nacionales, que abarcan las residencias básicas de medicina, enfermería, bioquímica y otras especialidades, así como residencias postbásicas en establecimientos nacionales.

La normativa garantiza que “los convenios suscriptos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente medida mantendrán su vigencia hasta la fecha de su finalización, en las condiciones de su suscripción”. Asimismo, quienes actualmente sean residentes podrán “optar voluntariamente por la adecuación a la nueva modalidad de beca”.

El Ministerio de Salud subrayó que el objetivo de la reforma es “asegurar la suficiencia presupuestaria, la homogeneidad de condiciones y la equidad de acceso al sistema de formación”, así como la “estabilidad de las trayectorias formativas ya iniciadas”, y evitar “interrupciones, incertidumbres o indefiniciones administrativas”.

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