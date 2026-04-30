Maxi López reveló detalles desconocidos de la nueva serie con Wanda Nara: “Hubo cosas que no quise grabar”

Maxi López habló sobre la serie vertical

El rodaje de la serie vertical de Telefe que tiene como protagonistas a Maxi López y Wanda Nara acaba de concluir, dejando tras de sí una serie de declaraciones que abren la puerta a lo inesperado. Entre las revelaciones más llamativas, el exfutbolista reconoció que “hubo cosas que no quise grabar en la serie”, una frase que, por su misterio, se convirtió rápidamente en uno de los ejes de conversación en el mundo del espectáculo.

La producción, que entrelaza la historia real de la expareja con elementos de ficción, se apoya en un elenco que incluye a figuras como César Bordón, Pachu Peña y Lucas Spadafora. La trama se construye sobre la vida cotidiana de López y Nara, pero abordada “de un lado un poquito más cómico”, como él mismo detalló.

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El rodaje de la serie de Telefe sobre Maxi López y Wanda Nara concluyó, dejando intriga sobre aspectos no incluidos en pantalla

López, en diálogo con la prensa, insistió en que la serie evita cualquier ánimo de escándalo: “No va con mala intención para nadie y lo que grabamos son cosas que nos pasan en la diaria”. Telefe, según explicó, aportó “un poco de pimienta” para darle atractivo televisivo, pero el objetivo central sigue siendo que “la gente se divierta y eso es lo importante”.

El exfutbolista intentó despejar cualquier especulación sobre posibles conflictos con terceros, en especial figuras como Mauro Icardi y China Suárez. Consultado sobre cómo podrían reaccionar ellos ante ciertas escenas, López relativizó el impacto mediático: “Por más que hagas o no hagas, la gente habla y no pasa nada”.

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Wanda Nara confirmó quién será su abogada en la serie vertical sobre el escándalo mediático, Georgina Barbarossa

La serie, según contó el propio López, nació casi de casualidad durante su participación en MasterChef. “Es un proyecto que nació adentro de MasterChef, empezaron a escribir sobre lo que nos pasaba”, relató, y explicó que la idea fue mutando hasta convertirse en una ficción con tintes de humor.

A pesar de la expectativa, López confesó que hay aspectos de su vida que prefirió mantener fuera de cámara. “Hubo cosas muy fuertes que dijimos que no, lo van a tener que ver”, anticipó, generando un manto de intriga sobre qué pasajes de la historia quedaron finalmente fuera del corte final. Sin embargo, remarcó que el clima durante la grabación fue positivo: “Estamos en un momento que estamos bien, por los chicos, fue nuestra primera experiencia. Nos divertimos, la gente también y eso es buen indicio”.

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El elenco incluye figuras como César Bordón, Pachu Peña y Lucas Spadafora, aportando al tono cómico de la serie biográfica

La serie sobre Maxi López y Wanda Nara para Telefe propone una narración que combina la biografía de ambos con recursos de ficción y comedia. El guion toma como punto de partida situaciones reales, pero con un filtro humorístico y sin intenciones de herir susceptibilidades, según describió López. El propio exfutbolista admitió que no todas las vivencias fueron incluidas, ya que algunas resultaron demasiado sensibles o personales para exponerse en pantalla.

El exjugador también destacó el aporte del elenco y el trabajo del equipo de guionistas: “El guion estaba muy bien escrito y estar al lado de grandes actores, el proyecto se hizo mucho más ameno”.

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Hasta el momento del estreno, ni López ni Nara han visto los capítulos completos, por lo que ambos descubrirán junto al público qué fragmentos de su historia personal fueron finalmente seleccionados para la pantalla.

Maxi López y Wanda Nara aún no han visto los capítulos completos, lo que genera expectativa sobre qué aspectos de su historia se verán reflejados

Además de la serie, López confirmó una novedad en su vida privada: ya firmó el contrato para mudarse a una nueva casa en el mismo barrio que Wanda Nara. Esta decisión facilitará la convivencia familiar en Argentina y marca el inicio de una nueva etapa para el ex futbolista y sus hijos.

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La noticia sobre la mudanza de Maxi y la convivencia cercana con Wanda en Argentina representa un cambio relevante para la dinámica familiar de ambos. El propio López explicó que fue selectivo con lo que quería exponer, priorizando la protección de su intimidad y la de su entorno cercano.

Maxi López y Daniela Christiansson vivirán en Argentina

A la espera del estreno, tanto los seguidores de la expareja como el público general aguardan para descubrir qué aspectos de la relación entre Maxi y Wanda llegarán a la pantalla y cuáles permanecerán en el ámbito privado, tal como el propio López anticipó con su enigmática confesión.

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