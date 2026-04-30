El informe secreto sobre Julián Álvarez que realizó un gigante de Europa con el objetivo de contratarlo

Julián Álvarez es deseado por el Arsenal (AP Foto/José Bretón)

En medio de la apasionante definición por el pase a la final de la Champions League y en la antesala al próximo Mundial, Arsenal tiene decidido contratar a Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid, y que hoy es un rival directo para lograr uno de los objetivos que tiene el equipo de Londres de cara al final de la temporada.

Según informes internos “contundentes” a los que accedió el periodista Isaan Khan del Daily Mail, la intención de contratar al delantero de la selección argentina de parte de los Gunners es avalado tanto por su perfil deportivo como personal y por la certeza de que para ficharlo hará falta una oferta próxima superior a los 100 millones de euros para desplazar a rivales como Barcelona y PSG por su fichaje.

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De acuerdo con el periódico británicoo, el delantero argentino suma 29 intervenciones directas en goles (20 anotaciones y nueve asistencias) en todas las competiciones esta temporada, más que cualquier otro futbolista de la plantilla dirigida por el Cholo Simeone. Ese rendimiento confirma el motivo central del seguimiento: un delantero capaz de sostener una amenaza permanente al área rival, cualidad que el propio entrenador argentino no dudó en reconocer ante los medios, al confirmar que gigantes europeos lo buscan. “Supongo que es normal que un jugador extraordinario como Julián sea pretendido por Arsenal, Paris Saint Germain, Barcelona. Es normal porque es muy bueno”, declaró Simeone antes del empate 1-1 en el partido de ida que se jugó en el estadio Metropolitano, de Madrid.

Internamente, Arsenal comenzó a recolectar datos sobre Álvarez desde enero, analizando su historial de lesiones, parámetros fisiológicos y productividad en el campo, información que condujo a la conclusión de que el delantero “encaja en los requisitos” buscados por el equipo que dirige Mikel Arteta, pero ahora deben resolver la elevada exigencia económica impuesta por su contrato.

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Hay que recordar que Atlético de Madrid blindó a Álvarez hasta 2030 y, tras comprarlo a Manchester City por algo más de USD 100 millones en 2024, sólo consideraría una salida si la oferta supera ampliamente esa cifra, precisó Daily Mail Sport. La directiva de Arsenal, que gastó cerca de £250 millones el último verano en refuerzos, planea obtener alrededor de 15 millones de libras con la venta de Jakub Kiwior a Porto y se espera la salida del delantero Gabriel Jesus, aunque ese ingreso apenas mitigaría el desembolso necesario para abordar la negociación por el argentino.

El delantero argentino anotó el empate de penal para el Aleti ante el Arsenal (EFE/Juanjo Martín)

La evaluación interna del Arsenal destaca no solo el rendimiento deportivo de Julián Álvarez —destacan su rapidez, habilidad para desbordar y determinación frente al arco— sino también su personalidad. Arteta prioriza futbolistas con arraigo familiar y capacidad para no dejarse seducir por la fama o el dinero. En ese sentido, los orígenes del argentino resultan determinantes para el técnico español. El director deportivo Andrea Berta, recientemente incorporado desde Atlético tras 11 años en el club madrileño y responsable de la llegada de La Araña a Madrid, comparte plenamente la valoración de Arteta y ha expuesto el carácter íntegro del delantero.

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Como ilustra el relato de Terry Hincks, ex entrenador del club Abbey Hey FC de Gorton (novena división inglesa), los lazos familiares de Álvarez y su trato modesto dejaron huella en el entorno local tras su mudanza a Manchester. “Toda la familia venía a cada partido. Seguían más a los hermanos (Agustín y Rafael) que a Julián. Incluso la pareja de Julián venía más aquí que a los partidos de Julián… Eran muy humildes. Nunca vivieron de la fama de Julián”. El propio Álvarez “nunca se mostró como profesional, solo se integraba al grupo”, añadió Hincks, que enfatizó cómo el delantero asistía a partidos incluso bajo lluvia o frío, alejado de los focos de la Premier League.

“Julián venía a los partidos, tanto en casa como fuera. Era muy cordial con los aficionados, se tomaba fotos y firmaba autógrafos. Un tipo realmente sencillo. Una familia muy humilde y Julián no era diferente. Nunca se mostraba como un futbolista profesional. Simplemente se integraba al grupo, agregó Hincks sobre la forma de ser del oriundo de Calchín, Córdoba.

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De esta manera, la directiva del equipo de Londres enfrenta así un doble desafío: convencer al futbolista argentino del proyecto y presentar una oferta suficientemente competitiva para desbloquear la operación con Atlético de Madrid frente a otras ofertas.

La definición de este interés repercutirá no solo en el mercado de fichajes en medio de la próxima Copa del Mundo sino debido al mano a mano por las semifinales de la Champions League, donde Julián Álvarez es la mayor amenaza para las aspiraciones de Arsenal de llegar a su primera final europea en 20 años. Es más, el atacante ex River anotó el único gol de los Colchoneros, que esperan que el próximo martes 5 de mayo, La Araña pueda picar en el Emirates Stadium para avanzar a la final del torneo de clubes más relevante del mundo.

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Mikel Arteta quiere a Julián Álvarez