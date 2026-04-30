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El insulto de Pipa Benedetto a sus compañeros en medio de la derrota de Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores

El delantero argentino explotó en el parate del duelo entre su equipo y Universidad Católica en Guayaquil

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El exabrupto del Pipa Benedetto con sus compañeros

Darío Benedetto, delantero de Barcelona de Ecuador, increpó a sus compañeros durante la derrota por 2-1 ante Universidad Católica como locales en la Copa Libertadores, reclamando con dureza una reacción inmediata al quedarse abajo por dos goles en el primer tiempo. “Las ganas tienen que estar”, exigió en plena pausa de rehidratación, cuando el conjunto chileno ganaba 2-0.

A lo largo del partido, el exgoleador de Boca, de 35 años, manifestó su frustración con frases como: “La concha puta de su madre” y “así, no, eh. Así, no”, reprochando la actitud del equipo ecuatoriano ante la adversidad.

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El resultado dejó al Barcelona en el último lugar del Grupo D, tras sufrir su tercera derrota consecutiva en el torneo. Mientras tanto, Universidad Católica alcanzó el liderazgo del grupo con 6 puntos, superando a Boca y Cruzeiro —igualados en unidades— por diferencia de gol. Vale recordar que los dirigidos por César Farías habían eliminado a Argentinos Juniors y Botafogo en las fases previas para disputar la de grupos.

Desde su arribo al equipo de Guayaquil, Benedetto disputó 17 partidos, convirtió 5 goles y aportó 2 asistencias. Barcelona marcha cuarto en la liga ecuatoriana a 6 puntos del líder Independiente del Valle. El próximo 5 de mayo, los Canarios recibirán a Boca por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Libertadores, duelo trascendental para saber si al menos pueden aspirar al tercer lugar que los clasificaría a los 16avos de la Sudamericana. Luego cerrarán con Universidad Católica en Chile y Cruzeiro en Belo Horizonte.

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El segundo tiempo mostró una reacción del conjunto local, que arriesgó en ofensiva y consiguió descontar en el minuto 79 por medio del ex Deportivo Riestra Milton Céliz, aunque no logró evitar la derrota. A partir de los ajustes impulsados por Farías, con el ingreso de Tomás Martínez, Jefferson Wila y Jefferson Intriago, Barcelona ganó en velocidad y dinámica en el ataque, pero la resistencia de la defensa visitante y los espacios concedidos favorecieron los intentos de contragolpe de la “U” Católica.

El desarrollo inicial quedó marcado por la presión alta ejercida por el equipo dirigido por Daniel Garnero, que dificultó la salida del conjunto ecuatoriano y generó el primer gol a los 17 minutos: Clemente Montes asistió a Fernando Zampedri, quien adelantó a la visita. Solo cinco minutos después, un centro de Fernando Zuqui derivó en la definición de Montes para el segundo tanto chileno, tras una jugada colectiva que involucró a Justo Giani. Tras el descuento, los chilenos reforzaron su defensa y mantuvieron la ventaja hasta el final.

El entrenador venezolano del Barcelona, César Farías, destacó la posesión del 65% alcanzada por su equipo durante el partido, aunque admitió que los primeros 30 minutos representaron el peor inicio del semestre, periodo en el que los dirigidos por Garnero anotaron los dos goles y establecieron una ventaja inmediata.

Según Farías, enfrentarse a rivales como Universidad Católica, con un presupuesto mayor y más tiempo de trabajo, obligó a buscar una “hazaña”, desafío que, recordó, ya habían superado en los dos partidos anteriores.

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