El índice de inflación interanual favorito de la Reserva Federal de Estados Unidos subió más de lo esperado: 3,5%

Una mujer compra fruta en una tienda de la ciudad de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

La inflación en Estados Unidos se aceleró en marzo, ya que la guerra con Irán provocó un aumento de los precios de la gasolina, reforzando las expectativas de los mercados financieros de que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas de interés hasta bien entrado el próximo año.

El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE por sus siglas en inglés) subió un 0,7% el mes pasado, el mayor incremento desde junio de 2022, tras un aumento no revisado del 0,4% en febrero, informó este jueves la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. El alza se ajustó a las expectativas de los economistas.

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En los 12 meses hasta marzo, la inflación del PCE se disparó un 3,5%, el mayor aumento desde mayo de 2023, tras subir un 2,8% en febrero. Los datos se incluyeron en el informe preliminar del PIB del primer trimestre, también publicado este jueves.

La Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) se ha puesto al día con la publicación de datos clave tras los retrasos causados por el cierre del Gobierno del año pasado. La inflación ya era elevada antes de la guerra, en gran parte debido a los aranceles de importación generalizados del presidente Donald Trump.

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El precio promedio nacional de la gasolina al por menor se disparó un 24,1% en marzo, según datos de la Administración de Información de Energía. Los precios en las gasolineras han seguido subiendo, alcanzando esta semana su nivel más alto en casi cuatro años.

El edificio de la Reserva Federal se ve Washington, EEUU (Reuters/Archivo)

Excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, el índice de precios del PCE subió un 0,3% en marzo, tras aumentar un 0,4% en febrero. En los 12 meses hasta marzo, la denominada inflación subyacente del PCE avanzó un 3,2%, tras un aumento similar en febrero.

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La Fed utiliza los indicadores de precios del PCE para su objetivo de inflación del 2%. El banco central estadounidense mantuvo el miércoles su tasa de interés de referencia a un día en el rango del 3,5%-3,75%, alegando la creciente preocupación por la inflación derivada de la guerra con Irán.

El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica, se disparó un 0,9% tras subir un 0,6% en febrero. Ajustado a la inflación, el gasto solo aumentó un 0,2% tras registrar un alza del 0,3%, lo que sitúa al consumo y a la economía en general en una trayectoria de crecimiento más lento de cara al segundo trimestre.

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(Con información de Reuters)