La cruda confesión de una figura de la Fórmula 1 sobre la depresión que puso en jaque su carrera: “No encontraba alegría en nada”

Valtteri Bottas habló de su paso por Mercedes

Valtteri Bottas vivió en Mercedes una de las etapas más exitosas de su carrera en la Fórmula 1, pero también la más oscura en lo personal. El piloto finlandés reveló que su papel como “compañero de ala” de Lewis Hamilton lo llevó a sufrir depresión y a contemplar su retiro del automovilismo.

Bottas llegó a Mercedes en 2017, tras su paso por Williams, y de inmediato se encontró en un entorno altamente competitivo. “En mi temporada de debut terminé tercero en el Campeonato de Pilotos, mientras que Lewis consiguió su cuarto título mundial. Empecé la temporada 2018 sintiéndome el mejor piloto de la parrilla y convencido de que ganaría el título mundial”, recordó Bottas. Sin embargo, la realidad fue otra: Mercedes le pidió varias veces que se apartara para dejar pasar a Hamilton. “¿Sabes las ganas que tenía de decirle que no? Pero tenía que ser un buen compañero. Le dejé pasar y, por supuesto, tuvo una temporada increíble. Él era el campeón. Yo era su compañero”.

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Uno de los momentos clave se dio en el Gran Premio de Hungría, cuando Bottas recibió elogios de Toto Wolff, director de Mercedes, por su labor al contener a los Ferrari para que Hamilton se quedara con la victoria. Bottas confesó que esos comentarios le dolieron. “Hasta el día de hoy, tengo sentimientos encontrados al respecto. No sé cómo responder cuando la gente me pregunta sobre ello, porque Lewis es un piloto increíble y un amigo. No tengo ningún rencor contra Mercedes, ni contra Toto, ni contra nadie. Pero toda la situación... Casi me hizo abandonar el deporte”, reflexionó en una profunda carta publicada en The Players Tribune.

Valtteri Bottas volvió a competir en la F1 (Reuters)

La presión y el rol secundario impactaron de lleno en su salud mental. “Volvió mi antiguo yo. El Valtteri negativo. El Valtteri obsesivo. Leía demasiados comentarios en las redes sociales y empecé a sentirme muy mal conmigo mismo. Por suerte, mi experiencia de 2014 me sirvió para entender lo que estaba pasando y conté con mucho apoyo”. Bottas fue categórico: “Tengo que ser sincero... Estaba deprimido y agotado. Odiaba las carreras. Durante el descanso invernal previo a la temporada 2019, no pensé que fuera a volver”.

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Esa experiencia previa a la que Bottas alude ocurrió en 2014, cuando su identidad giraba completamente en torno a las carreras y sufrió un trastorno alimenticio. “Todo empezó con una dieta sencilla. El equipo Williams preveía un coche con sobrepeso para 2014 y me sugirió que perdiera cinco kilos. Si me ponen un objetivo tan claro, me obsesiono con él. Cuando me dices cinco kilos en dos meses, mi cerebro piensa: ‘¿Cinco? ¿Por qué no diez?’. Así que empecé a comer brócoli al vapor y un poco de coliflor al vapor en casi todas las comidas”. Bottas describió ese periodo como una espiral descendente: “Era como un drogadicto. ‘¡Nunca me había sentido mejor!’ Completamente delirante. La verdadera razón por la que me despertaba tan temprano era que mi cuerpo estaba en modo de inanición”.

Bottas se explayó y habló de su vida personal en una íntima carta (Reuters)

El piloto finlandés experimentó episodios de confusión mental y ataques de ansiedad en multitudes. “Quería estar solo o en el coche. Lo más extraño es que cuando estaba en la parrilla de salida, todo parecía estar bien. Conducía muy bien. Estaba en el podio, sonriendo. Pero luego llegaba a casa y parecía un fantasma”. El desgaste físico y mental llegó a un punto crítico: “La situación empeoró tanto que empecé a tener palpitaciones mientras hacía ejercicio, y mi entrenador supo que algo andaba mal. Estuve negándolo durante mucho tiempo. Les decía a todos que estaba bien”.

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El punto de inflexión llegó tras el accidente de Jules Bianchi en Suzuka. “Estaba sentado en el avión y sentí que ya nada me importaba. Recuerdo que mi ex novia me envió un mensaje deseándome un buen vuelo, y pensé: ‘Si el avión se estrella, ¿a quién le importa? Desapareceré y todo habrá terminado’. Ya no encontraba alegría en nada. Cuando volví a casa, estaba furiosa y muy negativa con todo. Le dije a mi ex: ‘No. Si muero, muero’. En ese momento, me di cuenta de que ya no me importaba lo que me pasara”.

Finalmente, Bottas decidió buscar ayuda profesional. “Empecé a ir al psicólogo y finalmente admití en voz alta que no me encontraba bien. Fue un gran alivio, simplemente decírselo a alguien. Me había agotado por completo, tanto mental como físicamente. Mi psicólogo me dijo: ‘Valtteri, parece que no tienes ningún interés fuera de las carreras. Nada más te da alegría. Eres casi como una máquina’. Tenía razón. Toda mi identidad giraba en torno al coche”.

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A pesar de atravesar esos episodios, Bottas logró reponerse. “Tardé casi dos años en volver a sentirme bien. Es curioso, porque si solo hubieras visto mis carreras, probablemente no te habrías dado cuenta de que algo andaba mal. Por alguna razón, cuando me siento en ese asiento, todo lo demás desaparece”.