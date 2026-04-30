Desarticularon una banda dedicada a las estafas virtuales en el AMBA: cuál era el rol de cada integrante

Así fue el operativo policial desarticular una banda de estafas virtuales y secuestró más de 250.000 dólares

Un importante despliegue de la Policía de la Ciudad en distintos puntos del AMBA concluyó con la desarticulación de una organización que se dedicaba a realizar estafas virtuales. El operativo incluyó 21 allanamientos simultáneos y permitió el secuestro de más de 250.000 dólares, entre dinero en efectivo y criptomonedas.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, la investigación se centró en una banda integrada por dos familias, con ocho miembros imputados y la detención de uno de los involucrados, que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de La Rioja.

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La organización utilizaba esquemas vinculados a criptomonedas y operaba a través de cuevas financieras, sociedades fantasmas y aplicaciones ficticias.

Uno de los domicilios allanados en distintos puntos del AMBA.

La causa, iniciada en 2023 a partir de una denuncia por estafa en Puerto Madryn, Chubut, reveló que la víctima había invertido más de 100 millones de pesos, pero el dinero no fue devuelto tras el primer mes de ganancias.

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La banda ofrecía inversiones en supuestas empresas que cotizaban en la Bolsa y permitía a las víctimas visualizar falsos movimientos financieros a través de una app ficticia especialmente creada para ese fin. Según indicaron las fuentes del caso a este medio, existen al menos 200 damnificados en todo el país y que la cifra podría incrementarse tras el hallazgo de nueva evidencia.

Parte de la documentación secuestrada durante los 21 allanamientos.

El operativo se desplegó en 12 domicilios y oficinas de la ciudad de Buenos Aires, ubicados en los barrios de Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano, además de 9 locaciones en territorio bonaerense, en las localidades de Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.

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Durante los procedimientos, la Policía incautó más de 172.000 dólares en efectivo, criptoactivos por un valor estimado de 80.000 dólares, 6 millones de pesos, cheques, vehículos, notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, dispositivos de almacenamiento y documentación financiera con anotaciones. Parte del botín se encontraba en propiedades que operaban bajo la fachada de agencias de viajes y casas de cambio.

La “Ruta del Dinero Digital”

La investigación permitió reconstruir las maniobras que la banda realizaba para transformar el capital obtenido mediante estafas en activos digitales, la adquisición de vehículos y la importación de electrodomésticos para su posterior venta en canales online.

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Los roles de los integrantes de la organización, además, eran bien marcados: uno de los imputados era responsable de crear empresas ficticias; otros dos administraban inmobiliarias que canalizaban fondos a través de alquileres, y el resto figuraba como titulares de agencias de turismo que funcionaban como centros financieros.

Efectivos policiales incautaron una considerable cantidad de dinero en efectivo, armas de fuego, municiones y dispositivos electrónicos durante un reciente operativo.

Según concluyeron los investigadores, los responsables justificaban la imposibilidad de devolver los fondos a las víctimas alegando restricciones administrativas impuestas por el Banco Central.

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La investigación continúa abierta, con expectativas de identificar más víctimas y avanzar en el análisis de los dispositivos secuestrados, que podrían arrojar nuevos elementos sobre la operatoria y el alcance de la organización.

La División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad coordinó la investigación junto con autoridades judiciales de CABA, provincia de Buenos Aires y Chubut, bajo la articulación del fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson.

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En tanto, en los operativos participaron brigadas de la Dirección Lucha contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad.