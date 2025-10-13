Ciencia

Cuáles son los beneficios para la salud de comer una manzana antes de dormir, según la ciencia

Expertos y estudios recientes resaltan que incorporar esta fruta en la rutina nocturna puede influir positivamente en el bienestar. Qué tener en cuenta, según VeryWell Health

Por Fausto Urriste

Comer una manzana antes de
Comer una manzana antes de dormir ayuda a estabilizar la glucosa y mejora la calidad del sueño, según expertos (Imagen ilustrativa Infobae)

Consumir manzanas antes de dormir se popularizó entre quienes buscan potenciar su bienestar, pero sus efectos son más profundos de lo que aparenta.

Según expertos y estudios citados por VeryWell Health, incorporar una manzana en la rutina nocturna puede influir de forma positiva en la calidad del sueño, la digestión y la salud general, aunque también implica prestar atención a la salud bucal.

Uno de los principales beneficios de comer una manzana antes de acostarse es su capacidad para favorecer el descanso y estabilizar los niveles de glucosa en sangre. Expertos citados por VeryWell Health señalan que quienes consumen más frutas suelen experimentar un sueño de mejor calidad.

La pectina de la manzana
La pectina de la manzana actúa como prebiótico, favoreciendo la digestión y el equilibrio de la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manzanas aportan fibra y polifenoles, compuestos que ayudan a mantener estables los niveles de azúcar, evitando picos y bajadas bruscas que pueden alterar el sueño. A diferencia de otros alimentos, esta fruta favorece la relajación antes de dormir. Se recomienda consumirla entre una y dos horas antes de acostarse.

Gracias a su fibra y polifenoles, la absorción del azúcar se ralentiza, evitando fluctuaciones intensas. En caso de diabetes o dificultades para controlar la glucosa, se sugiere consultar con un profesional antes de establecer este hábito.

Pectina y microbiota: efecto prebiótico y digestión

El impacto de la manzana se extiende a la digestión y el equilibrio intestinal, principalmente por la pectina, una fibra soluble fundamental para el funcionamiento del sistema digestivo.

Los antioxidantes y fitoquímicos de
Los antioxidantes y fitoquímicos de la manzana contribuyen a reducir la inflamación y fortalecer el sistema inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según VeryWell Health, la pectina actúa como prebiótico, alimentando las bacterias beneficiosas del intestino. Una microbiota diversa contribuye a una mejor digestión, fortalece el sistema inmunológico y puede influir de manera positiva en el estado de ánimo y el metabolismo.

Acción antiinflamatoria y antioxidante

Otro aspecto relevante es la acción antiinflamatoria de la manzana. Ensayos recientes vincularon su consumo habitual con la reducción de ciertos marcadores inflamatorios.

Una investigación internacional también respalda que los polifenoles de la manzana —y de otras frutas— pueden tener efectos directos sobre la calidad del sueño. El artículo publicado en Sleep Medicine Reviews, señala que estos compuestos antioxidantes participan en la modulación de procesos neurofisiológicos relacionados con el descanso, la inflamación y el equilibrio metabólico, sugiriendo su potencial como herramientas complementarias para promover un sueño saludable en adultos sanos

Consumir manzanas por la noche
Consumir manzanas por la noche ayuda a controlar el apetito y reduce los antojos nocturnos de alimentos procesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque una sola fruta no compensa hábitos poco saludables, sus antioxidantes y fitoquímicos pueden ayudar a disminuir la inflamación a largo plazo, contribuyendo al bienestar general.

Control del apetito y gestión de los antojos nocturnos

La manzana se destaca como un recurso eficaz frente a los antojos nocturnos. Su alto contenido de fibra y el hecho de que requiere mayor masticación por su textura, generan una sensación de saciedad superior a la de snacks procesados o dulces.

Esto reduce la búsqueda de otros alimentos antes de dormir. Para quienes suelen desear postres al final del día, los expertos consultados por VeryWell Health recomiendan optar por una manzana como una alternativa saludable.

Precauciones para la salud bucal

La manzana es una alternativa
La manzana es una alternativa saludable a los postres, pero requiere atención a la higiene bucal para evitar caries (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todo son ventajas. Comer manzanas antes de dormir implica prestar atención a la higiene bucal. Los azúcares naturales alimentan las bacterias orales si permanecen en los dientes durante la noche, aumentando el riesgo de caries. Por esta razón, se aconseja cepillarse los dientes antes de acostarse.

Además, la acidez de la manzana puede afectar el esmalte dental. Si se consume la fruta por la noche, algunos especialistas recomiendan esperar alrededor de 30 minutos antes del cepillado para no dañar el esmalte.

Las personas propensas a las caries deben consultar con su odontólogo para definir el mejor momento del cepillado.

Un elemento más dentro de una rutina saludable

Especialistas recomiendan esperar 30 minutos
Especialistas recomiendan esperar 30 minutos tras comer manzana antes de cepillarse los dientes para proteger el esmalte dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos consultados por VeryWell Health enfatizan que la manzana solo es un componente dentro de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Una mediana equivale a una taza de fruta, contribuyendo a la recomendación diaria de entre una y media y dos tazas de frutas, así como dos o tres tazas de verduras.

Este hábito no sustituye la importancia de un descanso suficiente, una hidratación adecuada y la variación alimentaria. Si existen dificultades con la dieta o el sueño, la consulta a un profesional en salud puede hacer la diferencia.

Incluir una manzana antes de dormir puede formar parte de una rutina saludable, siempre acompañada de otros hábitos beneficiosos como el descanso reparador, la hidratación y la gestión emocional.

