Sociedad

La ANMAT rechazó un producto de limpieza “anti-mufa” para el Mundial

El organismo no pudo corroborar que el líquido tuviera realmente propiedades para espantar la mala suerte. El trámite originó la reacción del Ministro de Modernización, Federico Sturzenegger

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Botella de suavizante Poett rosa con etiqueta 'ANTI-MUFA' y alusiones al Mundial de fútbol, incluyendo trofeos y una camiseta de Argentina.
El cloro "anti-mufa" rechazado por la ANMAT (imagen generada con IA)

La ANMAT le dijo no a un producto de limpieza de Clorox con propiedades “anti-mufa” porque no pudo demostrar que efectivamente espantaba la mala suerte. El dato lo reveló este jueves el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en un tuit que rápidamente se volvió viral y que disparó el debate sobre el alcance de los controles regulatorios en la Argentina.

Según publicó Sturzenegger en su cuenta de X, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) elevó un informe al titular del organismo, Luis Fontana, para no autorizar la venta de un desodorante de ambientes llamado Poett Anti-Mufa, que la empresa quería lanzar al mercado en el marco del Mundial de Fútbol 2026. El argumento del organismo: la firma no había aportado evidencia científica que respaldara las propiedades antimufa del producto.

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“EL ESTADO ES EL MAL EN ESTADO PURO II”, escribió el ministro al inicio de su publicación, en la que relató el episodio con ironía y lo cerró con el sello libertario “VLLC” (Viva la Libertad, Carajo). La denuncia del funcionario apunta a lo que considera una burocracia regulatoria que va más allá de su función sanitaria.

“Es ridículo que alguien de la Anmat haya destinado su tiempo a realizar un informe prohibiendo la venta de un Poett anti-mufa porque no está demostrada su capacidad anti-mufa. El mensaje es una crítica a lo descabellado que resulta eso”, explicaron desde el entorno del funcionario.

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El caso pone en el centro de la escena a la ANMAT, organismo que en los últimos meses estuvo bajo la lupa del propio gobierno. En junio de 2025, Sturzenegger había celebrado la eliminación de 60 trámites administrativos dentro del ente regulador, y aseguró que algunas de las exigencias suprimidas eran “insólitas”, como la verificación presencial de reformas edilicias en plantas extranjeras. “Para tener mejor salud necesitamos reducir los costos burocráticos del sistema”, afirmó en esa oportunidad.

Fontana asumió la conducción de la ANMAT en enero de 2026, tras la renuncia de Agustina Bisio. Su designación se formalizó mediante el Decreto 3/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones. Médico cirujano egresado de la Universidad de Buenos Aires, Fontana tiene formación complementaria en administración de empresas de salud y dirección estratégica.

Poett es una marca de limpieza del hogar que pertenece al Grupo Ayudín, empresa que en 2024 adquirió las operaciones de The Clorox Company en Argentina, Uruguay y Paraguay. La compañía produce sus aerosoles en una planta ubicada en el departamento de Chimbas, San Juan, que abastece tanto al mercado local como a una decena de países en América Latina y Asia-Pacífico.

El tuit de Sturzenegger se inscribe en una serie de publicaciones con las que el ministro suele documentar lo que considera excesos del aparato estatal. Desde que asumió la cartera de desregulación, acumula más de 540 normas de desregulación y la eliminación o modificación de más de 2.500 normativas, según los datos del propio ministerio a marzo de 2026.

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