El Salvador se consolida como motor turístico de Centroamérica y líder en recuperación post-pandemia

Con una generación estimada de $3,600 millones en divisas, el turismo se convierte en el pilar fundamental del desarrollo salvadoreño este año. Foto Infobae/Rudy Quiroz / AFP

En 2026, lo que fue una meta ambiciosa se ha transformado en un hecho constatado: El Salvador se ha consolidado como el motor turístico más dinámico de Centroamérica.

Tras cerrar 2025 con 4.1 millones de visitantes, el país no solo ha recuperado los niveles post-pandemia, sino que ha superado a potencias tradicionales como Costa Rica y Panamá en ritmo de crecimiento y capacidad de recuperación.

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La Organización Mundial del Turismo, ahora ONU Turismo, lo reconoció en su barómetro de 2024 como el país con la recuperación más rápida de la región, situándolo en una posición destacada a nivel global, junto a naciones como Catar.

El auge turístico salvadoreño responde a una estrategia articulada que combina la seguridad como valor central y una política técnica impulsada por el Ministerio de Turismo y la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR).

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Según explicó Alejandra Durán, directora ejecutiva de CORSATUR, en Canal Diez, este nuevo modelo ha permitido que El Salvador multiplique la llegada de visitantes y diversifique su perfil, dejando atrás la dependencia de un solo tipo. Entre los mercados naturales, Guatemala y Honduras se mantienen como los principales emisores.

La directora ejecutiva de CORSATUR, Alejandra Durán, durante su participación en el programa Entrevista AM de Canal Diez (Cortesía Entrevista AM).

De acuerdo con datos de CORSATUR, en el primer cuatrimestre de 2026 han llegado más de 748,000 visitantes guatemaltecos, un 69% más que el año anterior. El mercado estadounidense representa el 25% de las divisas turísticas, impulsado por la conectividad directa con más de 25 ciudades de Estados Unidos.

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La conquista del mercado europeo ha cobrado fuerza con la llegada de misiones de turoperadores de Alemania, Austria y Suiza. Estos operadores han comenzado a integrar a El Salvador en circuitos multidestino bajo la iniciativa Mundo Maya, lo que abre la puerta a turistas europeos que buscan explorar la región en conjunto.

Para sostener la afluencia de visitantes, CORSATUR ejecuta campañas diferenciadas y adaptadas a cada mercado objetivo. No se utiliza el mismo discurso para un surfista de California que para un turoperador de Madrid. Se desarrollan fan trips con periodistas e influencers, quienes transmiten la transformación del país y ayudan a modificar la percepción internacional sobre la seguridad y las oportunidades para el turismo.

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El Centro Histórico de San Salvador se posiciona como el segundo destino más visitado del país, operando con horarios extendidos y seguridad garantizada las 24 horas (Cortesía MITUR).

Estrategia turística basada en tres pilares

La directora ejecutiva de CORSATUR, Alejandra Durán, subraya que el crecimiento se sostiene sobre tres ejes fundamentales, que son:

Infraestructura pública, con inversión en carreteras, conectividad eléctrica y renovación de espacios públicos, entre ellos parques y el Malecón del Puerto de La Libertad. Esto ha proporcionado la base para que el país reciba turistas en condiciones óptimas. El desarrollo del sector productivo es el segundo pilar. La mejora de la infraestructura ha incentivado la apertura de nuevas empresas turísticas y comerciales.

Un ejemplo es el Centro Histórico de San Salvador, donde han surgido 55 nuevas empresas que han creado más de 4,500 empleos directos, según puntualizó la directora.

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El tercer pilar es la formalización y calidad. El Registro Nacional de Turismo ya cuenta con más de mil empresas inscritas. Además, se ha priorizado la certificación de 323 guías autorizados para asegurar que la narrativa histórica sea precisa y que el servicio cumpla con estándares internacionales. Esta estrategia busca no solo aumentar la cantidad de visitantes, sino también elevar la calidad de la experiencia ofrecida.

El Salvador implementa una estrategia turística integral basada en infraestructura, desarrollo productivo y formalización, resultando en más de 4,500 empleos directos en el Centro Histórico de San Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización de eventos de clase mundial ha sido decisiva para mostrar la seguridad y la capacidad logística de El Salvador. El país ha sido anfitrión de certámenes como Miss Universo, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pruebas deportivas como Ironman, Oceanman y campeonatos de surf avalados por la World Surf League. Estos encuentros convierten a los atletas y asistentes en nuevos promotores del destino.

Alejandra, enfatizó que la capacitación y certificación de guías y empresas forman parte de la apuesta por la calidad y la seguridad. El énfasis en la hospitalidad y el cumplimiento de estándares internacionales ha sido una de las claves para transformar la percepción del país.

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