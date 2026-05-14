Banco Macro lanzó un fondo para invertir en activos internacionales desde la Argentina

Pilar Gómez Bravo, CFA de MFS y Mateo Brito, Presidente de Macro Fondos

El Banco Macro, mediante Macro Fondos, presentó una nueva opción dirigida al mercado internacional: PINT, Fondo Pionero Internacional. Esta iniciativa permite a los ahorristas invertir en activos del exterior a través del mercado de capitales argentino.

El fondo canalizará inversiones hacia productos gestionados por MFS Investment Management, una de las principales firmas globales del sector, reconocida por lanzar el primer fondo de inversión abierto en Estados Unidos hace más de un siglo.

PUBLICIDAD

Macro Fondos ocupa actualmente el cuarto puesto entre las administradoras de Fondos Comunes de Inversión del país, con un volumen administrado cercano a los 6 billones de pesos. Con este lanzamiento, la familia de fondos Pionero suma 37 instrumentos para los inversores, que incluyen opciones de Money Market, Renta Fija, Renta Variable y Mixta.

“Para Banco Macro, este lanzamiento es muy positivo porque continúa impulsando el desarrollo de nuestro mercado de capitales. A este nuevo fondo en dólares de la familia Pionero podrán acceder los inversores calificados. El objetivo principal es brindarle a nuestros clientes la posibilidad de buscar alternativas a nivel global dentro del mercado de capitales argentino, con las ventajas de estar en un Fondo local”, afirmó Mateo Brito, presidente de Macro Fondos de Banco Macro.

PUBLICIDAD

“Lo que estamos buscando con este nuevo Fondo Pionero es darle una alternativa internacional a nuestros clientes, de baja volatilidad, ventajas impositivas y con un perfil conservador, y de esta forma construir un eslabón más en el acompañamiento de Macro en el desarrollo de sus inversiones”, agregó Brito.

“En MFS nos complace acompañar a Banco Macro y formar parte de este programa innovador, con el objetivo de ampliar el acceso al mercado de capitales para los inversores argentinos”, afirmó Stephan Von Hartenstein, director de LatAm para MFS.

PUBLICIDAD

Según Mateo Brito, el nuevo fondo "es una alternativa internacional para nuestros clientes, de baja volatilidad, ventajas impositivas y con un perfil conservador"

El Fondo Pionero Internacional, disponible para quienes operan con dólares cable, permite canalizar ahorros en moneda extranjera hacia instrumentos del exterior.

Esta alternativa se incorpora a las opciones ya existentes de la entidad y está destinada a inversores calificados interesados en asumir un riesgo moderado, con el objetivo de obtener retornos superiores sin una exposición elevada a la volatilidad.

PUBLICIDAD

Los atribuots claves del nuevo Fondo Pionero Internacional, explicaron en la empresa, son:

Operatoria simplificada: Se gestiona directamente a través de Macro Fondos, eliminando la necesidad de abrir cuentas o contratar brókers extranjeros.

Tratamiento impositivo: El instrumento está exento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

Cartera global: Combina deuda de mercados desarrollados y emergentes, abarcando diversos sectores y geografías.

Disponibilidad: Se suscribe en dólares, con un horizonte de mediano plazo y rescate en 48 horas (T+2).

El lanzamiento de nuevas alternativas de inversión responde a una tendencia en el mercado financiero local de diversificar productos y acercar a los inversores oportunidades que hasta hace pocos años resultaban de acceso limitado. La integración con gestoras internacionales permite a los inversores acceder a instrumentos que replican estándares y prácticas globales, abriendo el abanico de posibilidades en la administración de carteras.

PUBLICIDAD

La búsqueda de diversificación y resguardo de valor llevó a bancos y administradoras a ofrecer soluciones alineadas con las preferencias de los inversores calificados, con la posibilidad de operar en moneda extranjera sin la necesidad de recurrir a estructuras complejas en el exterior.

Dicky Muñoz, CEO de Macro Fondos, Pilar Gómez Bravo, CFA de MFS, Mateo Brito, Presidente de Macro Fondos y Juan Parma, CEO de Banco Macro

El diseño de productos como el Fondo Pionero Internacional apunta a facilitar estos procesos, centralizando la operatoria a través de plataformas locales y bajo regulación argentina.

PUBLICIDAD

Vale mencionar que recientemente el Banco Macro conmemoró sus 20 años de presencia en la Bolsa de Nueva York con una ceremonia realizada en Wall Street, donde sus principales directivos participaron del tradicional toque de campana de apertura del mercado.

La entidad financiera comenzó a cotizar en la New York Stock Exchange en 2006 mediante ADRs bajo el símbolo “BMA”, convirtiéndose en uno de los bancos privados argentinos con mayor visibilidad internacional.

PUBLICIDAD