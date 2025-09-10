Salud

¿Comer una manzana al día es realmente bueno para la salud?

La costumbre de consumir esta fruta a diario se asocia popularmente con múltiples beneficios para el bienestar. Informes de BBC y Harvard analizan qué se sabe realmente sobre este hábito y sus posibles ventajas nutricionales

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
El proverbio 'una manzana al
El proverbio 'una manzana al día mantiene alejado al médico' tiene origen galés y se popularizó globalmente (Imagen ilustrativa Infobae)

El conocido proverbio “una manzana al día mantiene alejado al médico” logró cruzar generaciones y fronteras, pero ¿realmente tiene fundamento científico? La BBC abordó esta cuestión revisando investigaciones recientes y recopilando la visión de expertos en nutrición y biología vegetal.

El dicho tiene su origen en un proverbio galés del siglo XIX, que aconsejaba comer una manzana antes de dormir para evitar la visita del doctor. Con los años, la frase se simplificó y transformó en un lema global sobre los supuestos beneficios de la fruta.

Actualmente, la manzana es una de las frutas más consumidas a nivel mundial, con una producción anual de casi 100 millones de toneladas, y su imagen suele asociarse a hábitos saludables y prevención de enfermedades.

¿Qué aporta la manzana en términos nutricionales?

Desde la perspectiva nutricional, la manzana se destaca por su contenido en fitoquímicos, especialmente flavonoles y polifenoles como las antocianinas y la floridzina. Las antocianinas, responsables del color rojo en ciertas variedades, tienen vínculos con una mejor salud cardiovascular.

Las manzanas aportan flavonoles, polifenoles
Las manzanas aportan flavonoles, polifenoles y fibra, que contribuyen a la salud cardiovascular y al control del colesterol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la floridzina ayuda a regular la glucosa en sangre. Además, contiene abundante fibra, principalmente pectina, que contribuye a reducir el colesterol LDL y a estabilizar los niveles de azúcar en sangre al limitar la absorción de grasas y azúcares.

Beneficios comprobados por la ciencia

La ciencia respalda algunos de estos beneficios: una revisión de cinco estudios asoció el consumo habitual de manzanas con una reducción del 18% en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Otra revisión, que incluyó 18 estudios, concluyó que mantener el consumo regular de manzanas o sus derivados favorece la reducción del colesterol si el hábito se sostiene durante más de una semana.

Estudios científicos asocian el consumo
Estudios científicos asocian el consumo regular de manzanas con menor riesgo de diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, una dieta rica en alimentos vegetales puede disminuir el riesgo de cáncer hasta en un 40%, según investigaciones citadas por la BBC, gracias a los compuestos bioactivos presentes en la fruta. Varios estudios incluso han relacionado la manzana con un menor riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, asma, diabetes y obesidad.

La Escuela de Salud Pública de Harvard señala que las manzanas son una excelente opción dentro de una dieta saludable. Harvard recomienda consumir frutas enteras como la manzana, en lugar de jugos, para aprovechar por completo su contenido de fibra y nutrientes. Integrar manzanas en la alimentación diaria puede ser un hábito beneficioso siempre que se acompañe de una dieta equilibrada y variada, rica en alimentos vegetales y baja en azúcares añadidos.

¿Menos visitas al médico por comer manzanas?

En cuanto a la relación directa entre el consumo de manzanas y las consultas médicas, la BBC menciona un estudio que analizó los hábitos alimenticios de casi 9.000 personas en Estados Unidos. Se observó que quienes consumían manzanas eran más saludables, pero no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la frecuencia de visitas al médico al tener en cuenta factores como nivel educativo y tabaquismo.

Un estudio en Estados Unidos
Un estudio en Estados Unidos no halló menos visitas al médico por comer manzanas, pero sí menor uso de medicamentos recetados

Matthew Davis, profesor asociado adjunto de epidemiología en la Facultad de Medicina Dartmouth Geisel, aclaró que la relación entre comer manzanas y evitar al médico es compleja, ya que muchos acuden a consultas preventivas. Sin embargo, el estudio sí mostró que quienes comían manzanas a diario tenían menor probabilidad de necesitar medicamentos recetados, incluso después de ajustar por diferencias socioeconómicas.

Por ejemplo, un estudio con 40 participantes mostró una reducción del colesterol a partir del consumo de dos manzanas al día.

Recomendaciones sobre el consumo de la manzana

Sobre la mejor forma de comer la manzana, Harvard recomendó no pelarla, porque la mayor parte de los polifenoles se encuentra en la piel. El color de la piel no influye de forma relevante en sus beneficios: tanto los polifenoles responsables del color rojo como los que dan el tono verde resultan saludables.

Deliciosas manzanas verdes y rojas
Deliciosas manzanas verdes y rojas frescas rociadas con gotas de agua, colores vibrantes y saturados(Imagen ilustrativa Infobae)

La revisión de la BBC concluye que comer una manzana al día no garantiza menos visitas al médico, pero puede favorecer una mejor salud general y una menor necesidad de medicamentos, siempre que forme parte de una dieta variada y rica en alimentos vegetales. Según los expertos consultados, la clave está en la diversidad y el equilibrio alimentario, más allá del consumo exclusivo de una sola fruta.

Temas Relacionados

Beneficios de la manzanaflavonolesEstudios científicos sobre nutriciónConsumo de frutas y saludUniversidad Estatal de Middle TennesseeUniversidad de VeronaPrevención de enfermedades crónicasBBCNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Calentar los músculos antes del ejercicio mejora la velocidad y la potencia, según nuevos estudios

Investigaciones recientes demostraron que elevar la temperatura muscular antes de entrenar mejora el rendimiento, especialmente en ejercicios de velocidad y explosividad

Calentar los músculos antes del

5 hábitos que dañan la salud intestinal, según expertos

Especialistas consultados por Real Simple señalan que acciones cotidianas suelen alterar el equilibrio del microbioma intestinal, afectando la digestión y el bienestar general, aunque muchas veces pasan desapercibidas

5 hábitos que dañan la

Cuáles son los frutos secos con más proteínas y nutrientes para sumar al consumo diario

Algunos alimentos de origen vegetal destacan por su aporte de compuestos esenciales para el organismo en la alimentación cotidiana. Verywell Health señala cuáles concentran los valores más altos

Cuáles son los frutos secos

5 factores claves detrás de la caída del cabello y las estrategias más efectivas para detenerla

Especialistas consultados por The Independent señalaron causas como cambios hormonales, deficiencias nutricionales o estrés, y ofrecieron pautas basadas en evidencia para mantener la salud del cuero cabelludo y la fortaleza capilar

5 factores claves detrás de

El valor nutricional del tomate

Estudios de universidades y organismos internacionales revelan que su consumo habitual puede reducir riesgos cardiovasculares, mejorar la función intestinal y aportar nutrientes fundamentales para el bienestar general

El valor nutricional del tomate
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reclamaron justicia por la joven

Reclamaron justicia por la joven que fue encontrada muerta en un ropero en Córdoba: “Nadie merece morir de esa manera”

Reconstruyeron los movimientos de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

El truco con limón para eliminar la grasa del horno

Un argentino se hizo pasar por refugiado cubano para tener la ciudadanía de Estados Unidos y ahora podrían revocársela

El valor nutricional del tomate

INFOBAE AMÉRICA
Polonia calificó de “provocación a

Polonia calificó de “provocación a gran escala” la incursión de drones rusos y pidió una acción coordinada de la OTAN

Nepal extendió el toque de queda tras los violentos disturbios que dejaron 25 muertos y forzaron la renuncia del gobierno

Tensión en Francia: bloqueos, barricadas y enfrentamientos en el arranque de las protestas contra el ajuste económico

Una defensa de la Constitución de Estados Unidos tal como es

Ucrania acusó a Putin de “ampliar su guerra” y alertó sobre nuevas provocaciones a Occidente tras la violación del espacio aéreo polaco

TELESHOW
Graciela Borges, Asif Kapadia, Juan

Graciela Borges, Asif Kapadia, Juan Gatti y los magistrados del Juicio a las Juntas recibirán el doctorado Honoris Causa en FIC.UBA 2025

Yanina Latorre apuntó contra Lola del Carril tras su respaldo a Sofía Martínez: “Antes tenía otra personalidad”

La confesión de Maru Botana que sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Tengo muy buen olfato”

Quién es Ransom, el mutante argentino de X-Men que le compartió un mate a Wolverine en el último cómic de Marvel

Se filtraron fotos de Luciana Salazar para una plataforma para adultos: la recreación de la Chocoluli