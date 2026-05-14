45 segundos de terror en Villa Santa Rita: motochorros golpearon y arrastraron por la vereda a un delivery de dólares

Este video es la cobertura noticiosa de un robo. Las imágenes de seguridad registran el ataque de dos individuos en moto a un motociclista frente a un edificio en Villa Santa Rita. La víctima, que realizaba un delivery de dólares, es agredida y despojada de una mochila en la vereda. El hecho ocurrió a la vista de otros vehículos y peatones en la vía pública. El reporte televisivo muestra al periodista informando sobre el incidente.

El barrio porteño de Villa Santa Rita volvió a ser escenario de un violento asalto a un repartidor de dólares este lunes, cuando la víctima fue abordada por cuatro delincuentes armados mientras estacionaba su moto en la puerta de un edificio, en un ataque de similares características al que ocurrió a pocas cuadras durante el mes de abril.

Una cámara de seguridad instalada en el frente de la torre a la que se dirigía el damnificado registró el impactante castigo que sufrió el trabajador, a quien golpearon, le dieron patadas en la cabeza y lo arrastraron por la vereda.

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Según muestra el timer de la cámara que filmó el robo, eran las 12:40 del mediodía cuando el repartidor llegó al punto de destino, ubicado en Helguera al 1400, a unas cinco cuadras del cruce de las avenidas Juan B. Justo y Nazca.

Las imágenes que encabezan esta nota exhiben que la víctima, vestida con una campera roja y aún con su casco puesto en la cabeza, observaba algo en la parte trasera de su moto. De repente, fue sorprendido por cuatro asaltantes que también circulaban en moto y con sus cascos colocados para ocultar sus rostros.

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La víctima intentó resistirse al robo.

El modus operandi de la banda quedó expuesto en la grabación: mientras dos delincuentes descendieron de las motos y se ocuparon de atacar a la víctima con golpes de puño, empujones y patadas, los conductores asignados aguardaban en la calle a modo de “campana”.

Ante la vista de un transeúnte que justo caminaba por la cuadra donde ocurrió el robo, y que por una cuestión de segundos salió ileso, los asaltantes necesitaron apenas 45 segundos para reducir al repartidor, que trató de resistirse al robo de su mochila, pero finalmente su intento fue en vano.

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Ya con el botín en su poder, los atacantes se subieron a las motos de sus cómplices y escaparon a toda velocidad en dirección a la avenida Álvarez Jonte.

El repartidor fue golpeado y arrastrado por la vereda hasta que los delincuentes pudieron sacarle la mochila.

Al recibir el alerta del hecho, personal de la Comisaría Vecinal 11 A de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar y entrevistó a la víctima, un hombre de 37 años. Durante su relato, según precisaron fuentes policiales a Infobae, el delivery relató que mientras circulaba en su moto, una Honda Elite negra, detuvo su marcha y fue sorprendido por cuatro ladrones que circulaban en dos motos.

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Según denunció, los delincuentes lo forcejearon y le sustrajeron una mochila negra que contenía una suma de dinero que no pudo ser determinada.

En el hecho interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, que labró actuaciones por robo a pesar de que la víctima, según confiaron fuentes policiales a este medio, se negó a brindar su declaración en la sede judicial.

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El antecedente

A principios de abril, un hombre sufrió un violento robo a plena luz del día en el barrio de Villa Santa Rita y la secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad. El episodio, que involucró a dos motochorros y derivó en lesiones en la cabeza de la víctima, se produjo en la puerta de un edificio sobre la calle San Blas, donde el hombre aguardaba con su mochila y su teléfono móvil.

Según informó el portal SM Noticias en ese momento, el hecho ocurrió en la intersección de San Blas y Argerich, apenas pasadas las 15, cuando dos personas en una motocicleta se detuvieron en la vereda.

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El joven estaba parado en la puerta de un edificio cuando fue sorprendido por los delincuentes.

Uno de los atacantes descendió y se dirigió sin dudar hacia el hombre, que parecía estar esperando ser recibido en el edificio. La víctima fue agredida con lo que parecía a primafacie la culata de un arma de fuego, aunque no se descarta el uso de armas blancas, mientras un segundo hombre presenciaba el asalto a escasa distancia sin ser abordado.

El damnificado intentó resistir el robo. Al percibir la amenaza, lanzó un sobre hacia un costado y dejó la mochila en el suelo. Los ladrones tenían un objetivo claro: la mochila y el sobre, que presuntamente contenía dinero en efectivo. El forcejeo resultó en golpes reiterados sobre la cabeza del joven, quien tras separarse del agresor, recogió su teléfono móvil caído durante la pelea. El asaltante, en tanto, escapó con las pertenencias.

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Una vecina, alertada por los gritos, llamó al 911 y radicó la denuncia ante la Policía de la Ciudad. Personal de la Comisaría Vecinal 11 A se presentó en la escena y constató la gravedad del ataque.

Según las primeras versiones recogidas por el medio anteriormente mencionado, los delincuentes actuaron con información certera acerca de una transacción que la víctima habría realizado o planeaba concretar en la zona, lo que explicaría la precisión en el blanco elegido.

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La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo del Dr. Togni y con la Secretaría del Dr. Patrao, que dispuso la intervención de la División Investigaciones Comunales 11 para avanzar en la identificación y captura de los sospechosos. Hasta el momento, la víctima no prestó declaración ante la justicia.