El Salvador

El uso de sucedáneos de leche materna implica un costo anual de tres mil dólares por familia en El Salvador

Una consejera del Centro de Apoyo de Lactancia Materna advirtió durante una entrevista que la compra de sucedáneos representa costos elevados anuales, además de riesgos para la salud y presiones sobre el sistema sanitario público salvadoreño

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Un biberón con leche y leche en polvo con cuchara medidora sobre una encimera de madera, iluminado por luz natural.
El costo anual de sucedáneos de la leche materna afecta principalmente a los hogares de bajos recursos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso creciente de sucedáneos de la leche materna implica un costo económico estimado en al menos tres mil dólares por familia cada año solo en la compra de fórmulas infantiles, según advirtió Geraldine Blanco, consejera del Centro de Apoyo de Lactancia Materna (CALMA), durante la entrevista Enfoque transmitida por Canal 8 en El Salvador.

Además del impacto financiero, la especialista remarcó que la sustitución de la leche materna conlleva riesgos en la salud de los bebés y genera gastos adicionales al sistema público de salud por el aumento de enfermedades infantiles asociadas.

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De acuerdo con la vocera de CALMA, el precio de una lata de fórmula infantil en El Salvador ha subido de quince a más de veinticinco dólares en los últimos años, lo que eleva el gasto anual familiar solo en leche artificial a cifras cercanas a los tres mil dólares.

Blanco precisó que este cálculo no incluye otros desembolsos vinculados, como agua, electricidad, biberones o atención sanitaria por enfermedades prevenibles mediante la lactancia.

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“Ese dinero que canalizo para sucedáneos de la leche materna está limitando a mi familia en otros aspectos, como alimentación y recreación”, subrayó la consejera, quien destacó que estos costos afectan especialmente a los hogares de ingresos medios y bajos.

La lactancia materna se destaca por ser el alimento ideal para el recién nacido, favoreciendo su desarrollo físico y cognitivo.
La lactancia materna se destaca por ser el alimento ideal para el recién nacido, favoreciendo su desarrollo físico y cognitivo.

Blanco, que fue invitada a la entrevista Enfoque en el marco de la celebración del Día de la protección de la lactancia materna, que se realiza cada 21 de mayo en el país, destacó en el espacio televisivo la lactancia materna como alimento clave para los bebés.

La lactancia materna es reconocida por la evidencia científica como la alimentación idónea para el recién nacido, ya que se adapta a las necesidades individuales del bebé, favorece su desarrollo físico y cognitivo, y contribuye a mejorar la calidad de vida de la sociedad. “La leche materna es irreemplazable, pues contiene elementos vivos que ninguna fórmula puede igualar”, sostuvo Blanco. El proceso no solo implica el acto de amamantar, sino también el acompañamiento y protección de la madre por parte del entorno familiar y social.

Blanco explicó que el éxito de la lactancia materna no depende únicamente de la decisión personal de la madre, sino del respaldo de un entorno protector. “No basta con que la mujer quiera amamantar. Se necesita que la familia, la pareja y la sociedad conozcan y respeten sus derechos”, expresó la consejera, quien enfatizó la importancia de la legislación vigente en El Salvador que protege el derecho a la lactancia y garantiza medidas como la hora de permiso laboral para extraerse leche y la prohibición de despidos durante los primeros seis meses tras la licencia de maternidad.

El entorno comercial y la publicidad sobre sucedáneos influyen de forma significativa en la decisión de las madres. Blanco advirtió que los algoritmos de redes sociales y la normalización del uso de fórmulas pueden desinformar e impulsar a las familias a optar por alternativas que deberían ser la excepción y no la regla, como el caso de madres con VIH, en quimioterapia o fallecidas.

Los bancos de leche materna están regulados por el Ministerio de Salud en El salvador./ (Shutterstock)
Los bancos de leche materna están regulados por el Ministerio de Salud en El salvador./ (Shutterstock)

La consejera de CALMA señaló que la extracción y almacenamiento de leche materna requiere técnica, información y acompañamiento oportuno para prevenir complicaciones como mastitis, congestión mamaria o grietas en los pezones.

“La lactancia materna no debe doler. Si aparece dolor, hay que revisar la técnica y buscar asesoría”, afirmó. La organización ofrece asesoría presencial y virtual, además de talleres y consejería personalizada que permiten a las madres instaurar y continuar la lactancia aun en situaciones complejas, como separación hospitalaria.

Un aspecto destacado en la entrevista fue la función de los bancos de leche humana en El Salvador, regulados por el Ministerio de Salud y presentes en hospitales de la red pública.

Blanco detalló que la leche donada es gratuita, pasa por estrictos controles de calidad y está destinada principalmente a bebés prematuros y con bajo peso, quienes presentan mayor vulnerabilidad. De acuerdo con la consejera, “las madres donantes no solo entregan leche, entregan vida”, ya que este alimento contribuye a la recuperación y supervivencia de neonatos con complicaciones.

La especialista puntualizó que la donación de leche está normada y supervisada, e incluye entrevistas, exámenes físicos y procesos de pasteurización para garantizar la seguridad del producto.

Los bancos de leche no solo aportan un alimento seguro, sino que permiten aliviar la carga económica de las familias y reducir la presión sobre el sistema sanitario estatal, que enfrenta mayores costos por enfermedades asociadas a la falta de lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda estas iniciativas, subrayando el valor inigualable de la leche humana en el desarrollo infantil.

El acompañamiento técnico y empático, la información adecuada sobre los derechos de las madres, la existencia de normativas específicas y la labor de entidades como CALMA han permitido avances importantes en la promoción de la lactancia materna en El Salvador.

Según Blanco, el trabajo conjunto de la familia, el personal sanitario y las redes de apoyo es clave para que cada mujer logre una maternidad plena y segura, con acceso a la mejor alimentación posible para su bebé.

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