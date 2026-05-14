Alta producción, baja aprobación: el retrato legislativo del Congreso de Guatemala en los primeros meses de 2026

El Congreso de Guatemala impulsó leyes diversas sobre subsidios, reformas fiscales, protección social, modernización institucional y tecnología durante su primer periodo de sesiones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los primeros cuatro meses y medio de 2026, el Congreso de Guatemala exhibió una intensa producción parlamentaria: 75 iniciativas de ley fueron sometidas a consideración, mientras solo cuatro se tradujeron en decretos.

Este desbalance entre actividad propositiva y capacidad de consenso refleja la fragmentación política de la legislatura y subraya las dificultades del sistema para responder ágilmente a las demandas sociales y económicas del país, según revela un informe parlamentario consultado por Infobae.

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El Congreso de Guatemala aprobó solo una de 13 iniciativas sobre combustibles en 2026

Entre el 12 de enero y el 11 de mayo de 2026, el Congreso registró un conjunto de 75 proyectos de ley, pero apenas cuatro lograron completar todo el proceso hasta convertirse en leyes formales, detalla el análisis de Infobae con base en el reporte oficial del Legislativo.

En este período, el tema de los combustibles concentró la mayor atención. Trece propuestas distintas —presentadas por bloques como VAMOS, UNE, VALOR, VIVA, TODOS, VOS y diputados independientes— dedicaron sus esfuerzos a establecer medidas de alivio para el precio del diésel, gasolina y gas propano.

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El Gobierno de Guatemala implementa un subsidio temporal a los combustibles para mitigar el alza internacional de precios, financiándolo con redistribución presupuestaria y sin afectar programas sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las iniciativas se titularon desde Ley de Apoyo Temporal para Consumidores de Combustibles hasta Ley de Estabilización de Precios y Protección de la Economía Familiar, lo que evidencia la dificultad del Congreso para articular posiciones comunes frente a temas de interés nacional.

De ese bloque de 13 propuestas, únicamente la iniciativa 6756 alcanzó rango de decreto, con fecha de aprobación el 14 de abril. Esta norma dispuso un apoyo de emergencia a los consumidores de diésel y gasolinas ante el incremento de precios en el mercado interno.

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El contraste entre el volumen de iniciativas y su escasa aprobación es notorio: solo 5.3 % de los proyectos introducidos en el período analizado lograron convertirse en ley. De las iniciativas restantes, trece no superaron el primer debate en el pleno y otras dos —la 6705 y la 6707, ambas sobre reformas tributarias— llegaron a la instancia de aprobación por artículos, siendo promulgadas bajo el decreto 013-2026 el 28 de abril.

Seguridad, justicia y áreas sociales: ejes temáticos con baja concreción legislativa

La agenda de seguridad y justicia ocupó un lugar destacado en la producción legislativa, aunque sin éxito en la aprobación de leyes. La iniciativa 6719, respaldada por más de 30 diputados de 12 bloques, buscaba reformar el Código Procesal Penal en lo relativo a prisión preventiva y medidas de coerción, temas que han sido motivo de debate público sostenido en Guatemala.

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Paralelamente, la iniciativa 6738 proponía reforzar el sistema penitenciario y el control carcelario, con apoyo de 17 legisladores. Ninguna de estas iniciativas finalizó su trámite parlamentario, según consignó Infobae.

Un paquete de iniciativas de ley sobre seguridad y justicia en Guatemala, atado con un lazo azul y un mazo judicial sobre un escritorio de madera, simboliza el proceso legislativo en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el área social, el Congreso mostró actividad focalizada: tres proyectos sobre lactancia materna (6716, 6720 y 6721), un programa de transferencia monetaria para niñez y juventud (6753), una ley de cuidados paliativos (6754) y otra sobre inembargabilidad de pensiones sociales (6758) conforman el grupo principal de iniciativas sociales.

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Estas propuestas, dirigidas a proteger a grupos vulnerables, tampoco lograron aprobarse hasta el cierre del registro consultado para este informe.

Uno de los casos de mayor respaldo transversal fue la Ley de Clubes de Ciencias (iniciativa 6764), firmada por 44 diputados de casi todos los bloques. Su alcance educativo amplio y carácter no conflictivo explican ese apoyo extendido dentro del hemiciclo. Al momento del reporte, la iniciativa no había recibido dictamen, por lo que su trámite legislativo permanecía inconcluso.

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Procedimiento expedito en el estado de sitio y la Corte de Constitucionalidad

De las cuatro leyes aprobadas, destacan dos casos por la velocidad de su trámite: el decreto 001-2026, que ratificó el estado de sitio decretado por el presidente Bernardo Arévalo el 18 de enero. La iniciativa fue ingresada y aprobada a lo largo de 24 horas —del 19 al 20 de enero—, según la cronología disponible de Infobae. Un procedimiento similar se observó en la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031, que fue presentada y aprobada como decreto 008-2026 el 17 de marzo, el mismo día de su ingreso al pleno.

Ciberseguridad: una prioridad emergente en la agenda legislativa

Entre las últimas iniciativas presentadas durante el período, la 6771 destaca por su proyección regional. Este proyecto de Ley del Sistema Nacional de Ciberseguridad y Sanción de los Ciberdelitos, introducido el 5 de mayo por ocho diputados de los bloques VIVA y VAMOS, responde al incremento de amenazas digitales que enfrentan los Estados latinoamericanos.

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Su presentación confirma la preocupación creciente en el Congreso sobre la seguridad digital, aunque aún no ha completado su recorrido parlamentario.