Cartera de crédito en moneda extranjera de República Dominicana alcanza los USD 10,228 millones al cierre de 2025

La cartera de crédito en moneda extranjera en República Dominicana alcanzó USD 10,228.52 millones al cierre de 2025, representando el 24 % del total de préstamos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cartera de crédito en moneda extranjera del sistema financiero de República Dominicana alcanzó los USD 10,228.52 millones, lo que representa el 24 % del total de créditos concedidos por bancos y entidades financieras, según el informe más reciente de la Superintendencia de Bancos (SB) sobre el comportamiento de la cartera en divisas. El cierre de diciembre de 2025 marcó este punto de referencia.

La distribución sectorial de estos recursos muestra que el sector eléctrico fue el principal receptor de los préstamos en moneda extranjera, acumulando USD 1,761.1 millones, equivalentes al 19.4 % del total de créditos en divisas.

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El sector turismo recibió el 18.6 % de los préstamos, situándose entre los más beneficiados por el financiamiento en moneda extranjera, mientras que las actividades inmobiliarias concentraron el 11.1 % de la cartera, lo que evidencia una demanda relevante de divisas en estos rubros.

Según el informe de la SB, el 41.2 % de la cartera de crédito en moneda extranjera se destinó a sectores generadores de divisas, aquellos que aportan ingresos en monedas extranjeras al país, como el turismo, la energía y las exportaciones.

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El 58.8 % restante fue dirigido a sectores no generadores de divisas, lo que demuestra que el acceso a financiamiento en moneda extranjera se extiende a áreas variadas de la economía dominicana.

El 18.6 % de los préstamos en moneda extranjera se destinó al sector turismo, mientras que las actividades inmobiliarias recibieron el 11.1 % de la cartera total. (Foto: presidencia de la República Dominicana)

En lo que respecta a los indicadores de riesgo, la publicación de la Superintendencia de Bancos destaca que la morosidad de la cartera en moneda extranjera cerró 2025 en 0.6 %.

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Este porcentaje es menor que el promedio general de morosidad del sistema financiero y está alineado con la tendencia de los últimos cinco años. El dato muestra que la mayoría de los créditos concedidos en moneda extranjera mantienen sus pagos al día y reflejan una adecuada gestión financiera por parte de los deudores.

El informe también señala que las provisiones constituidas para cubrir la cartera vencida en moneda extranjera —aquellos préstamos con atrasos superiores a los 90 días— alcanzaron el 357.3 %. Esta cobertura representa más de tres veces el monto necesario para enfrentar posibles incumplimientos, asegurando un respaldo sólido por parte de las entidades financieras y minimizando los riesgos asociados al crédito en divisas.

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La intermediación financiera en moneda extranjera es considerada un componente relevante en la estructura del sistema financiero nacional, ya que permite a sectores clave acceder a recursos en divisas para actividades relacionadas con el comercio internacional, la inversión y la generación de ingresos externos. De este modo, la cartera de créditos en moneda extranjera se convierte en una herramienta esencial para el desarrollo y la continuidad de actividades que requieren financiamiento internacional.

La morosidad de la cartera de préstamos en moneda extranjera cerró 2025 en 0.6 %, por debajo del promedio general del sistema financiero nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el periodo analizado, la cartera en moneda extranjera presentó un comportamiento estable, con una evolución constante y en concordancia con la dinámica del mercado, según la SB. Este desempeño es atribuido a una gestión prudente del riesgo y a una demanda consistente de los actores económicos.

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Los indicadores de calidad del portafolio respaldan el buen estado del crédito en divisas y refuerzan la confianza en el sistema financiero.

Los préstamos en moneda extranjera no solo constituyeron una porción significativa del total del crédito otorgado en el país, sino que también se caracterizaron por una baja morosidad y una cobertura de provisiones ampliamente superior a los riesgos potenciales.

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Estos factores, sumados a la importancia de la intermediación en divisas tanto para sectores generadores como no generadores de ingresos externos, reflejan la solidez y el aporte del sistema financiero dominicano al desarrollo económico nacional.