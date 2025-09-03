Ciencia

Un estudio científico propone nuevos rasgos para analizar la personalidad humana

La investigación introduce categorías adicionales que buscan ampliar la comprensión sobre los matices del comportamiento

Silvia Pardo

Por Silvia Pardo

Guardar
La personalidad humana ha sido
La personalidad humana ha sido tradicionalmente explicada por cinco grandes rasgos, pero investigaciones recientes proponen modelos más amplios

El modelo de los Cinco Grandes se ha considerado una referencia para el estudio de la personalidad humana. Se trata de los siguientes rasgos: responsabilidad, amabilidad, neuroticismo, apertura a la experiencia y la extroversión.

En ese sentido, un estudio de científicos de la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, analizó un modelo diferente.

El estudio, publicado en el European Journal of Personality, consiste en la identificación de una jerarquía más extensa que la propuesta por los Cinco Grandes.

La investigación, liderada por Alexander Christensen, profesor adjunto de psicología y desarrollo humano en el Vanderbilt Peabody College de educación y desarrollo humano, postuló que la estructura de los Cinco Grandes ha sido un modelo culturalmente sólido y predictivo de la personalidad, pero cree que se puede mejorar utilizando métodos avanzados de ciencia de datos.

Los Cinco Grandes rasgos son
Los Cinco Grandes rasgos son la responsabilidad, la amabilidad, el neuroticismo, la apertura a la experiencia y la extroversión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizando el análisis de grafos taxonómicos, los investigadores de la Universidad de Vanderbilt mapearon la personalidad desde sus elementos más básicos, lo que les permitió investigar nuevos metarasgos y rasgos, según publicaron.

Entre los nuevos rasgos propuestos se encuentran la sociabilidad, la integridad y la impulsividad.

Según divulgaron estos científicos, tradicionalmente, la medición de la personalidad se ha realizado mediante un enfoque de arriba hacia abajo, partiendo de los grandes rasgos y descendiendo hacia características más específicas. Siempre de acuerdo con esta investigación, este método puede pasar por alto relaciones estadísticas importantes entre los ítems individuales de las encuestas, que son fundamentales para construir taxonomías de personalidad sólidas.

En la publicación, los autores escribieron: “Describir y comprender la estructura de la personalidad es fundamental para predecir y explicar el comportamiento humano. Investigaciones recientes exigen que grandes conjuntos de ítems de personalidad se analicen de abajo a arriba, ya que el análisis a nivel de ítem puede revelar diferencias significativas que a menudo quedan ocultas por la agregación”.

Describir la estructura de la personalidad es importante para comprender por qué las personas hacen lo que hacen. Los enfoques convencionales a menudo se basan en el análisis de estructuras preestablecidas (como por ejemplo, facetas), tomándolas al pie de la letra, para analizar hasta y más allá de los Big Five”, sumaron.

Análisis de grafos taxonómicos y nuevos rasgos de personalidad

La colaboración interdisciplinaria y la
La colaboración interdisciplinaria y la “ciencia de equipo” fueron clave en el desarrollo del nuevo modelo de personalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de la Universidad de Vanderbilt introduce el análisis de grafos taxonómicos (TGA, por sus siglas en inglés) como una herramienta para construir la estructura de la personalidad desde abajo hacia arriba.

A diferencia del enfoque tradicional, el TGA permite que las relaciones entre elementos, facetas y rasgos emerjan de manera empírica, basándose en conexiones estadísticas directas, tal como plantearon en esta investigación.

En ese sentido, en la nueva estructura taxonómica IPIP-NEO de tres niveles del equipo de investigación, encontraron tres metarasgos (estabilidad, plasticidad y la nueva desinhibición), seis rasgos (neuroticismo, responsabilidad, apertura y tres nuevos: sociabilidad, integridad e impulsividad) y 28 facetas. Según los investigadores, este enfoque ofrece una representación más precisa y detallada de la personalidad humana.

De todos modos, llamaron a seguir investigando la temática para ahondar en posibles implicaciones para este campo profesional.

Bajo estos preceptos, Christensen valoró: “Más allá de la personalidad, creo que este enfoque de abajo hacia arriba podría tener un impacto en cómo desarrollamos clasificaciones de la psicopatología”.

Aplicaciones en psicopatología y la investigación clínica

Los investigadores señalan que los
Los investigadores señalan que los avances en la medición de la personalidad pueden transformar el abordaje de la psicopatología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los autores, las implicaciones de este nuevo enfoque trascienden el ámbito del estudio de la personalidad. Christensen consideró que, en un futuro, el análisis de grafos taxonómicos podría aportar a la manera en que se clasifican y diagnostican los trastornos de salud mental.

Como ejemplo, el científico señaló que los diagnósticos de depresión y ansiedad, que suelen presentarse juntos pero se consideran entidades separadas, podrían reinterpretarse. El desarrollo de este trabajo fue posible gracias a un enfoque colaborativo que integró conocimientos teóricos y metodologías cuantitativas.

Christensen atribuyó el éxito del estudio a la “ciencia de equipo”, destacando la colaboración entre Andrew Samo, autor principal, y los distintos equipos involucrados. Según el investigador, la combinación de perspectivas teóricas y herramientas avanzadas de ciencia de datos permitió alcanzar resultados que no habrían sido posibles de otra manera, un ejemplo de cómo la cooperación interdisciplinaria puede impulsar la innovación científica.

Temas Relacionados

Modelo de los Cinco GrandesAnálisis de grafos taxonómicosRasgos de personalidadPsicologíaTrastornos mentalesSalud mentalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un estudio reveló cómo los seres humanos influyeron en el tamaño de los animales domésticos y salvajes

Investigadores franceses analizaron más de 220.000 restos fósiles de los últimos 8.000 años para arribar a resultados que sorprenden

Un estudio reveló cómo los

Cómo es la herramienta experimental que evalúa en tres minutos el riesgo temprano de Alzheimer

Un estudio en fase de prueba permitió evaluar la memoria de forma pasiva y podría facilitar el acceso a tratamientos en sus etapas iniciales y brindar un mejor pronóstico de la enfermedad

Cómo es la herramienta experimental

Advierten por la suba de casos de leptospirosis: cuáles son los síntomas y como se contagia

La enfermedad, que afecta a animales y humanos, sigue en ascenso en el centro y noreste del país, según datos del último Boletín Epidemiológico Nacional

Advierten por la suba de

La neurociencia del cáncer: descubren cómo crece el tumor cerebral más frecuente en niños

Un estudio de la Universidad de Washington sugiere que el bloqueo de un mensajero químico, que ayuda a las células tumorales a multiplicarse, podría ofrecer una nueva vía de tratamiento

La neurociencia del cáncer: descubren

El mayor atlas epigenético de la historia revela cómo el envejecimiento transforma nuestro ADN

Se trata del más grande mapa realizado con 15.000 muestras humanas sobre la relación entre los genes y los procesos etarios celulares, lo que abre la puerta a terapias que, en un futuro, podrían modificar el modo en que atravesamos la vida

El mayor atlas epigenético de
ÚLTIMAS NOTICIAS
La inteligencia artificial vino a

La inteligencia artificial vino a resaltar los buenos profesionales, a valorar su inteligencia real

La comunidad académica de América Latina, el Caribe y la Unión Europea ante la próxima Cumbre CELAC-UE

Inteligencia artificial en la educación: una oportunidad para transformar el aula

Un estudio reveló cómo los seres humanos influyeron en el tamaño de los animales domésticos y salvajes

Las exportaciones del agro aportarán USD 10.000 millones más en lo que resta del 2025

INFOBAE AMÉRICA
El regreso de Oasis estimula

El regreso de Oasis estimula el poder de la música como ritual colectivo de varias generaciones

Guzmán Paz, en un pequeño mundo caótico de voluntades perdidas

Todos los Camus posibles: novelista, romántico e ¿influencer?

El debut internacional de la hija de Kim Jong-un en China aviva las especulaciones sobre la línea sucesoria del régimen

China, Rusia y Corea del Norte sellaron su alianza autoritaria con un desfile militar en Beijing para desafiar a Occidente

TELESHOW
Se estrena Verano Trippin: Zoe

Se estrena Verano Trippin: Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna en un viaje iniciático y la pérdida de la inocencia

Natalia Oreiro presentó su película La mujer de la fila: el deslumbrante look que eligió y la compañía de Ricardo Mollo

Un triple empate sorprendió en La Voz Argentina y dejó fuera a un participante del Team Luck Ra

La Tora Villar se quebró en llanto al hablar de su separación de Maxi Kilates: “No quiero llorar”

La respuesta de Carmen Barbieri ante los rumores de romance entre Fede Bal y Evelyn Botto