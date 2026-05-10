La acupuntura suma aliados en la ciencia contra el dolor

La medicina moderna evalúa el papel de la acupuntura en el tratamiento del dolor crónico y promueve su estudio científico

El interés de la medicina contemporánea por la acupuntura se ha visto renovado en la última década, conforme se acumulan estudios que exploran su eficacia y mecanismos de acción. Según la revista de divulgación científica National Geographic, esta disciplina ha pasado de ser una rareza oriental a convertirse en una opción considerada dentro de sistemas de salud modernos.

El diálogo entre tradición y ciencia permite observar puntos de convergencia y limitaciones de la técnica, especialmente en el manejo del dolor crónico y su integración en terapias multidisciplinarias.

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La investigación biomédica actual y su impacto en la práctica clínica abordan cuatro ejes principales: resultados analgésicos y estudios clínicos, mecanismos fisiológicos y hallazgos neurocientíficos, la correspondencia entre mapas tradicionales y anatomía moderna y, finalmente, los efectos comparados con el placebo y la relevancia en la salud pública global.

Ensayos clínicos indican que la acupuntura mejora el dolor crónico en afecciones como artrosis, migrañas y dolor de espalda, superando al placebo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos analgésicos de la acupuntura

Los estudios clínicos demuestran que “la acupuntura puede aliviar el dolor crónico” en pacientes con afecciones como artrosis, migrañas, dolor de rodilla y de espalda.

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Ensayos controlados y metaanálisis encuentran que quienes reciben acupuntura experimentan “mejores resultados que aquellos tratados con placebos” o sin tratamiento, aunque la diferencia puede variar según la patología.

Una revisión de la literatura científica indica que el efecto analgésico tiende a mantenerse en el tiempo, lo que ha llevado a su inclusión como alternativa terapéutica en guías clínicas. Organismos internacionales han comenzado a recomendarla como complemento para personas que no logran controlar el dolor con medicamentos convencionales o presentan intolerancia a estos fármacos.

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Mecanismos fisiológicos y hallazgos neurocientíficos

La inserción de agujas en puntos específicos del cuerpo estimula terminaciones nerviosas y desencadena la liberación de endorfinas y otras sustancias que modulan el dolor.

Según la revista, este estímulo genera cambios fisiológicos tanto locales como sistémicos, influyendo en la percepción y tolerancia al dolor.

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La acupuntura induce la liberación de endorfinas y modifica respuestas neurofisiológicas que influyen en la percepción del dolor, según la literatura científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la acupuntura puede modificar la respuesta inmunológica y la circulación sanguínea en áreas seleccionadas. La evidencia de estos mecanismos contribuye a la mejoría clínica documentada en diversos estudios y a su presencia en entornos médicos que priorizan terapias fundamentadas en pruebas objetivas.

Avances en tecnología e investigación

El avance tecnológico permitió a los científicos analizar con mayor precisión cómo actúa la acupuntura en el organismo. A través de estudios con imágenes cerebrales, como la resonancia magnética funcional, los investigadores comenzaron a observar cambios concretos en la actividad del cerebro tras la estimulación con agujas.

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Según explicó National Geographic, esta práctica genera modificaciones en regiones cerebrales vinculadas al procesamiento del dolor y las emociones, lo que ayuda a comprender mejor sus posibles efectos terapéuticos.

La variabilidad de estos efectos según la localización y profundidad de las agujas refuerza la importancia de la precisión técnica. Los resultados han aportado pruebas objetivas de los cambios neurológicos asociados a la acupuntura, lo que favorece su integración en terapias multidisciplinarias del dolor crónico.

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El uso de imágenes cerebrales ha demostrado que la acupuntura produce cambios en regiones asociadas al procesamiento del dolor y las emociones

Correspondencia entre mapas tradicionales y anatomía moderna

Uno de los retos más señalados es la correspondencia entre los mapas de puntos tradicionales y la anatomía reconocida por la medicina occidental. Si bien no existe una equivalencia exacta, sí hay coincidencias en zonas con alta concentración de terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos.

Esta superposición parcial ha facilitado la aceptación de la acupuntura en entornos médicos, permitiendo que la práctica se adapte a estándares científicos actuales. La integración de conceptos tradicionales y modernos promueve un abordaje más amplio y flexible en el tratamiento del dolor.

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Ensayos clínicos: placebo versus efecto real

La diferencia entre el efecto placebo y los beneficios reales de la acupuntura fue analizada en diversos estudios doble ciego realizados en los últimos años. Los investigadores observaron que, aunque las expectativas del paciente pueden influir en los resultados, la aplicación auténtica de esta técnica logra una reducción del dolor más intensa y duradera que los tratamientos placebo.

La Organización Mundial de la Salud recomienda la formación formal de acupuntores para integrar esta terapia de manera segura en los sistemas de salud (Shutterstock)

Las diferencias entre los grupos tratados con acupuntura real y simulada suelen ser estadísticamente significativas. La evidencia sostiene que el beneficio no se limita a las expectativas del paciente, sino que obedece a mecanismos fisiológicos específicos.

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Acupuntura en sistemas de salud y relevancia global

La acumulación de evidencia ha impulsado la integración de la acupuntura en hospitales y clínicas de países como Estados Unidos, Alemania y Francia, entre otros. Su uso en unidades especializadas de dolor y rehabilitación sigue protocolos estrictos para asegurar la seguridad y la eficacia del tratamiento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado directrices que recomiendan la formación y certificación de profesionales en acupuntura. Este movimiento busca optimizar la práctica y responder a la demanda de terapias complementarias, en un entorno donde los riesgos de los fármacos convencionales son cada vez más debatidos.

Ante la crisis de opioides, la acupuntura se perfila como una opción segura y libre de dependencia para tratar el dolor crónico a nivel global

Acupuntura frente a la crisis de opioides y su potencial global

En el contexto de la crisis de opioides, la acupuntura aparece como “alternativa segura y libre de riesgos de adicción”. National Geographic subraya que su potencial para reducir el uso de analgésicos farmacológicos la transforma en una herramienta para médicos y sistemas de salud.

El interés global en la acupuntura aumenta a medida que se buscan soluciones para el dolor crónico sin los efectos adversos de los opioides. Diversos estudios y políticas sanitarias exploran actualmente su integración como parte de una respuesta multidimensional a este desafío de salud pública.