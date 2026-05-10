Un estudio desmonta el mito de la “tabula rasa” y revela que la memoria comienza a formarse antes del nacimiento

Un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria desafía la idea de la memoria humana como tabula rasa al nacer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la idea de que la memoria humana se comporta como una "tabula rasa" al nacer ha ocupado un lugar central en la psicología. Se consideraba que los recién nacidos, aunque exhiben ciertos instintos básicos como el reflejo de succión, carecían de preconfiguraciones en el sistema cerebral encargado de la memoria hasta después del nacimiento.

No obstante, avances recientes han desmontado este paradigma: una investigación liderada por el prestigioso centro de investigación Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria, citada por el medio especializado National Geographic España y publicada en la revista científica Nature, revela que la memoria dista mucho de ser un folio en blanco al momento de nacer.

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Los resultados sugieren que, desde las primeras etapas del desarrollo embrionario, el sistema nervioso se presenta como una red conectada y activa, desmintiendo la creencia tradicional de que la memoria comienza vacía y lista para ser “escrita” tras el nacimiento.

La investigación publicada en Nature demuestra que el hipocampo prenatal ya funciona como una red neuronal densamente conectada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación sobre el hipocampo y sus hallazgos

El equipo de científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria centró su investigación en el hipocampo, una región clave para el almacenamiento de recuerdos, analizando en particular la zona CA3 por su papel esencial en la memoria.

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A través del estudio de modelos animales en distintas etapas de desarrollo, observaron que el sistema nervioso embrionario ya presenta una intensa actividad y conectividad.

El estudio, dirigido por el neurocientífico Peter Jonas, demostró que el hipocampo ya funciona como una red neuronal densamente conectada incluso antes del nacimiento. Estos hallazgos constituyen una prueba sólida de que el cerebro humano cuenta con un cableado previo a la experiencia externa.

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La hiperconectividad cerebral prenatal prepara el sistema nervioso para procesar estímulos y regular la futura memoria humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hiperconectividad prenatal y concepto de tabula plena

La investigación destaca la existencia de una arquitectura inicial denominada “tabula plena”. Lejos de ser una pizarra vacía, el hipocampo prenatal está formado por redes neuronales con enorme densidad de conexiones, muchas de ellas aparentemente aleatorias.

En esta etapa temprana, las sinapsis son tan potentes que una sola señal basta para activar una neurona. Este fenómeno marca una diferencia clave respecto a la visión clásica de la tabula rasa.

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La hiperconectividad observada responde a un programa genético. Esta estructura prenatal proporciona al cerebro el cableado necesario para procesar estímulos futuros, incluso antes de que estos se presenten.

“El sistema no es una tabula rasa, como pensábamos originalmente, donde simplemente se podía escribir información”, afirmó Jonas.

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Proceso de poda sináptica y refinamiento de la red neuronal

A medida que el organismo se aproxima a la adolescencia, el cerebro atraviesa un proceso de poda sináptica. Durante este periodo, se eliminan progresivamente las conexiones neuronales innecesarias, transformando la red inicial en una estructura más precisa y eficiente. Esta transición gradual convierte la tabula plena en una red neuronal especializada.

El estudio corrobora que la plasticidad cerebral resulta tanto de factores genéticos como de la experiencia acumulada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfeccionamiento de la arquitectura cerebral favorecido por la experiencia posibilita que las neuronas sean cada vez más selectivas en su activación. Con el tiempo, para que una neurona se active, se requieren múltiples señales, lo que contribuye a la estabilidad de la memoria a largo plazo.

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Implicaciones para la amnesia infantil y el desarrollo de la memoria

La presencia de una red neuronal densamente conectada en el nacimiento podría explicar fenómenos como la amnesia infantil. Los circuitos cerebrales de los recién nacidos registran recuerdos muy generales, lo que dificulta distinguir detalles precisos sobre lugares o momentos.

La actividad intensa pero poco específica del hipocampo temprano permite reconocer situaciones de peligro, aunque sin asociarlas a experiencias concretas.

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Este hallazgo apunta a que la imprecisión inicial de la memoria infantil es una consecuencia directa de la hiperconectividad cerebral, lo que genera recuerdos difusos y poco diferenciados. Conforme el cerebro madura y perfecciona sus circuitos, la memoria se torna más estable y capaz de retener información específica.

Expertos en psicología del desarrollo consideran que los nuevos hallazgos refuerzan las teorías modernas sobre el desarrollo de la memoria humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Validación y contexto desde la psicología del desarrollo

Voces externas como la de Haudur Freyja Olafsdottir, del Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, sostienen que este avance en el estudio de los circuitos neuronales respalda las teorías actuales de la psicología del desarrollo.

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Olafsdottir destaca que los nuevos hallazgos aportan una comprensión más profunda sobre cómo el cerebro infantil inicia su andadura con una arquitectura compleja, capaz de procesar información antes incluso de la experiencia consciente.

El análisis confirma que, aunque existe aprendizaje prenatal, la evolución de la memoria depende de una transformación física fundamental: el paso de una densidad excesiva de conexiones a una red neuronal más selectiva y eficiente.

La etapa inicial, marcada por una gran conectividad, favorece la reacción ante estímulos generales, pero solo la especialización progresiva permite distinguir detalles y consolidar recuerdos a largo plazo.

Esta investigación ofrece pruebas sólidas acerca de la plasticidad cerebral, señalando que tanto los factores genéticos como la experiencia juegan un papel esencial en el desarrollo cognitivo.

El cerebro humano, por tanto, se configura a través de una interacción dinámica entre el programa biológico heredado y las vivencias que moldean y refinan los circuitos cerebrales a lo largo de la vida.