Por qué reducir la comida no siempre basta para adelgazar de forma saludable

Comer menos sin mejorar la calidad de los alimentos puede ralentizar el metabolismo y aumentar el apetito, dificultando la pérdida de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir drásticamente la cantidad de comida puede parecer una solución rápida para bajar de peso, pero especialistas advierten que esa estrategia muchas veces termina jugando en contra. Fatima Cody Stanford, del Massachusetts General Hospital y profesora de la Harvard Medical School, sostiene que el verdadero cambio no pasa solo por comer menos, sino por mejorar la calidad de los alimentos.

Según explicó, cuando la reducción calórica es excesiva, el organismo activa mecanismos de defensa: el metabolismo se vuelve más lento y aumenta la sensación de hambre para intentar conservar el equilibrio energético.

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Según la revista de divulgación científica National Geographic, esta reacción, de origen evolutivo, termina generando una sensación de privación que suele llevar a comer en exceso más tarde. El organismo interpreta la restricción calórica severa como una amenaza y activa mecanismos de defensa.

Así, la estrategia de solo “comer menos” resulta insostenible para la mayoría, por lo que el enfoque más efectivo es priorizar alimentos que aporten saciedad y nutrición.

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El papel del volumen de la comida y la saciedad

El tamaño de los alimentos juegan un papel clave en la sensación de saciedad. Barbara Rolls, especialista de Pennsylvania State University, explica que las personas suelen sentirse más satisfechas cuando el plato luce abundante a nivel visual. Cuando una comida parece demasiado pequeña, la sensación de hambre puede aparecer incluso antes de terminar de comer.

Según la experta, el problema se intensifica cuando esas porciones reducidas corresponden a alimentos muy concentrados en calorías, ya que aportan poca saciedad en relación con la energía que contienen.

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Las dietas centradas solo en reducir calorías favorecen el consumo de ultraprocesados, dificultando la pérdida de peso por su baja saciedad y alta densidad calórica (AdobeStock)

La revista resalta que estos productos, bajos en fibra y agua, no generan plenitud duradera. Su consumo permite incorporar muchas calorías sin sensación de plenitud, dificultando controlar el peso. La rapidez con la que se comen y su baja capacidad de llenar aumentan el riesgo de exceso. Por eso, el volumen y la composición de la comida son factores claves para regular el apetito.

Los riesgos de centrarse solo en reducir calorías y el efecto de los alimentos ultraprocesados

Centrarse únicamente en reducir calorías puede llevar a una trampa frecuente: reemplazar comidas completas por ultraprocesados que concentran mucha energía en porciones pequeñas. Este tipo de productos permite ingerir grandes cantidades de calorías sin generar una sensación real de saciedad, lo que dificulta el control del peso a largo plazo.

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Además, su bajo contenido de fibra y alta densidad calórica hacen que las señales de satisfacción lleguen más tarde al cerebro. Como resultado, muchas personas terminan comiendo más de lo necesario sin darse cuenta.

Por eso, los especialistas advierten que las estrategias basadas solo en achicar porciones suelen fracasar: para bajar de peso de forma sostenible, importa tanto la cantidad como la calidad de lo que se consume.

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El control de peso depende tanto de los mecanismos biológicos como psicológicos, y no únicamente de la fuerza de voluntad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo la biología y la psicología regulan el hambre y el comportamiento alimentario

El hambre no depende únicamente de la fuerza de voluntad. Detrás de esa sensación actúan complejos mecanismos biológicos y psicológicos que regulan el equilibrio energético del organismo. Traci Mann, especialista de la University of Minnesota, explica que el cuerpo está diseñado para protegerse frente a posibles períodos de escasez.

Según la investigadora, hormonas y neurotransmisores intervienen constantemente en las señales de hambre y saciedad, ayudando al organismo a conservar energía y mantener su funcionamiento estable.

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National Geographic señala que una restricción severa puede activar respuestas compensatorias y aumentar el apetito. El resultado es una tendencia a recuperar el peso perdido cuando se abandona la dieta.

Por eso, los enfoques basados solo en una restricción calórica suelen ser insostenibles. Comprender estos mecanismos ayuda a diseñar estrategias más realistas para perder peso.

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La importancia de las proteínas y la fibra en la dieta para controlar el apetito

Una dieta rica en proteínas y fibra ayuda a controlar el apetito y perder peso. Una revisión de la revista científica Journal of Obesity and Metabolic Syndrome destaca que las proteínas elevan hormonas de saciedad y reducen la grelina, la hormona que estimula el hambre. Las proteínas también ayudan a mantener la masa muscular durante la pérdida de peso.

El consumo de vegetales, frutas y legumbres permite bajar de peso aumentando el volumen de las comidas y evitando el hambre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra, presente en frutas, verduras y cereales integrales, cumple un papel clave en el control del apetito porque aporta volumen a las comidas y ralentiza la digestión.

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Incluso, diversas investigaciones vinculan un mayor consumo de fibra con un peso corporal más bajo y una mejor sensación de saciedad.

Por eso, los especialistas consideran que priorizar alimentos ricos en fibra y proteínas es una de las estrategias más efectivas para reducir el hambre y sostener hábitos saludables.

Estrategias para comer mayor volumen con menos calorías (densidad energética)

Una de las claves para perder peso sin pasar hambre es aumentar el volumen con alimentos de baja densidad energética. Barbara Rolls recomienda llenar el plato con vegetales, frutas y legumbres, que aportan pocas calorías por gramo. Así se puede comer una cantidad generosa sin sobrepasar las necesidades energéticas, según un estudio de 2025 en la revista científica American Journal of Clinical Nutrition.

De acuerdo a National Geographic, las personas consumen un peso o volumen constante de comida, por lo que sustituir alimentos densos en calorías ayuda a reducir la ingesta total. Este método permite mantener la saciedad y el disfrute en la dieta, evitando la sensación de restricción.

Las investigaciones muestran que quienes eligen comidas más ligeras no tienden a comer más después. Así es posible bajar de peso comiendo más cantidad, si se eligen bien los alimentos.