El consumo diario de ciruelas desecadas se asocia con una mejor salud cardiovascular

Especialistas analizan los efectos de este alimento en la dieta cotidiana y su posible papel en la reducción de riesgos asociados a trastornos cardíacos

Por Fausto Urriste

Las ciruelas desecadas ayudan a
Las ciruelas desecadas ayudan a reducir el colesterol y la inflamación, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir ciruelas desecadas todos los días aporta beneficios que exceden su conocido efecto para aliviar el estreñimiento. De acuerdo con VeryWell Health y estudios científicos, sumar este fruto a la rutina alimentaria ayuda a mejorar el colesterol y reducir la inflamación, factores claves para cuidar la salud cardiovascular.

Estas conclusiones, avaladas por investigaciones y especialistas en nutrición, abren la puerta a que las ciruelas desecadas ocupen un lugar destacado en la prevención de afecciones cardíacas y trastornos relacionados.

Durante los últimos años, el interés científico alrededor de las ciruelas desecadas creció considerablemente. Un estudio publicado en 2021, citado por VeryWell Health, analizó los efectos de consumir entre 50 y 100 gramos al día, equivalentes a cinco o diez unidades.

Investigaciones avalan el papel de
Investigaciones avalan el papel de las ciruelas desecadas en la prevención de enfermedades cardiovasculares (Imagen ilustrativa Infobae)

Los resultados revelaron una clara disminución en los niveles de colesterol y en un marcador de inflamación, asociado a un aumento de la actividad antioxidante en el organismo.

Shirin Hooshmand, profesora de ciencias del ejercicio y nutrición en la Universidad Estatal de San Diego y coautora del estudio, explicó a VeryWell Health: “Estos efectos positivos se atribuyen en buena medida a la capacidad antioxidante de las ciruelas desecadas. El poder antioxidante combate el estrés oxidativo y la inflamación, mecanismos implicados en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares”.

Ciruelas desecadas frente a ciruelas frescas

La diferencia entre ciruelas desecadas, ciruelas frescas y jugo de ciruela fue objeto de debate y análisis por parte de los expertos. Maya Vadiveloo, profesora asociada de nutrición en la Universidad de Rhode Island, declaró a VeryWell Health que la composición básica de ambas frutas es similar.

El consumo diario de ciruelas
El consumo diario de ciruelas desecadas aporta beneficios más allá del alivio del estreñimiento (Pixabay)

Sin embargo, el proceso de secado utilizado para obtener las pasas, además de extender la vida útil de la fruta, potencia determinadas propiedades nutritivas. Vadiveloo subrayó que consumir cinco a diez ciruelas desecadas puede ser más sencillo y práctico que la cantidad equivalente de fruta fresca para lograr los mismos beneficios.

Destacó que tanto las ciruelas desecadas como las frescas tienen ventajas frente al jugo de ciruela, ya que las frutas enteras contienen más fibra, ofrecen mayor saciedad y tienden a tener menos calorías.

Vadiveloo detalló que la fibra contribuye al tránsito intestinal, ayudando a regular el metabolismo de las grasas, lo que incide directamente en la reducción del colesterol. Además, el efecto saciante contribuye a controlar la ingesta total de alimentos y ayuda a mantener un peso saludable.

Beneficios para distintas edades y la importancia de un enfoque integral en la alimentación

Los beneficios de las ciruelas
Los beneficios de las ciruelas desecadas pueden extenderse a personas de todas las edades, no solo adultos mayores (Pietrelli Fruit)

La mayoría de los estudios se realizaron en mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 55 años, pero los beneficios pueden abarcar a personas de cualquier edad. Vadiveloo sostiene que los adultos jóvenes también pueden fortalecer su salud cardiovascular al incluir ciruelas desecadas en la dieta.

Para quienes no son adeptos a su sabor, frutas como manzanas o bayas ofrecen beneficios similares para el corazón. Sin embargo, ninguna fruta debe considerarse milagrosa. Todas deben incorporarse como parte de un patrón de alimentación variado, que combine diferentes frutas, verduras, legumbres y aceites saludables.

Los expertos insisten en que ningún alimento específico puede compensar los efectos negativos de una dieta desequilibrada. Sumar ciruelas desecadas a una dieta rica en carnes rojas con alto contenido graso o productos ultraprocesados no dará resultados milagrosos. En línea con las recomendaciones compartidas por VeryWell Health, la verdadera clave es mantener una dieta variada y equilibrada a lo largo del tiempo.

Ningún alimento, incluidas las ciruelas
Ningún alimento, incluidas las ciruelas desecadas, reemplaza una alimentación saludable y balanceada (Freepik)

Las ciruelas desecadas, por sus propiedades antioxidantes y su aporte de fibra, pueden representar un complemento eficaz y seguro dentro de un esquema alimentario saludable, ayudando a reforzar la protección cardiovascular y a mantener el bienestar general en todas las etapas de la vida.

