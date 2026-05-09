El arte de provocar miedo: la fórmula musical que conquista cine y videojuegos

El motivo musical Dies irae, nacido en la Edad Media, mantiene su vigencia como símbolo sonoro de la muerte y el peligro en la cultura occidental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la Edad Media, el motivo musical litúrgico “Día de la ira” dejó una marca profunda en la cultura occidental y atravesó siglos de historia, arte y religión. Este antiguo canto, incorporado a la misa católica de difuntos, evocaba escenas del juicio final y el destino de las almas, convirtiéndose con el tiempo en uno de los símbolos sonoros más asociados a la muerte y al misterio.

La melodía, reconocible por su secuencia descendente de notas, pronto se convirtió en un símbolo sonoro asociado a la muerte y el peligro dentro de la tradición musical europea. Según la revista de divulgación científica Popular Science, el Dies irae logró trascender su función religiosa y se transformó en un recurso musical con un fuerte poder evocador, capaz de provocar inquietud incluso entre quienes no conocen su origen.

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La permanencia de este recurso musical se debe a su capacidad para provocar una reacción emocional inmediata. Al escucharlo, muchas personas identifican la melodía con lo ominoso o sobrenatural, aunque no sepan de dónde proviene.

Popular Science destaca cómo el Dies irae ha trascendido su origen religioso para convertirse en un recurso musical clave en cine, videojuegos y música contemporánea

Esta asociación instintiva explica por qué compositores de distintas épocas han recurrido a ella para intensificar el dramatismo de sus obras. Popular Science destaca que el Dies irae es un claro ejemplo de cómo un elemento musical puede adquirir nuevos sentidos y mantenerse vigente a través de los siglos.

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Presencia del “Dies irae” en cine y videojuegos

Este ha encontrado un espacio clave en las bandas sonoras de cine y videojuegos, donde se utiliza para crear atmósferas de tensión, peligro o melancolía. Un ejemplo es la película El resplandor, que presenta la melodía de forma fiel en su introducción.

Su presencia no se limita a contextos siniestros: también puede escucharse en producciones como Star Wars, El Rey León, Shrek y Frozen 2, donde su función varía según la escena y el tono de la trama.

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Videojuegos como Elden Ring, Hollow Knight: Silksong y The Witcher 3 incorporan el Dies irae para reforzar la carga emocional y narrativa de sus historias (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mundo de los videojuegos, ha sido incorporado en títulos como Hollow Knight: Silksong, Elden Ring y The Witcher 3. Estas bandas sonoras aprovechan el motivo para reforzar la carga emocional y la narrativa de las aventuras, convirtiéndose en una herramienta que los compositores utilizan para guiar la experiencia del jugador y asociar el motivo con momentos clave de peligro, misterio o pérdida. Su versatilidad demuestra su vigencia en la cultura popular.

Bases psicológicas de su impacto

El atractivo del Dies irae no radica solo en su historia, sino en cómo afecta la percepción y las emociones del oyente. Un profesor de musicología de la prestigiosa escuela Berklee College of Music, señala que la melodía actúa como un código emocional capaz de transmitir tristeza, fatalidad o peligro casi de forma automática. Esta conexión emocional surge tanto de su sonoridad como de su contexto original ligado a la muerte y el juicio.

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La asociación inconsciente del Dies irae con la pérdida y el juicio final explica su impacto psicológico y su capacidad para comunicar emociones universales

El motivo es tan efectivo porque opera en varios niveles: psicológico, sonoro y cultural. Incluso cuando se incorpora de manera sutil,evoca una sensación de pérdida o final inminente que impacta profundamente al público.

La familiaridad, aunque sea inconsciente, refuerza su capacidad de comunicar emociones intensas y universales, haciendo que la melodía siga siendo relevante para los creadores de música contemporánea.

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