Ciencia

El arte de provocar miedo: la fórmula musical que conquista cine y videojuegos

Un antiguo motivo sonoro reaparece en las producciones más exitosas, generando emociones intensas y moldeando la experiencia del espectador y el jugador

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Joven con los ojos muy abiertos y manos en la cabeza en un sofá oscuro, con un bol de palomitas en primer plano. Sombras de persianas en su rostro.
El motivo musical Dies irae, nacido en la Edad Media, mantiene su vigencia como símbolo sonoro de la muerte y el peligro en la cultura occidental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la Edad Media, el motivo musical litúrgico “Día de la ira” dejó una marca profunda en la cultura occidental y atravesó siglos de historia, arte y religión. Este antiguo canto, incorporado a la misa católica de difuntos, evocaba escenas del juicio final y el destino de las almas, convirtiéndose con el tiempo en uno de los símbolos sonoros más asociados a la muerte y al misterio.

La melodía, reconocible por su secuencia descendente de notas, pronto se convirtió en un símbolo sonoro asociado a la muerte y el peligro dentro de la tradición musical europea. Según la revista de divulgación científica Popular Science, el Dies irae logró trascender su función religiosa y se transformó en un recurso musical con un fuerte poder evocador, capaz de provocar inquietud incluso entre quienes no conocen su origen.

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La permanencia de este recurso musical se debe a su capacidad para provocar una reacción emocional inmediata. Al escucharlo, muchas personas identifican la melodía con lo ominoso o sobrenatural, aunque no sepan de dónde proviene.

Popular Science destaca cómo el Dies irae ha trascendido su origen religioso para convertirse en un recurso musical clave en cine, videojuegos y música contemporánea

Esta asociación instintiva explica por qué compositores de distintas épocas han recurrido a ella para intensificar el dramatismo de sus obras. Popular Science destaca que el Dies irae es un claro ejemplo de cómo un elemento musical puede adquirir nuevos sentidos y mantenerse vigente a través de los siglos.

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Presencia del “Dies irae” en cine y videojuegos

Este ha encontrado un espacio clave en las bandas sonoras de cine y videojuegos, donde se utiliza para crear atmósferas de tensión, peligro o melancolía. Un ejemplo es la película El resplandor, que presenta la melodía de forma fiel en su introducción.

Su presencia no se limita a contextos siniestros: también puede escucharse en producciones como Star Wars, El Rey León, Shrek y Frozen 2, donde su función varía según la escena y el tono de la trama.

Un joven asustado en un sofá oscuro mira una pantalla de televisión con un rostro de zombie. Hay palomitas en la mesa y lluvia afuera de la ventana.
Videojuegos como Elden Ring, Hollow Knight: Silksong y The Witcher 3 incorporan el Dies irae para reforzar la carga emocional y narrativa de sus historias (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mundo de los videojuegos, ha sido incorporado en títulos como Hollow Knight: Silksong, Elden Ring y The Witcher 3. Estas bandas sonoras aprovechan el motivo para reforzar la carga emocional y la narrativa de las aventuras, convirtiéndose en una herramienta que los compositores utilizan para guiar la experiencia del jugador y asociar el motivo con momentos clave de peligro, misterio o pérdida. Su versatilidad demuestra su vigencia en la cultura popular.

Bases psicológicas de su impacto

El atractivo del Dies irae no radica solo en su historia, sino en cómo afecta la percepción y las emociones del oyente. Un profesor de musicología de la prestigiosa escuela Berklee College of Music, señala que la melodía actúa como un código emocional capaz de transmitir tristeza, fatalidad o peligro casi de forma automática. Esta conexión emocional surge tanto de su sonoridad como de su contexto original ligado a la muerte y el juicio.

La asociación inconsciente del Dies irae con la pérdida y el juicio final explica su impacto psicológico y su capacidad para comunicar emociones universales
La asociación inconsciente del Dies irae con la pérdida y el juicio final explica su impacto psicológico y su capacidad para comunicar emociones universales

El motivo es tan efectivo porque opera en varios niveles: psicológico, sonoro y cultural. Incluso cuando se incorpora de manera sutil,evoca una sensación de pérdida o final inminente que impacta profundamente al público.

La familiaridad, aunque sea inconsciente, refuerza su capacidad de comunicar emociones intensas y universales, haciendo que la melodía siga siendo relevante para los creadores de música contemporánea.

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