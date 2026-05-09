El uso frecuente de sorbetes incrementa riesgos para la salud bucal

Según la Asociación Dental Americana, el uso repetido de pajitas concentra el desgaste en los dientes frontales y puede causar sensibilidad dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas prácticas cotidianas, como beber usando sorbetes, pueden tener efectos negativos en la salud bucal, según advierten especialistas. La odontóloga Isabel Solsona, reconocida divulgadora en redes sociales, señala que este hábito puede provocar daños como arrugas alrededor de la boca, aumento del riesgo de caries y desgaste en el esmalte dental.

Diversos estudios internacionales respaldan estas advertencias. Según la Asociación Dental Americana (American Dental Association, ADA), el uso frecuente de sorbetes puede concentrar la erosión en los dientes frontales, incrementando el riesgo de caries y sensibilidad dental.

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Por su parte, un informe publicado en la revista científica Journal of the American Dental Association detalla que, en niños, este hábito puede favorecer alteraciones en la mandíbula y molestias digestivas, como hinchazón y gases.

Solsona advierte que la presión ejercida al beber con sorbete rompe el colágeno de los labios, lo que facilita la aparición de líneas finas y arrugas. Para reducir este efecto, recomienda colocarla hacia un lado de la boca.

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Además, enfatiza que fumar no solo reseca la boca y aumenta la presencia de bacterias, sino que eleva el riesgo de caries, problemas en las encías y arrugas periorales.

Las clínicas dentales españolas Bocaboca y Sonia Colvée han publicado comunicados en los que explican que, en menores, el uso habitual de sorbetes puede causar deformaciones leves en la mandíbula y acelerar el deterioro de los dientes, especialmente en los incisivos.

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En tanto, la erosión dental se intensifica cuando el líquido permanece más tiempo en contacto con el esmalte, y la fuerza ejercida por el sorbete puede concentrar este desgaste en áreas específicas.

Las asociaciones dentales recomiendan limitar las pajitas, especialmente con bebidas azucaradas o ácidas, por sus efectos negativos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la Asociación Dental Americana (ADA) como la British Dental Association (BDA) coinciden en que el uso ocasional de sorbetes no implica un riesgo grave para la dentadura, pero su uso frecuente, especialmente con bebidas azucaradas o ácidas, puede causar daños a largo plazo.

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La ADA recomienda, si se utilizan sorbetes, dirigir el líquido hacia la parte posterior de la boca para minimizar el contacto con los dientes y reducir la erosión.

La revista The Lancet ha publicado artículos en los que se advierte sobre el impacto de las bebidas azucaradas en la salud bucal infantil, señalando que el uso de sorbetes no reduce de forma significativa el riesgo si el consumo es habitual.

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Según el portal de estadísticas alemán Statista, el 42% de los adolescentes en Europa utiliza sorbetes de forma habitual, lo que refuerza la preocupación entre los especialistas por el aumento de la erosión dental y la aparición de caries.

Entre las recomendaciones para reducir daños figuran evitar los sorbetes, buena higiene bucal y revisiones odontológicas periódicas con productos fluorados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones prácticas ante el aumento del uso de sorbetes

Los expertos recomiendan evitar el uso de sorbetes, especialmente en niños, y optar por su utilización solo cuando no haya alternativa, procurando siempre colocarla en los laterales de la boca.

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En caso de consumir bebidas azucaradas o ácidas, es preferible enjuagar la boca con agua y mantener una higiene bucal adecuada. Instituciones como la ADA y la BDA insisten en la importancia de limitar este hábito para prevenir erosión dental y problemas asociados.

Las clínicas Bocaboca y Sonia Colvée recomiendan además realizar revisiones odontológicas periódicas para detectar de forma precoz posibles daños asociados al uso frecuente de sorbetes.

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Entre las medidas preventivas, destacan la reducción del consumo de bebidas azucaradas, el cepillado dental después de su consumo y el empleo de productos con flúor para fortalecer el esmalte.